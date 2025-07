Symboles boursiers

La plateforme d'IA centrée sur l'humain offre une performance agile, efficace et résiliente à grande échelle

LISBONNE, Portugal, le 28 juill. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information et en management au monde, annonce le lancement de CGI SpeedOps, une solution de transformation opérationnelle qui combine des technologies de pointe, dont l'intelligence artificielle (IA), à une expertise d'affaires, afin de soutenir des activités agiles et de générer une valeur durable pour les clients des secteurs commercial et public.

« En mettant à profit l'IA, l'infonuagique, l'automatisation et les perspectives axées sur les données, CGI SpeedOps permet aux clients d'obtenir des résultats plus rapides, intelligents et adaptatifs, a expliqué Dave Henderson, président, Solutions intelligentes et innovation chez CGI. Cette solution complète le portefeuille de CGI en soutenant une prise de décision agile ainsi qu'une amélioration continue à l'échelle de l'organisation. Elle peut être intégrée à CGI DigiOps pour optimiser la prestation de services, l'efficacité et la performance. »

Conçue au Portugal et déjà déployée chez plusieurs clients de nos services en mode délégué dans les secteurs de l'énergie, ainsi que des services publics et bancaires, CGI SpeedOps est désormais déployée à l'échelle mondiale. Reposant sur une plateforme fluide et extensible, la solution connecte utilisateurs, processus, données et systèmes.

« CGI SpeedOps est la pierre angulaire de notre stratégie 5.0 de gestion des processus d'affaires en mode délégué et un outil clé pour les clients cherchant à transformer leurs activités opérationnelles, a expliqué Paulo Oliveira, vice-président, services-conseils chez CGI au Portugal. Elle illustre notre connaissance opérationnelle approfondie et notre engagement envers l'innovation continue. En pénétrant de nouveaux marchés, la plateforme offrira aux clients l'agilité, les renseignements et la résilience nécessaires pour devenir des leaders d'un monde axé sur le numérique. »

Combinée à des initiatives plus vastes d'automatisation des processus, telles que celles soutenues par CGI DigiOps, la solution peut améliorer l'efficacité de plus de 40 %.

Conçue pour répondre à une demande croissante d'activités hautement performantes fondées sur l'IA, CGI SpeedOps met à profit un ensemble intégré de technologies exclusives afin de moderniser et d'optimiser la prestation de services aux clients. Par ailleurs, CGI DigiOps intègre la gestion des applications et de l'infrastructure pour soutenir l'innovation et la transformation. Combinées, ces deux plateformes aident les organisations à atteindre de nouveaux niveaux de valeur dans leurs activités et à obtenir des résultats d'affaires tangibles.

