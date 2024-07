HAIDA GWAII, BC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Cette semaine, le président du Conseil de la Nation haïda, Gaagwiis Jason Alsop, a rencontré des ministres fédéraux et des dirigeants des Haïda pour discuter de questions d'importance commune.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a réaffirmé que le gouvernement fédéral était déterminé à faire avancer le processus législatif lié au projet de loi S-16, la Loi concernant la reconnaissance de la Nation haïda et du Conseil de la Nation haïda, et à assurer une coordination avec l'équipe de négociation de la Nation haïda et les représentants provinciaux en vue de l'établissement des prochaines étapes de la démarche de réconciliation. Ce projet de loi crucial, qui a reçu un appui solide de la part du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Colombie-Britannique et de la Nation haïda, en est à sa troisième lecture à la Chambre des communes. S'il est adopté, il deviendra une loi reconnaissant officiellement les droits inhérents de la Nation haïda en matière de gouvernance et d'autodétermination, de même que le Conseil de la Nation haïda en tant que gouvernement de la Nation haïda. D'autres conversations ont eu lieu, et les discussions avec l'équipe de négociation de la Nation haïda et les représentants provinciaux se poursuivent pour faire avancer la réconciliation et reconnaître les liens des Haïda avec le territoire.

Arrivé plus tôt dans la semaine, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault, a aussi abordé avec la Nation haïda les pratiques environnementales durables, y compris les sources d'énergie renouvelable, les programmes de gardiens et les aires protégées sous la direction des Haïda. La conservation du milieu marin a également fait l'objet de discussions, notamment l'initiative de Financement de projets pour la permanence du projet de la mer de Great Bear, récemment annoncée, à laquelle participe la Nation haïda, 16 autres Premières Nations de la biorégion du plateau Nord, le Canada et la Colombie-Britannique. Les initiatives comme celle-ci témoignent de l'engagement continu du gouvernement à respecter les droits et le savoir traditionnel autochtones en matière d'intendance des terres et de l'environnement.

Le gouvernement du Canada souhaite poursuivre longtemps sa collaboration historique avec la Nation haïda. Ce partenariat de trois décennies déjà a permis de créer la première réserve de parc national cogérée, Gwaii Hanas, et sert de modèle pour le Canada et le monde entier. Le gouvernement souhaite également continuer d'explorer avec la Nation haïda d'autres possibilités de conservation en territoire haïda, y compris de nouvelles aires marines protégées.

Le projet de loi S-16 fait avancer les principes et l'approche de réconciliation avec la Nation haïda conformément au cadre de réconciliation GayG̱ahlda • Kwah.hlahl.dáyaa « Changing tide » (non disponible en français). De plus, il met en œuvre les engagements pris dans l'Entente de reconnaissance de Nang K̲'uula • Nang K̲'úulaas qui a été signée par la Nation haïda, le gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique en juillet 2023.

(non disponible en français). De plus, il met en œuvre les engagements pris dans l'Entente de reconnaissance de qui a été signée par la Nation haïda, le gouvernement du Canada et la Colombie-Britannique en juillet 2023. Le Conseil de la Nation haïda a été constitué en tant que gouvernement national en 1974. La Constitution de la Nation haïda (non disponible en français) a été officiellement adoptée en 2003 et elle donne au Conseil le mandat de diriger les affaires externes de la Nation haïda ainsi que de gérer les terres et les eaux de Haida Gwaii au nom des Haïda pour que leur relation avec Haida Gwaii puisse se poursuivre à perpétuité.

