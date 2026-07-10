Cognizant passera à 5 000 ingénieurs certifiés Frontier et 10 000 opérateurs commerciaux Frontier

Le modèle de main-d'œuvre Frontier de Cognizant pour créer l'infrastructure humaine qui transforme les investissements dans l'IA en résultats d'entreprise

S'appuyant sur des décennies de maîtrise des technologies et des opérations à grande échelle en entreprise, le modèle d'organisation du capital humain de Cognizant ancre des talents Frontier -- qui assument la pleine responsabilité de leurs résultats -- au cœur même des opérations de ses clients

Les spécialistes Frontier de Cognizant opèrent sur n'importe quel nuage et n'importe quel modèle pour aider à combler l'écart entre les capacités d'intelligence artificielle et les résultats d'entreprise

TEANECK, New Jersey, 10 juillet 2026 /CNW/ -- Cognizant (Nasdaq : CTSH), un fournisseur de premier plan de solutions d'IA et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui qu'il s'engageait à étendre sa main-d'œuvre certifiée Frontier -- l'infrastructure humaine et opérationnelle dont les entreprises ont besoin pour convertir les capacités d'IA en résultats d'affaires mesurables -- à 5 000 ingénieurs certifiés Frontier et 10 000 opérateurs commerciaux Frontier.

L'investissement de Cognizant dans les ressources humaines produira sa première cohorte, qui sera à la fois évaluée par Frontier et prête à être déployée, d'ici le quatrième trimestre 2026. Cognizant prévoit également d'étendre son propre bassin de talents Frontier grâce à l'embauche directe annuelle de talents natifs de Frontier provenant d'universités américaines et mondiales.

Cet investissement dans le capital humain vise à résoudre un problème urgent auquel font face les entreprises aujourd'hui : La plupart des entreprises ont investi plus dans l'IA que dans toute autre technologie au cours d'une génération, mais la plupart ont peu de résultats concrets à montrer. Cognizant a évalué à 4,5 billions de dollars l'écart entre ce que l'IA peut offrir et ce que les entreprises réalisent réellement. Cet écart n'est pas un problème de calcul. Il s'agit d'un problème lié aux personnes et aux processus, et il ne sera pas comblé en fournissant plus d'infrastructures. L'investissement requis consiste à perfectionner et à déployer davantage de talents prêts pour Frontier dans une prestation de services axée sur le client afin d'aider les clients à rentabiliser leur investissement technologique.

« Pour combler l'écart entre les ambitions en matière d'IA et les résultats obtenus, il faut des talents qui comprennent en profondeur le secteur d'activité du client, qui sont capables de repenser la façon dont le travail est organisé et qui assument l'entière responsabilité de la production de résultats, en collaboration avec le client, quel que soit le modèle ou la plateforme infonuagique qu'il choisit », a déclaré Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « C'est ce que fait une main-d'œuvre spécialisée Frontier. En assumant la responsabilité des résultats plutôt que de s'arrêter au déploiement technologique, nous pouvons aider nos clients à accélérer l'obtention de résultats mesurables tout en gérant les risques. Le contexte sectoriel et l'expérience de Cognizant nous positionnent de façon unique pour exploiter la valeur qui est demeurée hors de portée pendant cette transition vers une prestation axée sur les résultats et un nouveau chapitre du capital humain. »

La main-d'œuvre spécialisée Frontier de Cognizant est indépendante du modèle et du nuage. Ses équipes construisent le contexte unique d'une entreprise dans la pile déjà choisie par le client, dans le cadre d'un partenariat qui couvre Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google, AWS, NVIDIA, Salesforce et ServiceNow. Le résultat est une capacité durable, conçue pour être pleinement prise en charge par l'entreprise et facilement transférable entre différents environnements. Autrement dit, nos solutions sont élaborées en fonction des défis réels auxquels nos clients font face, et non en fonction des limites d'une plateforme propriétaire.

« L'IA a exposé 93 % des emplois au changement, et la valeur de la main-d'œuvre associée demeure inexploitée parce que son architecture conçue pour un monde pré-IA ne peut la saisir. Nous avons donc reconstruit l'architecture pour le monde dans lequel nous nous trouvons maintenant », a déclaré Kathy Diaz, responsable des ressources humaines chez Cognizant. « La profondeur du domaine d'activité est l'une des principales forces de Cognizant, et nous apportons une expérience à l'échelle de l'entreprise dans les domaines de la technologie, des processus et des opérations. Nous savons comment transformer ces puissants outils de pointe en véritable valeur commerciale, et nous formons notre main-d'œuvre pour qu'elle le fasse à grande échelle. »

Thiru Arohi, responsable de l'apprentissage chez Cognizant, a déclaré : « Nous développons une nouvelle identité professionnelle pour l'ère de l'IA. Nous investissons dans l'infrastructure derrière cette identité : l'Académie, l'architecture d'évaluation, le parcours de certification et le bassin de talents du campus au praticien confirmé. L'expansion que nous réalisons ne porte pas sur les effectifs, mais sur une main-d'œuvre apte à résorber l'écart de résultats qu'aucun modèle, plateforme ou ingénieur de déploiement ne saurait combler à lui seul. »

Ce modèle Frontier repose sur six principes : l'interdisciplinarité ; un lien direct avec la valeur client ; la création, le déploiement ou la collaboration avec des agents comme routine ; la responsabilisation de bout en bout ; la prestation de services au moyen d'un petit groupe opérationnel ; et une expérience Cognizant unique et unifiée pour le client. La main-d'œuvre sera organisée en une seule famille d'emplois premium composée de sept rôles répartis sur deux volets complémentaires, les ingénieurs certifiés Frontier et les opérateurs commerciaux Frontier :

Ingénieurs certifiés Frontier : Les ingénieurs certifiés Frontier conçoivent et construisent des systèmes agentiques, conçoivent les couches de récupération et de contexte qui maintiennent ces systèmes ancrés dans la réalité du domaine et orchestrent des pipelines multi-agents dans la production en temps réel, en restant responsables de chaque système qu'ils déploient, y compris les cycles continus de surveillance, de réglage et d'amélioration qui suivent la mise en service. Ils combinent une expertise métier, des compétences complètes en ingénierie de l'IA et une pleine responsabilité des résultats en production, le tout au sein d'un même spécialiste. Ils entrent dans un environnement client qui maîtrise déjà bien ses contraintes réglementaires, ses modes de défaillance opérationnelle et sa logique d'affaires, et utilisent cette maîtrise pour déterminer non seulement ce que l'IA peut faire, mais aussi ce qu'elle doit faire et comment elle doit être gérée pour être fiable conformément aux exigences du client.

Opérateurs commerciaux Frontier : Les opérateurs commerciaux Frontier sont chargés d'obtenir des résultats opérationnels en collaboration avec les parties prenantes du client dans des environnements où la main-d'œuvre est simultanément humaine et numérique, de gérer des flottes d'agents et des équipes humaines en fonction d'un résultat déterminé, en temps réel, sans séparation entre les deux. Leur avantage ne réside pas dans la configuration technique, mais dans le jugement acquis en ayant géré des centres d'exploitation, des processus de traitement des réclamations et des flux de travail liés aux services -- des fonctions que l'on demande aujourd'hui aux agents d'IA d'assumer. Ils savent comment intégrer chaque exception et dérogation dans l'étalonnage de l'agent, de sorte que le système est continuellement affiné pour améliorer la fiabilité au fil du temps.

Ce qui distingue ces rôles d'ingénieurs déployés à l'avant est la permanence, la responsabilisation et quelque chose qui ne peut pas être appris du jour au lendemain : la vaste expertise sectorielle de Cognizant et l'expérience durement acquise d'un bâtisseur d'intelligence artificielle qui gère des activités d'entreprise à grande échelle. Le modèle est déjà en service. Un groupe composé d'un ingénieur et d'un opérateur a récemment réinventé le flux de travail de gestion des comptes d'une grande entreprise de services alimentaires en dix-sept agents d'intelligence artificielle de production, récupérant environ onze heures par gestionnaire de compte chaque semaine, tout en réduisant les cycles de transfert d'environ 60 % et en presque triplant ses revenus par engagement.

Un modèle conçu à l'échelle et pour atteindre le client est à la base de cet engagement. Cognizant met en place des capacités locales au sein des grappes clients, de sorte que les groupes certifiés se déploient près du travail dont ils sont responsables, tandis que ses centres de compétences mondiaux fournissent le bassin de talents qui les soutient. L'entonnoir de progression se resserre à chaque palier : En partant d'une large base de formation à la maîtrise de l'IA auprès de centaines de milliers de collaborateurs, en passant par des programmes d'initiation structurés (AI-Bridge) pour aboutir à 40 000 certifications Frontier accréditées directement par les entreprises créatrices de modèles de pointe, dont GitHub Copilot, Google Gemini, Claude d'Anthropic et Codex d'OpenAI. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'accroître la capacité de SkillSpring™ de Cognizant, d'offrir à l'ensemble du personnel une formation à la maîtrise de l'IA et à l'IA responsable, et de financer des mandats d'intégration auprès de clients partout dans le monde.

Pour les entreprises, le retour sur investissement se mesure à l'endroit qui importe vraiment : L'investissement en IA s'est converti en résultats d'affaires, procurant de la valeur à partir de la pile technologique qu'elles exploitent déjà, avec une responsabilité par l'entremise d'une entreprise de création d'IA qui perdure bien au-delà de la mise en service. En s'engageant auprès des personnes qui produisent ces résultats, Cognizant fait le pari stratégique que l'élément différenciateur de l'ère de l'IA sera à la fois humain et opérationnel, et place ses clients en position de tirer profit du rendement financier de leurs investissements technologiques, qui leur a fait défaut jusqu'à maintenant. Voilà l'avenir de l'IA : pas seulement des capacités, mais aussi des résultats qui perdurent.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie de l'industrie, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une entreprise à des systèmes technologiques qui amplifient le potentiel humain, produisent des résultats tangibles et permettent aux entreprises mondiales de demeurer à l'avant-garde dans un monde en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cognizant.ai et suivez @cognizant.

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SOURCE Cognizant Technology Solutions