Travelport, Cognizant et Anthropic construisent un écosystème d'IA pour moderniser la façon dont la technologie du voyage est conçue, testée et maintenue

Ensemble, ils comblent l'écart critique dans les voyages optimisés par l'IA : en connectant des systèmes qui peuvent raisonner et planifier avec des plateformes qui peuvent réellement effectuer des transactions

TEANECK, New Jersey, 28 mai 2026 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ : CTSH) travaille avec Travelport sur une transformation stratégique de l'IA qui déploiera Claude d'Anthropic afin de moderniser la façon dont Travelport construit, met à l'essai et maintient ses logiciels sur ses plateformes de vente au détail et de distribution de voyages. Cette collaboration vise à accélérer la mise en œuvre d'innovations fondées sur l'IA auprès des compagnies aériennes, des hôteliers, des agences de voyages et des agences de voyages en ligne du monde entier, tout en intégrant des fonctionnalités d'IA à la plateforme de Travelport.

Les systèmes de réservation conçus pour une époque révolue peinent à suivre le rythme : les coûts des agences ont augmenté à mesure que les agents humains assemblent de plus en plus manuellement des itinéraires complexes, et un écart s'est creusé entre la façon dont les voyageurs effectuent maintenant des recherches à l'aide des outils d'IA et ce que les plateformes actuelles peuvent interpréter et exécuter. Cette collaboration permettra de relever ces défis structurels grâce à une infrastructure intelligente conçue pour combler l'écart entre l'intention de voyager axée sur l'IA et une réservation confirmée.

Pour les agences de voyages et les sociétés de gestion de voyages, la plateforme de Travelport absorbera une plus grande part des agents de travail cognitifs qui travaillent actuellement manuellement, y compris la mise en place plus rapide d'options pertinentes, l'automatisation des échanges et des nouvelles réservations, et l'intégration de renseignements sur les perturbations dans les flux de travail. Par exemple, un agent qui gère un voyageur d'affaires pourrait identifier des itinéraires présentant un risque de perturbation statistiquement plus faible. Les clients de Travelport indiquent que le fait d'économiser ne serait-ce qu'une heure par agent par jour dans une grande société de gestion de voyages se traduit par des millions de dollars d'amélioration annuelle de la productivité.

Pour les agences de voyages en ligne, le défi est structurel : les voyageurs utilisent de plus en plus les outils d'IA pour planifier leurs déplacements, mais les systèmes transactionnels ne peuvent pas interpréter la richesse de leur intention. L'architecture basée sur MCP de Travelport permettra aux demandes de voyageurs conversationnels de se traduire directement en réservations confirmées avec disponibilité en direct, transformant cette lacune en une véritable opportunité commerciale.

« L'industrie du voyage exploite certaines des infrastructures technologiques les plus complexes au monde, et les entreprises qui la dirigeront sont celles qui investissent maintenant dans la construction de ces infrastructures », déclare Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant. « Cette collaboration vise à donner à Travelport les outils nécessaires pour agir plus rapidement et offrir une meilleure qualité à grande échelle afin de relever le défi d'un écosystème changeant de la distribution des voyages. C'est ce que le modèle AI Builder est conçu pour réaliser. »

« L'IA n'est pas une considération future, elle se produit maintenant, et les entreprises qui évoluent le plus rapidement et le plus intelligemment définiront la prochaine ère de la technologie du voyage », déclare John Mangelaars, chef de la direction de Travelport. « Collaborer avec Cognizant et Anthropic nous donne un véritable super pouvoir d'IA. Anthropic apporte les modèles et outils d'IA les plus performants ; Cognizant ajoute des talents en ingénierie et des capacités de développement pour les déployer à grande échelle ; et Travelport apporte l'infrastructure de voyage et le réseau de partenaires qui relient le tout au monde réel de la distribution et des réservations.

« Anthropic a également développé MCP, le protocole qui permet aux agents d'IA d'interagir directement avec les systèmes et les données externes », ajoute Mangelaars. « Choisir l'organisation qui a inventé ce protocole était une décision simple. Leur approche en matière de sécurité, de fiabilité et de contrôlabilité compte tout autant : les voyages sont un environnement à haute confiance où les données sont sensibles et où les conséquences des erreurs sont réelles.»

Il ne s'agit pas d'un projet pilote limité. L'ambition est de travailler avec Cognizant et Anthropic pour transformer la façon dont Travelport se construit à grande échelle. L'accent est d'abord mis sur Travelport Trip Services, la plateforme qui gère les réservations, les échanges, les remboursements et les services, avec la couche d'interface MCP au-dessus. Le travail est en cours sur la plateforme nuagique de Travelport, avec une sortie majeure imminente. Les premières capacités de service à la clientèle devraient être offertes sur le marché cette année.

« Ce que Travelport vise à faire avec Cognizant reflète à quoi peut ressembler la modernisation dans une industrie complexe. La capacité de raisonner sur de vastes bases de code complexes est le point fort de Claude, et c'est précisément ce qu'exige l'infrastructure du voyage. Nous sommes fiers de soutenir Cognizant en tant que partenaire de confiance pour déployer Claude dans davantage d'entreprises », déclare Rich O'Connell, responsable des alliances, Anthropic.

Cognizant intègre Claude à ses plateformes d'ingénierie et à ses processus de prestation de services, y compris Neuro-san, la bibliothèque open-source derrière l'accélérateur multiagents Neuro® de Cognizant. Claude alimentera le développement de codes assistés par l'IA, la création de tests et l'examen des requêtes d'extraction. Sa grande fenêtre contextuelle analyse à grande échelle les bases de code et les surfaces de la logique commerciale intégrée de Travelport, l'un des éléments les plus exigeants techniquement de la modernisation de l'entreprise. Ensemble, ces capacités devraient réduire de manière significative les délais de cycle de livraison des logiciels de Travelport.

Le travail avec Travelport reflète la stratégie AI Builder de Cognizant : mettre à profit le contexte sectoriel, l'intégration de systèmes de bout en bout et la responsabilisation opérationnelle quotidienne pour aider les entreprises à passer de l'expérimentation de l'IA à la production à grande échelle. Anthropic est un partenaire nodal au sein de l'écosystème mondial de l'IA de Cognizant, et ce travail prolonge le partenariat stratégique entre Cognizant et Anthropic annoncé en novembre 2025.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) est un bâtisseur d'IA et un fournisseur de services technologiques qui comblent l'écart entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie de l'industrie, des procédés et de l'ingénierie nous permet de bâtir le contexte unique d'une organisation en systèmes technologiques qui amplifient le potentiel humain, produisent des résultats tangibles et permettent aux entreprises mondiales de demeurer à l'avant-garde dans un monde en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cognizant.ai et suivez @cognizant.

À propos de Travelport

Travelport est le fournisseur d'infrastructure de voyage intelligent qui permet la réservation de centaines de milliers de fournisseurs de voyages dans le monde entier. Classé au premier rang parmi 160 fournisseurs de logiciels de voyage (sondage G2, décembre 2025). Basée à Londres, au Royaume-Uni, Travelport opère dans plus de 165 pays. Pour plus d'informations, visitez www.travelport.com.

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SOURCE Cognizant Technology Solutions