Cognizant et OpenAI mettent en œuvre une IA de pointe pour la cyberdéfense, de la découverte des vulnérabilités à la validation des correctifs

En tant que membre du programme OpenAI Daybreak Cyber Partner, Cognizant apporte les services, l'expertise en sécurité et l'envergure de mise en œuvre pour aider les entreprises à faire passer les capacités d'IA de pointe à une défense de niveau production.

TEANECK, New Jersey, 2 juillet 2026 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq : CTSH) a annoncé aujourd'hui qu'elle applique GPT-5.5 avec Trusted Access for Cyber, par l'entremise de ses services Frontier AI Cyber Defense, pour aider les entreprises à passer plus rapidement de la découverte de vulnérabilités à des correctifs validés et testés. En tant que membre du programme OpenAI Daybreak Cyber Partner, Cognizant met des capacités d'IA de pointe entre les mains de ses experts en sécurité, aidant à renforcer la façon dont les clients défendent les logiciels qu'ils construisent et exploitent.

L'IA de pointe transforme les aspects économiques de la cyberdéfense. L'IA peut maintenant aider à détecter les vulnérabilités sur de grandes bases de codes complexes avec une vitesse et une échelle accrues. Mais la découverte n'est que le début. La protection de l'entreprise dépend des prochaines étapes : valider quels résultats sont réels, comprendre leur incidence, élaborer et tester un correctif et trouver le correctif avant qu'un attaquant puisse agir.



C'est dans l'écart entre l'identification des problèmes et leur correction que les entreprises doivent concentrer leurs efforts, et c'est précisément là que Cognizant possède l'expertise sectorielle et la profondeur institutionnelle nécessaires pour les accompagner, en mettant en place une pratique de cybersécurité construite sur plus d'une décennie et comptant plus de 5 000 professionnels de la sécurité. La vaste expérience de Cognizant dans les secteurs réglementés vise à donner à ses clients les moyens organisationnels nécessaires pour déployer à grande échelle des capacités de pointe.

« L'IA de pointe a changé l'équation de la cyberdéfense, mais le pouvoir d'un modèle n'a d'importance que dans la façon dont il est appliqué au sein d'une entreprise réelle », a déclaré Sandra Notardonato, responsable mondiale du développement des partenaires et des relations avec les influenceurs chez Cognizant. « C'est précisément là que l'approche AI Builder de Cognizant entre en jeu. Nos équipes de sécurité intègrent ces capacités aux activités de code et de sécurité de nos clients, pour les aider à passer de la recherche d'expositions à la validation et à la correction de celles-ci. L'avantage est du côté des défenseurs qui peuvent associer des capacités de pointe avec les personnes et le contexte pour les utiliser de façon responsable, et c'est ce que nous visons à offrir à l'échelle de l'entreprise. »

Grâce à ses services Frontier AI Cyber Defense, les professionnels de la sécurité de Cognizant appliquent GPT-5.5 avec Trusted Access for Cyber dans tous les flux de travail défensifs autorisés, y compris l'examen sécurisé du code, la modélisation des menaces, la découverte et la validation des vulnérabilités, l'ingénierie de détection, la détection des menaces, ainsi que les enquêtes et les réponses aux incidents. Ces capacités sont conçues pour s'intégrer aux flux de travail déjà exécutés par les clients, avec validation et supervision humaines à chaque étape. Elles complètent les contrôles déterministes et les outils de surveillance sur lesquels les entreprises s'appuient, plutôt que de les remplacer, accélérant le passage de la détection à la correction, tout en maintenant les équipes de sécurité aux commandes.

« La cybercapacité de pointe atteint un plus grand nombre de défenseurs lorsque les partenaires peuvent l'opérationnaliser au sein des flux de travail fiables que les entreprises utilisent déjà au quotidien », a déclaré Colleen Kapase, vice-présidente en charge des partenariats et écosystèmes mondiaux stratégiques chez OpenAI. « Cognizant apporte la profondeur et l'envergure du domaine de la cybersécurité pour aider les entreprises à appliquer ces capacités de façon responsable, avec la supervision et la gouvernance nécessaires pour passer de la découverte à la correction validée. »

Cognizant utilise ces capacités dans le cadre de ses propres opérations de sécurité avant de les proposer à ses clients, fonctionnant comme son propre client zéro. Ses équipes de sécurité utilisent GPT-5.5 avec Trusted Access for Cyber dans l'ensemble des processus internes de défense, notamment pour la révision sécuritaire du code, le triage et la validation des vulnérabilités, ainsi que l'examen de la sécurité des demandes de type « pull-request » et des pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD), avec une validation et une supervision humaines à chaque étape.

Dans son propre environnement, Cognizant met en œuvre ces capacités dans l'ensemble de ses produits, plateformes et dépôts internes afin d'accélérer le cycle de vie de la gestion des vulnérabilités, de la découverte à la validation en passant par la correction. Cognizant apporte cette expérience opérationnelle, acquise sur ses propres actifs, dans le cadre des ententes avec les clients.

Cognizant et OpenAI travaillent ensemble dans un cadre conçu pour un déploiement responsable, avec un accès délimité, une surveillance et une supervision humaine conçus pour garder ces capacités entre les mains de défenseurs de confiance. C'est le fondement d'une collaboration croissante, alors que les deux entreprises s'efforcent d'apporter une cyberdéfense de pointe à un plus grand nombre d'entreprises.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une entreprise à des systèmes technologiques qui amplifient le potentiel humain, produisent des résultats tangibles et permettent aux entreprises mondiales de demeurer à l'avant-garde dans un monde en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cognizant.ai et suivez @cognizant.

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SOURCE Cognizant Technology Solutions