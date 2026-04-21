Reconnu par OpenAI pour ses capacités de création d'intelligence artificielle, Cognizant intègre Codex à l'échelle de son organisation mondiale de génie logiciel et collabore avec OpenAI pour offrir un développement axé sur Codex à des clients dans tous les secteurs d'activité.

TEANECK, New Jersey, 22 avril 2026 /CNW/ - Cognizant (NASDAQ : CTSH) a annoncé sa nomination parmi un groupe restreint de partenaires choisis par OpenAI pour étendre l'impact de Codex sur les entreprises clientes du monde entier. Cognizant intègre directement Codex dans ses processus d'ingénierie au sein de son groupe de génie logiciel, dans le but d'en faire une capacité standard dans la façon dont Cognizant conçoit et livre des logiciels.

OpenAI travaille avec un groupe d'intégrateurs de systèmes mondiaux de premier plan choisis pour leur capacité à déployer et à mettre à l'échelle Codex dans des environnements d'entreprise complexes et à fournir aux clients les services rendus possibles par ces capacités. Le choix de Cognizant reflète son bilan en tant que bâtisseur d'IA : concevoir, déployer et exploiter des systèmes fondés sur l'IA à l'échelle de l'entreprise, dans l'ensemble des secteurs d'activité et dans ses propres opérations.

« Les meilleures organisations d'ingénierie de la prochaine décennie ne seront pas définies par le nombre d'ingénieurs qu'elles possèdent, mais par l'efficacité avec laquelle le jugement humain et les capacités d'intelligence artificielle fonctionneront ensemble », a déclaré Rajesh Varrier, président des opérations et président-directeur général de Cognizant India. « Nous intégrons Codex en tant que partenaire dans la façon dont nos ingénieurs travaillent - la génération de code, la réécriture, les essais et la documentation - afin que nos équipes puissent faire preuve de jugement humain là où il est le plus nécessaire. OpenAI apporte une intelligence de pointe Cognizant apporte une envergure d'entreprise, une expertise sectorielle approfondie et la rigueur de gouvernance qu'exige le secteur. »

Les ingénieurs de Cognizant appliquent déjà Codex tout au long du cycle de vie du développement logiciel dans le cadre d'ententes avec les clients, comprenant l'élaboration de modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, la réingénierie logicielle, le développement de solutions agentiques et la modernisation des systèmes existants. Ces déploiements démontrent la capacité de Codex à accélérer les cycles d'exécution, à soutenir l'amélioration de la qualité du code et à réduire les coûts et les risques associés aux programmes de modernisation à grande échelle, y compris le type de travaux de transformation des systèmes existants qui sont historiquement au point mort depuis des années en raison de la complexité, du risque réglementaire et des dépendances à l'égard du savoir implicite.

« Codex est en train de devenir un espace de travail puissant pour la gestion des agents dans le développement de logiciels et les flux de travail d'entreprise. Alors que les entreprises se tournent rapidement vers Codex, nous travaillons avec des partenaires de premier plan comme Cognizant pour aider un plus grand nombre d'organisations à passer d'une utilisation précoce à un déploiement reproductible », a déclaré Denise Dresser, directrice des revenus chez OpenAI. « L'expertise approfondie de Cognizant dans la transformation logicielle à grande échelle permet aux entreprises de déployer Codex dans des domaines comme la modernisation du code existant, l'automatisation de l'examen du code, la détection des vulnérabilités et le développement d'applications, tout en étendant son impact aux systèmes et aux flux de travail où le travail intellectuel est effectué. Nous travaillerons ensemble pour offrir Codex à des organisations du monde entier. »

Le partenariat ajoute les capacités Codex d'OpenAI à la pile de création d'IA de Cognizant, qui couvre les principaux hyperscalers et plateformes d'IA. La stratégie de création d'IA de Cognizant repose sur le principe selon lequel combler l'écart entre les investissements dans l'IA et les résultats d'affaires exige plus que l'accès à des modèles de pointe, cela nécessite un contexte d'entreprise, une intégration des flux de travail et une responsabilisation pour la livraison et l'intégration opérationnelle en production.

Grâce à ce partenariat, Cognizant et OpenAI visent à collaborer pour offrir aux clients dans tous les secteurs d'activité des capacités d'ingénierie, de modernisation et de conformité en matière de sécurité fondées sur l'intelligence artificielle, en mettant l'accent sur la réduction de la complexité, l'accélération de la prestation de services et l'établissement de la rigueur de gouvernance nécessaire à l'adoption à l'échelle de l'entreprise.

À propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un développeur en IA et un fournisseur de services technologiques qui établit une passerelle entre l'investissement en IA et la valeur d'entreprise en mettant au point des solutions d'IA complètes pour nos clients. Notre expertise approfondie du secteur, des procédés et de l'ingénierie nous permet d'intégrer le contexte unique d'une organisation à des systèmes technologiques qui exploitent pleinement le potentiel humain, génèrent des bénéfices tangibles et maintiennent les entreprises internationales au premier plan dans un monde en constante évolution. Consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

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SOURCE Cognizant Technology Solutions