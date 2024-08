Un vétéran de l'industrie apporte 30 ans d'expérience en matière de service, d'opérations et de numérique à ce poste

TEANECK, New Jersey, le 22 août 2024 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui la nomination de Rajesh Varrier au poste de chef mondial des opérations, à compter du 2 septembre 2024. De plus, il sera nommé président et directeur général de l'Inde. Son mandat commencera le 1er octobre 2024, alors que Rajesh Nambiar quittera Cognizant pour devenir président de NASSCOM. M. Varrier sera vice-président directeur de Cognizant et relèvera de Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant. M. Varrier sera basé à Bangalore, en Inde.

« Rajesh Varrier est un dirigeant respecté et expérimenté dont la rigueur opérationnelle et l'esprit entrepreneurial s'harmonisent bien avec Cognizant. Alors que nous favorisons l'excellence opérationnelle, l'efficacité et l'accent mis sur l'exécution dans notre modèle d'affaires, ce rôle est un point d'orchestration naturel pour nos activités en Inde, a déclaré Ravi Kumar S, chef de la direction de Cognizant. De plus, le poste de président de l'Inde est profondément important pour notre culture, et mes années de travail avec Rajesh Varrier me donnent l'assurance qu'ensemble, avec notre équipe de direction grandissante en Inde, nous pouvons continuer à compter sur nos bases déjà solides pour être l'employeur de choix en Inde. »

En tant que chef mondial des opérations et président et directeur général, en Inde, M. Varrier sera responsable des opérations, de l'excellence de la prestation, de la planification de la main-d'œuvre, du conseil de direction de l'Inde, de l'expansion en Inde et d'autres responsabilités clés. Fait important, il assurera un leadership régional pour les employés de Cognizant en Inde, en mettant fortement l'accent sur la mise en œuvre des programmes de transformation de l'entreprise et en représentant l'entreprise dans l'exécution de son plan de croissance partout en Inde.

« La réputation de Cognizant repose sur sa base d'associés talentueux et sur les résultats de qualité qu'elle offre à ses clients mondiaux, a déclaré M. Varrier. Je suis ravi de contribuer à accélérer le parcours de croissance de l'entreprise, en tant que leader de ces secteurs d'activité essentiels, et j'ai hâte de travailler avec l'équipe extraordinaire que l'entreprise a mise en place en Inde et à l'échelle mondiale. »

Avant de se joindre à Cognizant, Rajesh Varrier a été vice-président directeur, chef des services mondiaux d'Infosys Americas, ainsi que chef mondial des activités numériques et de Microsoft d'Infosys. Il a également occupé le poste de vice-président principal de l'expérience numérique pour les activités de Microsoft chez Infosys. Avant de se joindre à Infosys, M. Varrier a été chef des technologies de l'information et du numérique chez Aditya Birla Sun Life Insurance et fondateur de la société d'analyse Activecubes. Il détient un diplôme de premier cycle en physique et un diplôme d'études supérieures en génie informatique de l'Université de Mumbai.

Rajesh Nambiar, président actuel de l'Inde, quittera Cognizant à la fin de septembre pour devenir président de NASSCOM. « Je suis ravi de la nomination de Rajesh Nambiar au poste de président de NASSCOM, une organisation avec laquelle Cognizant travaille en partenariat depuis des décennies. Sous sa direction, nous continuerons de collaborer pour renforcer davantage l'industrie indienne des TI. Je suis tout aussi enthousiaste à l'idée que NASSCOM accueille son nouveau président. Je souhaite beaucoup de succès à Rajesh Nambiar et j'ai hâte de travailler avec lui dans son nouveau rôle. »

« Cognizant occupera toujours une place spéciale dans mon cœur et je suis extrêmement fier des réalisations remarquables et de la résilience de nos associés et de notre équipe de direction, a déclaré Rajesh Nambiar, président et directeur général de Cognizant India. Je suis honoré d'avoir été nommé président de NASSCOM, une organisation qui a joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'industrie indienne des TI. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec l'ensemble de l'écosystème des TI, y compris Cognizant, et je suis ravi de contribuer à la transformation et à la croissance future de l'industrie. »

