TEANECK, New Jersey, 31 juillet 2025 /CNW/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) a annoncé aujourd'hui le lancement de ses services de données de formation à l'IA, une nouvelle offre conçue pour aider les entreprises à créer, affiner et mettre en œuvre des modèles d'IA rapidement et à grande échelle. Tirant parti de sa vaste expérience en tant que partenaire de formation en matière de données et de modèles d'IA auprès de pionniers du numérique, Cognizant met désormais son expertise au service de 2 000 clients internationaux afin de stimuler l'innovation dans le domaine de l'IA.

Le marché a un besoin critique de données de formation propres et pertinentes, alors que les entreprises se précipitent pour créer des applications basées sur l'IA et mettre en œuvre une IA générative et agentielle. La disponibilité limitée de jeux de données à grande échelle et annotés avec précision peut créer un goulot d'étranglement important pour la formation des modèles d'apprentissage automatique, en particulier les grands modèles de langage et les systèmes de vision par ordinateur. Les données multimodales, qui couvrent le texte, les images, l'audio et bien plus encore, sont particulièrement précieuses car elles permettent aux modèles de gérer des scénarios complexes nécessitant un contexte provenant de plusieurs formes de données.

Les services de données de formation à l'IA de Cognizant constituent une offre stratégique qui permet aux entreprises de créer, d'affiner, de valider et de déployer rapidement des modèles d'IA à grande échelle, en conformité avec leur gouvernance et leur supervision internes. Ils combinent une expertise en ingénierie des données et en formation à l'IA avec une connaissance approfondie des fonctionnalités et des secteurs d'activité afin de transformer les données multimodales en données de haute qualité pour l'apprentissage automatique et les modèles d'IA générative. Ces services couvrent l'annotation des données, la personnalisation et l'amélioration des modèles, ainsi que la gouvernance des données, afin de permettre aux entreprises d'accélérer leur mise sur le marché, d'augmenter la précision et le rendement des modèles et de réduire les coûts.

Depuis des années, Cognizant aide les chefs de file du numérique à former certains des modèles d'IA les plus avancés au monde. L'entreprise a travaillé avec des pionniers dans les domaines de la technologie, de la santé, de l'automobile, des médias et de la vente au détail. Les plus de 10 000 spécialistes de Cognizant ont fourni des services d'annotation de données à grande échelle et ont contrôlé la qualité de milliards de points de données et de millions d'étiquettes de données dans toutes les modalités principales, notamment la parole, l'imagerie 2D/3D, la vidéo et la détection et la télémétrie par la lumière (LiDAR), souvent enrichies de métadonnées géospatiales pour plus de précision. Grâce à son expertise dans ce domaine, Cognizant a pu produire des ensembles de données spécialisés et de haute précision pour les secteurs de la santé, de l'automobile, des médias, du marketing numérique et bien d'autres encore.

« Chez Cognizant, nous nous engageons à aider nos clients à accélérer leur innovation en matière d'IA à grande échelle. En lançant les services de données de formation à l'IA, nous renforçons cet engagement et fournissons aux entreprises les données multimodales de haute qualité dont elles ont besoin pour créer des solutions d'IA sophistiquées, a déclaré Ravi Kumar S., chef de la direction de Cognizant. En tirant parti de cette capacité spécialisée que nous avons perfectionnée avec des innovateurs numériques, nous franchissons une étape importante dans le soutien à la transformation de l'IA pour nos clients G2000 dans tous les secteurs. »

Les services de données pour la formation à l'IA de Cognizant offrent plusieurs fonctionnalités essentielles, telles que :

Annotation et curation complètes des données, notamment : Étiquetage multimodal des données permettant l'annotation et la sélection par des experts de données multimodales (par exemple, texte, images, audio, vidéo) pour une grande précision dans la formation à l'IA, de la compréhension du contenu à l'IA conversationnelle.

Données de personnalisation et d'amélioration des modèles d'IA, qui comprennent : Des données de réglage fin supervisées : ensembles de données méticuleusement organisés pour le réglage fin des grands modèles de langage et des modèles de base. Des données d'apprentissage par renforcement à partir des commentaires humains : des commentaires humains de haute qualité pour le renforcement destinés à aider les clients à harmoniser le comportement des modèles d'IA avec les préférences et les valeurs humaines, sous la supervision du client. Des données de red teaming pour la robustesse : ensembles de données sélectionnés pour soutenir les exercices de red teaming visant à identifier les vulnérabilités et les points de défaillance potentiels.

Évaluation et gouvernance de l'IA à l'échelle de l'entreprise, qui comprend : Des données sur les solutions agentées et l'ingénierie contextuelle : services de données spécialisés pour la création, le perfectionnement et l'évaluation de solutions agentées d'IA selon les paramètres définis par le client. Des données d'évaluation et établissement de rapports sur les grands modèles de langage : données fiables pour évaluer le rendement des grands modèles de langage à l'aide de divers indicateurs. Déploiement de l'IA à l'échelle de l'entreprise : déploiement de modèles d'IA dans l'environnement infonuagique privé virtuel du client, conçu pour prendre en charge la sécurité, la confidentialité et le contrôle des données à l'échelle de l'entreprise.



« Les entreprises sont impatientes de mettre en œuvre l'IA, mais beaucoup sont freinées par la dette de données, un fardeau persistant causé par des données fragmentées, de mauvaise qualité ou inaccessibles qui limitent le développement de modèles d'IA efficaces, a commenté Saurabh Gupta, président des services de recherche et de conseil chez HFS Research. Cognizant relève ce défi de front en unifiant l'ensemble de ses capacités (services commerciaux, expertise informatique, excellence en ingénierie et partenariats écosystémiques) dans une solution simplifiée et adaptée au contexte industriel. Ses services de données de formation à l'IA combinent une connaissance approfondie du domaine avec des capacités avancées d'ingénierie des données et de formation, illustrant l'approche "services en tant que logiciels" qui aide les entreprises à combler leur retard en matière de préparation des données et à rester compétitives dans un monde axé sur l'IA. »

« Les entreprises cherchent aujourd'hui à déployer à grande échelle une IA générative et agentielle. Ces technologies sont prometteuses pour transformer les modèles commerciaux en permettant des niveaux beaucoup plus élevés d'automatisation de bout en bout et, par conséquent, des opérations plus efficaces et plus efficientes , a expliqué Anil Vijayan, associé chez Everest Group. À mesure que ces technologies se développent, le besoin de données complètes et diversifiées qui accélèrent la création de modèles d'IA, améliorent la précision des modèles et facilitent le respect des réglementations devient encore plus prononcé. » Les services de données de formation à l'IA de Cognizant, forts de leur expérience, apportent une valeur ajoutée dans ce domaine. »

Pour en savoir plus sur les services de données de formation à l'IA de Cognizant, consultez la page Web ici .

