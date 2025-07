En 2025, le laboratoire a obtenu deux nouveaux brevets des États-Unis, ouvert le code source d'une plateforme de développement de l'IA clé et obtenu un prix Or de GECCO

TEANECK, New Jersey, 24 juillet 2025 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui que son laboratoire d'IA a obtenu deux nouveaux brevets américains et un prix Or pour un document de recherche sur la réalisation de l'expertise humaine grâce à l'IA (« Realizing Human Expertise through AI ») présenté ce mois-ci à la conférence sur le calcul génétique et évolutif (Genetic and Evolutionary Computation Conference, ou GECCO) à Malaga, en Espagne.

Le laboratoire d’IA de Cognizant affiche 59 brevets, avec de la place pour les 23 brevets en instance. Le laboratoire célèbre chaque inventeur avec une plaque de brevet américain et une figurine FunkoPop de son choix.

« Le fait d'avoir obtenu deux nouveaux brevets américains au cours du premier semestre de 2025, portant le total des brevets de notre laboratoire d'IA à 59 aux États-Unis, avec 23 autres brevets en instance, souligne notre rythme soutenu en matière d'innovation, a déclaré Babak Hodjat, chef de la technologie de l'IA chez Cognizant. « Ajoutez à cela un prix Or de la conférence GECCO, et ces jalons reflètent notre engagement profond à innover dans les technologies d'IA transformatrices et à transformer des idées de pointe en impact réel. »

Les deux derniers brevets mettent en lumière des innovations clés issues de la recherche en IA de Cognizant :

Le brevet américain n o 12 282 845, accordé le 22 avril 2025, couvre une méthode de coévolution multi-objectifs des architectures de réseaux neuronaux profonds, visant à améliorer le rendement des modèles et l'efficacité des ressources. L'étendue des applications de cette méthode va de la classification des images médicales au traitement du langage naturel.

accordé le 22 avril 2025, couvre une méthode de coévolution multi-objectifs des architectures de réseaux neuronaux profonds, visant à améliorer le rendement des modèles et l'efficacité des ressources. L'étendue des applications de cette méthode va de la classification des images médicales au traitement du langage naturel. Le brevet américain no 12 292 944, accordé le 6 mai 2025, présente une méthode optimisant la fonction de perte par expansion en série de Taylor, visant à améliorer l'efficacité de l'entraînement et à renforcer la robustesse des modèles, particulièrement dans des scénarios où les données sont limitées. 1

Ces innovations, développées par les chercheurs de Cognizant, dont Jason Liang, Elliot Meyerson et le professeur Risto Miikkulainen, renforcent le leadership de Cognizant pour ce qui est de repousser les limites de l'IA et de l'apprentissage automatique.

Pour rendre la promesse de l'intelligence artificielle à la fois plus pratique et plus accessible, plus tôt cette année, le laboratoire d'IA de Cognizant a ouvert le code source de son Neuro AI Multi-Agent Accelerator. Neuro AI aide les entreprises à accélérer le développement et l'adoption d'agents d'IA, en transformant leurs processus opérationnels pour des opérations adaptatives, la prise de décisions en temps réel et des expériences client personnalisées adaptées aux objectifs et à la surveillance définis par le client.

Le laboratoire d'IA de Cognizant, qui a ouvert son installation de recherche phare sur l'IA basée à San Francisco en mars 2024, a également reçu le prix Or de la catégorie Human-Competitive Results (résultats concurrentiels à l'humain) lors de la conférence GECCO 2025 pour son travail révolutionnaire sur la réalisation de l'expertise humaine grâce à l'IA (« Realizing Human Expertise through AI ou RHEA). Développé par Elliott Meyerson et le professeur Risto Miikkulainen, la RHEA utilise l'IA évolutive pour distiller et recombiner des centaines de modèles générés par des équipes d'experts humains, en particulier ceux soumis au défi de réponse à la pandémie XPRIZE, dans des stratégies décisionnelles plus raffinées. Dans le cadre d'une évaluation rigoureuse, la RHEA a surpassé le rendement des soumissions individuelles d'êtres humains, réalisant le potentiel latent même dans des idées humaines incomplètement développées, ce qui a donné lieu à des recommandations stratégiques novatrices en matière de pandémie. Cette étape importante souligne le leadership de Cognizant dans l'exploitation de l'expertise humaine mondiale pour stimuler les solutions d'IA de prochaine génération.

Risto Miikkulainen, vice-président de la recherche et professeur d'informatique à l'Université du Texas à Austin, a déclaré : « La RHEA est un exemple puissant de la façon dont l'IA évolutive peut amplifier l'intelligence humaine mondiale, non seulement en égalant les solutions des spécialistes, mais en allant au-delà pour découvrir de nouvelles stratégies à fort impact. Cette reconnaissance par le comité des prix Humies renforce la promesse d'une IA basée sur la population en tant que fondation pour résoudre les défis les plus complexes du monde. »

