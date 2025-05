Le dispositif Neuro® AI Multi-Agent Accelerator passe en code source ouvert

TEANECK, New Jersey, 22 mai 2025 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq: CTSH) a annoncé aujourd'hui avoir passé son Neuro® AI Multi-Agent Accelerator en code source ouvert à des fins de recherche et d'enseignement. Ce logiciel à code source ouvert permet aux experts du domaine, aux chercheurs et aux développeurs de commencer immédiatement le prototypage et de créer des réseaux d'agents dans pratiquement tous les cas d'utilisation. Le logiciel à code source ouvert contribuera à accélérer l'adoption de l'IA en favorisant la collaboration dans la création et la personnalisation de systèmes multi-agents pour les opérations adaptatives et une prise de décision en temps réel. Les entreprises peuvent tirer parti de la suite de services Multi-Agent Services Suite de Cognizant pour déployer à grande échelle des réseaux agentiques dans un contexte commercial et les gérer efficacement lors de la production, en vertu d'une licence commerciale.

Neuro AI Multi-Agent Accelerator - Client Web

Le marché des agents d'IA devrait connaître une croissance rapide au cours des cinq prochaines années, passant d'une valeur de 5,1 milliards de dollars américains en 2024 à une valeur prévue de 47,1 milliards de dollars américains d'ici 2030. Les nouvelles d'aujourd'hui accélèrent la façon dont les entreprises peuvent tirer parti des agents interconnectés pour explorer de nouvelles sources de revenus et générer une valeur commerciale évolutive. Développé par le laboratoire d'IA de Cognizant, le logiciel à code source ouvert du dispositif Neuro® AI Multi-Agent Accelerator démontre le leadership de Cognizant en matière d'innovation dans le domaine de l'IA et son engagement à faire progresser l'application des agents d'IA.

Des clients comme Telstra, la principale entreprise australienne de télécommunications et de technologie, travaillent avec Cognizant pour tester et déployer des systèmes multi-agents.

« Le passage du dispositif Neuro AI Multi-Agent Accelerator au code source ouvert permettra à nos équipes de prototyper et d'intégrer rapidement les agents d'IA existants, et contribuera à accélérer notre cycle de vie de développement de logiciels », a déclaré Kim Krogh Andersen, directeur des produits et de la technologie au sein du groupe Telstra. « Nous commençons déjà à voir le potentiel d'amélioration de la qualité, de la vélocité et de l'efficacité qui en résulte. »

Cognizant a en outre aidé une entreprise de soins de santé à créer un réseau d'agents négociateurs de contrats qui accélère les délais de traitement des appels médicaux, ainsi qu'une entreprise de biens de consommation emballés, la soutenant dans ses efforts d'analyse de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cognizant mène actuellement plus de 65 conversations avec des clients au sujet de l'IA agentique.

La création d'un réseau multi-agents efficace exige la capacité d'orchestrer divers agents, outils et sources de connaissances, y compris des grands modèles de langage (LLM) à usage général et des systèmes spécifiques à l'organisation comme la gestion des niveaux de service (SLM) ou les architectures de génération augmentée par récupération (RAG). Le dispositif Neuro AI Multi-Agent Accelerator de Cognizant vise à permettre une intégration virtuellement transparente avec les API, la RAG et les agents tiers comme Agentforce de Salesforce, Agentspace de Google ou Crew AI, grâce à son protocole de contexte de modèle (MCP) natif ou à ses appels API standard. Un protocole facultatif de coordination entre agents permet à ces agents d'organiser, de déléguer les tâches et d'acheminer les processus de façon autonome, ce qui augmente l'efficacité et réduit au minimum les erreurs. Le protocole Agent2Agent (A2A) est également pris en charge, ce qui étend la collaboration entre les agents de solutions infonuagiques, de plateformes, au-delà des limites organisationnelles.

« Pour demeurer concurrentielles à l'ère de l'IA agentique, les entreprises doivent être libres d'expérimenter - d'explorer comment les agents peuvent transformer les processus commerciaux et accroître l'efficacité opérationnelle », a déclaré Babak Hodjat, directeur de la technologie en IA chez Cognizant. « En passant le dispositif Neuro AI Multi-Agent Accelerator en code source ouvert, nous élargissons l'accès à notre technologie multi-agents de pointe, ce qui permet aux développeurs d'innover plus rapidement et aux décideurs, peu importe leur expérience technique, de prototyper rapidement des systèmes et d'observer directement leur incidence sur des indicateurs de rendement clés.

« Agentforce s'appuie sur la plateforme profondément unifiée de Salesforce qui est ouverte et extensible, permettant à notre écosystème de partenaires et de bâtisseurs d'innover grâce à une IA fondée sur la confiance. « La décision de Cognizant de passer son Neuro AI Multi-Agent Accelerator en code source ouvert illustre le type de partenariat qui aide nos clients à progresser plus rapidement et à innover en toute confiance », a déclaré Gary Lerhaupt, vice-président de la division Architecture des produits chez Salesforce. « Ensemble, nous permettons aux entreprises de déployer des agents qui pensent, collaborent et offrent de la valeur, dans tous les aspects de leur entreprise. »

Neuro® AI Multi-Agent Accelerator - Principales caractéristiques :

Découverte intelligente d'opportunités : Il suffit de fournir un nom d'entreprise ou une zone de problème et l'Agent Network Designer proposera automatiquement un réseau d'agents adapté à votre cas d'utilisation, ce qui vous aidera à passer plus rapidement de l'idée à la mise en œuvre.

Il suffit de fournir un nom d'entreprise ou une zone de problème et l'Agent Network Designer proposera automatiquement un réseau d'agents adapté à votre cas d'utilisation, ce qui vous aidera à passer plus rapidement de l'idée à la mise en œuvre. Personnalisation rapide et simplifiée : Créez et modifiez rapidement des systèmes multi-agents en utilisant un langage naturel ou tirez parti de modèles préétablis pour des domaines comme l'établissement de prêts, le service à la clientèle, l'optimisation de la vente au détail et l'automatisation intranet, ce qui réduit considérablement les cycles de développement et les risques.

Créez et modifiez rapidement des systèmes multi-agents en utilisant un langage naturel ou tirez parti de modèles préétablis pour des domaines comme l'établissement de prêts, le service à la clientèle, l'optimisation de la vente au détail et l'automatisation intranet, ce qui réduit considérablement les cycles de développement et les risques. Exploitation décentralisée et évolutive : Les connecteurs prennent en charge des outils locaux, des API et des agents tiers comme Agentforce et Google Agentspace de Salesforce au moyen du Protocole de contexte de modèle (MCP) ou d'appels API standard. Une couche de coordination permet aux agents de s'auto-organiser de façon intelligente, de distribuer les tâches et d'acheminer les processus, ce qui améliore l'efficacité et réduit les erreurs.

Les connecteurs prennent en charge des outils locaux, des API et des agents tiers comme Agentforce et Google Agentspace de Salesforce au moyen du Protocole de contexte de modèle (MCP) ou d'appels API standard. Une couche de coordination permet aux agents de s'auto-organiser de façon intelligente, de distribuer les tâches et d'acheminer les processus, ce qui améliore l'efficacité et réduit les erreurs. Sécurisation des données privées : Prend en charge les industries réglementées comme la finance et la santé en isolant les renseignements confidentiels via des canaux de données privés pour soutenir la conformité et la protection des données.

Prend en charge les industries réglementées comme la finance et la santé en isolant les renseignements confidentiels via des canaux de données privés pour soutenir la conformité et la protection des données. Indépendance vis-à-vis des fournisseurs de LLM et de solutions infonuagiques : Passez facilement des LLM à code source ouvert et à la plupart des LLM commerciaux, ainsi qu'à des fournisseurs privés/publics de solutions infonuagiques, sans avoir à reconstruire le système.

Passez facilement des LLM à code source ouvert et à la plupart des LLM commerciaux, ainsi qu'à des fournisseurs privés/publics de solutions infonuagiques, sans avoir à reconstruire le système. Outils codés extensibles : Améliorez les réseaux d'agents grâce à des outils codés personnalisés, essentiels pour fonder les décisions des agents sur des données en temps réel ou pour définir les limites logiques qui déclenchent une intervention humaine lorsque cela est nécessaire.

Améliorez les réseaux d'agents grâce à des outils codés personnalisés, essentiels pour fonder les décisions des agents sur des données en temps réel ou pour définir les limites logiques qui déclenchent une intervention humaine lorsque cela est nécessaire. Déploiement multiserveurs et distribué : Exécutez des sous-réseaux d'agents sur plusieurs serveurs, en permettant des architectures évolutives qui prennent en charge le traitement parallèle, la distribution géographique ou les cas d'utilisation segmentés.

Exécutez des sous-réseaux d'agents sur plusieurs serveurs, en permettant des architectures évolutives qui prennent en charge le traitement parallèle, la distribution géographique ou les cas d'utilisation segmentés. Définition du réseau axé sur les données : Définissez et mettez à jour vos systèmes agentiques entièrement au moyen de fichiers de configuration contenant uniquement des données, prenant en charge le contrôle des versions, l'auditabilité et la réutilisabilité rapide dans l'ensemble des projets.

Définissez et mettez à jour vos systèmes agentiques entièrement au moyen de fichiers de configuration contenant uniquement des données, prenant en charge le contrôle des versions, l'auditabilité et la réutilisabilité rapide dans l'ensemble des projets. Capacité de test des agents : Utilisez le testeur de réseau d'agents pour repérer les goulots d'étranglement ou les pannes au sein de votre réseau. Obtenez des renseignements exploitables sur les problèmes de coordination, les lacunes logiques des agents ou les erreurs d'intégration.

Cognizant fait passer le nombre d'agents à 330 000 via son intranet, 1Cognizant

Des milliers d'employés utilisent désormais 1Cognizant, un assistant intranet alimenté par son Neuro AI Multi-Agent Accelerator. Cet outil regroupe et organise plusieurs agents pour aider efficacement les employés dans diverses tâches, qu'il s'agisse de réserver des salles de réunion, d'appeler les taxis ou de répondre à des demandes de renseignements comme déménager dans un pays ou se marier. 1Cognizant peut désormais fournir immédiatement des conseils et de l'aide aux employés, ce qui augmente l'efficacité et élimine les silos internes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page de renvoi ou notre blog.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer leurs expériences afin qu'ils puissent rester à l'avant-garde dans notre monde en évolution rapide. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne.

Consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

États-Unis

Nom : Gabrielle Gugliocciello

Courriel : [email protected]

Europe / APAC

Nom : Christina Schneider

Courriel : [email protected]

Inde

Nom : Rashmi Vasisht

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2693761/Cognizant_Intranet_multi_agent_accelerator.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/5332797/Cognizant_Logo_V1.jpg

SOURCE Cognizant