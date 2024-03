MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (collectivement « Cogeco ») annonce la publication de leur plus récent rapport de développement durable décrivant en détail leur stratégie, leurs engagements, leurs initiatives et leur performance en matière de développement durable afin de favoriser une croissance durable et inclusive, et préparé conformément aux normes du Global Reporting Initiative (GRI) et du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Simultanément, Cogeco publie aussi son troisième Plan d'action pour le climat et rapport GIFCC conformément aux recommandations du groupe de travail sur l'information financière reliée aux changements climatiques (GIFCC). Le rapport décrit de quelle manière les impacts des changements climatiques sont systématiquement considérés et intégrés dans sa stratégie d'affaires et dans les décisions connexes. Il présente aussi les mesures mises en place pour appuyer la transition vers une économie résiliente et à faible émission de carbone.

« Chez Cogeco, nous bâtissons un avenir plus durable et plus inclusif en misant sur notre tradition de longue date d'engagement social et communautaire, en priorisant l'inclusion numérique et l'action climatique, en mettant en œuvre des pratiques opérationnelles de pointe et en poursuivant notre gestion responsable et éthique », a mentionné Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco. « Bien que l'empreinte environnementale de notre secteur d'activités soit inférieure à celle de plusieurs autres, Cogeco demeure déterminée à adopter une approche diligente et à maintenir sa position de chef de file en matière d'action climatique », a poursuivi M. Perron.

Créer de la valeur et renforcer notre résilience de manière durable

Nous sommes conscients du rôle fondamental que nous devons jouer pour relever les défis environnementaux, sociaux et économiques les plus pressants.

Afin de stimuler la croissance de nos activités de manière durable et responsable, nous continuons à gérer et à améliorer nos engagements centrés sur des leviers environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) clés :

Réduire notre empreinte environnementale. Chez Cogeco, nous mettons l'accent sur la réduction de notre impact environnemental, qu'il s'agisse de la gestion responsable des déchets, de la recherche de possibilités d'économie circulaire, de l'atténuation de la perte de biodiversité grâce à des partenariats dans nos communautés, ou de la mise en œuvre de pratiques responsables en matière de rémunération et de crédit durable. Nous avons des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui sont alignés sur la science du climat et nous continuons à accélérer nos efforts de réduction par la consolidation et l'électrification de notre parc de véhicules, l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments et de notre réseau, la poursuite des investissements dans l'énergie renouvelable et l'engagement auprès de nos fournisseurs pour réduire leurs émissions.





Nous progressons en priorisant les initiatives d'inclusion numérique en accélérant l'accès à Internet haute vitesse dans les régions mal ou non desservies du Canada et des États-Unis dans le cadre de notre plan d'expansion du réseau. Nous poursuivons aussi nos initiatives de leadership philanthropique et d'engagements communautaire en plus de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie globale en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) et faisons évoluer nos pratiques et processus en matière de santé, de sécurité et de bien-être afin d'assurer le mieux-être de nos employés. Mettre en œuvre de solides pratiques de gouvernance. Cogeco continue à renforcer la gouvernance des données liées au développement durable en améliorant les processus d'assurance interne et en effectuant une vérification limitée par un tiers de son inventaire de GES et des résultats de son engagement en matière d'inclusion numérique. En outre, Cogeco continue de sensibiliser et de former ses employés à l'importance d'adopter des comportements éthiques.

