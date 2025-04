Le programme de transformation sur trois ans est pleinement engagé.

La préparation du lancement des services sans fil au Canada est en bonne voie, et la campagne de préinscription des clients est en cours .

La satisfaction de la clientèle a augmenté d'un exercice à l'autre, tant au Canada qu'aux États-Unis.

Les projections financières pour l'exercice 2025 sont maintenues.

Un dividende trimestriel de 0,922 $ par action a été déclaré, ce qui représente une hausse de 8,0 % par rapport à l'exercice précédent.

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 28 février 2025.

« Nos résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 démontrent que notre nouveau modèle d'exploitation axé sur l'accroissement de notre agilité et de notre compétitivité produit les effets escomptés », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Nous sommes particulièrement satisfaits des progrès que nous réalisons en ce qui concerne nos initiatives de transformation, qui se traduisent par une satisfaction accrue de la clientèle, tout en atténuant les vents contraires qui ont une incidence sur les produits du secteur grâce aux efforts en cours visant à réduire les coûts. »

« La croissance du nombre d'abonnés au service Internet au Canada est demeurée solide grâce à nos marques Cogeco et oxio. Nous continuons de constater une légère amélioration des données relatives aux abonnés au service Internet aux États-Unis, nos ventes de services sans fil aux États-Unis commencent à augmenter et les préparatifs en vue du lancement des services sans fil au Canada avancent selon le calendrier établi. »

« Chez Cogeco Média, les défis sont constants sur le marché publicitaire en radio; cependant, nos solutions numériques dans le domaine de la publicité continuent de fournir un apport croissant à nos produits et nos auditeurs demeurent très fidèles, notamment à Montréal, où nos stations diffusent sept des dix émissions les plus écoutées selon les données indépendantes de Numeris. »

« Notre programme de transformation sur trois ans centré sur les synergies, la numérisation, l'analytique avancée, les services sans fil et l'expansion du réseau commence à porter ses fruits. Nous remercions nos employés pour leur travail acharné et leur dévouement, ainsi que nos clients et nos parties prenantes pour leur soutien continu. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 28 février

2025 29 février

2024 (1) Variation Variation selon

un taux

de change

constant (2) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $ $

% %

Produits 753 247 751 908

0,2 (2,7)

BAIIA ajusté (2) 356 905 347 782

2,6 (0,2)

Bénéfice de la période 76 610 93 930

(18,4)



Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 18 172 23 997

(24,3)



Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(3) 20 329 24 346

(16,5)

















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 250 080 286 382

(12,7)



Flux de trésorerie disponibles(1)(2) 112 805 100 468

12,3 10,5

Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1)(2) 128 378 124 858

2,8 1,4















Acquisitions d'immobilisations corporelles 160 335 181 234

(11,5)



Dépenses d'investissement nettes(2)(4) 158 859 171 756

(7,5) (10,6)

Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 143 286 147 366

(2,8) (6,3)















Bénéfice dilué par action 1,88 2,30

(18,3)



Bénéfice dilué par action ajusté(2)(3) 2,11 2,33

(9,4)

































Résultats d'exploitation

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 clos le 28 février 2025 :

Les produits sont demeurés stables à 753,2 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (2) , les produits ont diminué de 2,7 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 4,5 % sur la base d'un taux de change constant (augmentation de 1,5 %, tels qu'ils sont présentés), principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés, en particulier pour les services d'entrée de gamme, et de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet. La diminution a été contrebalancée en partie par une meilleure combinaison de produits. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont diminué de 0,9 %, principalement en raison de la baisse des produits par client découlant de la diminution du nombre d'abonnés aux services de vidéo et de téléphonie filaire étant donné qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que de la concurrence en matière de prix, facteurs contrebalancés en partie par l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours des derniers exercices, qui découle notamment des projets d'expansion du réseau et de l'acquisition de Niagara Regional Broadband Network conclue le 5 février 2024. Les produits au sein du secteur des médias ont diminué de 2,7 % en raison du fait que la dynamique concurrentielle du marché publicitaire en radio demeure difficile.

, les produits ont diminué de 2,7 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Le BAIIA ajusté a augmenté de 2,6 % pour s'établir à 356,9 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté est demeuré stable en raison des initiatives de réduction des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de la Société découlant de notre programme de transformation en cours, facteurs contrebalancés par la baisse des produits dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada , ainsi que par la hausse des charges d'exploitation dans le secteur des télécommunications au Canada , notamment pour stimuler la croissance du nombre d'abonnés. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a diminué de 3,2 %, ou de 2,8 % selon un taux de change constant. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a augmenté de 6,8 %, ou de 0,5 % selon un taux de change constant.

, ainsi que par la hausse des charges d'exploitation dans le secteur des télécommunications au , notamment pour stimuler la croissance du nombre d'abonnés. Le bénéfice de la période s'est chiffré à 76,6 millions $, dont une tranche de 18,2 millions $, ou 1,88 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 93,9 millions $ et une tranche de 24,0 millions $, ou 2,30 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2024. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la hausse de la dotation aux amortissements, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que de la charge d'impôts sur le résultat, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des charges financières et par l'incidence de l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (3) s'est établi à 20,3 millions $, ou 2,11 $ par action après dilution (3) , comparativement à 24,3 millions $, ou 2,33 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 158,9 millions $, en baisse de 7,5 % par rapport à 171,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (2) se sont établies à 153,5 millions $, en baisse de 10,6 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des dépenses dans le secteur des télécommunications au Canada attribuable essentiellement à la baisse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné et au calendrier de certaines initiatives, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des dépenses dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, qui s'explique principalement par la hausse des coûts liés à l'équipement chez l'abonné. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 143,3 millions $, en baisse de 2,8 % par rapport à 147,4 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (2) , se sont établies à 138,0 millions $, en baisse de 6,3 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des mêmes facteurs que ceux indiqués ci-dessus. Les projets d'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile se sont poursuivis principalement au Canada , et ont permis l'ajout de près de 7 000 foyers câblés au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025.

se sont établies à 153,5 millions $, en baisse de 10,6 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des dépenses dans le secteur des télécommunications au attribuable essentiellement à la baisse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné et au calendrier de certaines initiatives, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des dépenses dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, qui s'explique principalement par la hausse des coûts liés à l'équipement chez l'abonné. Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué de 11,5 % pour s'établir à 160,3 millions $, principalement en raison de la baisse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont augmenté de 12,3 %, ou de 10,5 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 112,8 millions $, ou à 111,0 millions $ selon un taux de change constant (2) , principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement nettes et des charges financières, contrebalancée en partie par la hausse des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , ont augmenté de 2,8 %, ou de 1,4 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 128,4 millions $, ou à 126,5 millions $ selon un taux de change constant.

ont augmenté de 12,3 %, ou de 10,5 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 112,8 millions $, ou à 111,0 millions $ selon un taux de change constant , principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement nettes et des charges financières, contrebalancée en partie par la hausse des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau , ont augmenté de 2,8 %, ou de 1,4 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 128,4 millions $, ou à 126,5 millions $ selon un taux de change constant. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 12,7 % pour s'établir à 250,1 millions $, principalement en raison de la baisse des flux de trésorerie provenant des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie, laquelle est essentiellement attribuable au calendrier des paiements des dettes fournisseurs et autres créditeurs, au calendrier des subventions reçues relativement aux projets d'expansion du réseau et au recouvrement des créances clients, ainsi qu'à la hausse des impôts sur le résultat payés, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des intérêts payés.

Cogeco maintient ses projections financières pour l'exercice 2025, telles qu'elles ont été publiées le 31 octobre 2024.

Au cours de sa réunion du 9 avril 2025, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,922 $ par action, en hausse de 8,0 % par rapport au dividende de 0,854 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2024.

__________ (1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (4) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Faits saillants financiers

Trimestres et semestres clos les 28 février

2025 29 février

2024(1) Variation Variation

selon un taux

de change

constant(2)(3) 28 février

2025 29 février

2024(1) Variation Variation

selon un taux

de change

constant(2)(3) (en milliers de dollars canadiens sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % $ $ % % Opérations















Produits 753 247 751 908 0,2 (2,7) 1 518 207 1 528 080 (0,6) (2,2) BAIIA ajusté(3) 356 905 347 782 2,6 (0,2) 727 989 713 815 2,0 0,4 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits)(4) 8 644 1 222 --

(1 004) 4 487 --

Bénéfice de la période 76 610 93 930 (18,4)

185 006 192 659 (4,0)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 18 172 23 997 (24,3)

47 981 58 538 (18,0)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(3)(5) 20 329 24 346 (16,5)

47 550 64 384 (26,1)

Flux de trésorerie















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 250 080 286 382 (12,7)

458 735 523 301 (12,3)

Flux de trésorerie disponibles(1)(3) 112 805 100 468 12,3 10,5 265 256 242 546 9,4 8,6 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1)(3) 128 378 124 858 2,8 1,4 302 628 298 596 1,4 0,7 Acquisitions d'immobilisations corporelles 160 335 181 234 (11,5)

313 849 335 023 (6,3)

Dépenses d'investissement nettes(3)(6) 158 859 171 756 (7,5) (10,6) 309 775 318 423 (2,7) (4,6) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(3) 143 286 147 366 (2,8) (6,3) 272 403 262 373 3,8 1,6 Données par action(7)















Bénéfice par action















De base 1,91 2,32 (17,7)

5,05 4,53 11,5

Dilué 1,88 2,30 (18,3)

4,97 4,50 10,4

Dilué ajusté(3)(5) 2,11 2,33 (9,4)

4,93 4,95 (0,4)

Dividendes par action 0,922 0,854 8,0

1,844 1,708 8,0





















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Le produit des transactions de cession-bail et des autres cessions d'immobilisations corporelles s'est chiffré à 0,9 million $ et à 20,6 millions $ pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2025, respectivement (1,6 million $ et 1,9 million $, respectivement, pour les périodes correspondantes de l'exercice 2024). Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et le semestre clos le 29 février 2024, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3452 $ CA pour 1 $ US et de 1,3553 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (3) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (4) Pour le trimestre clos le 28 février 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration engagés, essentiellement liés aux coûts additionnels associés à la nouvelle structure organisationnelle annoncée en mai 2024 et à d'autres initiatives d'optimisation des coûts, ainsi qu'aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. Pour le semestre clos le 28 février 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) se rapportaient principalement à un profit sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 dans le cadre d'une transaction de cession-bail d'un immeuble en Ontario, facteur contrebalancé par les frais de restructuration engagés ainsi que les coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. Pour le trimestre et le semestre clos le 29 février 2024, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords, partiellement contrebalancés par une reprise de 4,2 millions $ d'une charge comptabilisée au cours du deuxième trimestre à la suite de la nouvelle décision de la Commission du droit d'auteur publiée en janvier 2024 sur les taux de redevance pour la période allant de 2014 à 2018. (5) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) ainsi que les profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (6) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 28 février 2025 Au 31 août 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie et équivalents de trésorerie 142 018 77 746 Total de l'actif 10 252 071 9 773 739 Dette à long terme



Tranche courante 363 288 370 108 Tranche non courante 4 844 968 4 594 057 Endettement net(1) 5 137 472 4 957 594 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 864 958 810 437







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca .

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco inc. (« Cogeco » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2025 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2024 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation, à la fiscalité, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, les tarifs douaniers, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. De plus, les activités radiophoniques de la Société sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison de la concurrence accrue et de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2024 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2025 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2025, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour les mêmes périodes préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité ») et le rapport annuel de l'exercice 2024 de la Société.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca . Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco.





Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2025 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,3452 $ CA pour 1 $ US et de 1,3553 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées





















Trimestres clos les 28 février 2025

29 février 2024(1)





Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles



Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$



% % Produits 753 247 (21 406) 731 841

751 908



0,2 (2,7) Charges d'exploitation 396 342 (11 558) 384 784

404 126



(1,9) (4,8) BAIIA ajusté 356 905 (9 848) 347 057

347 782



2,6 (0,2) Flux de trésorerie disponibles(1) 112 805 (1 760) 111 045

100 468



12,3 10,5 Dépenses d'investissement nettes 158 859 (5 343) 153 516

171 756



(7,5) (10,6)





0













(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.



















Semestres clos les 28 février 2025

29 février 2024(1)



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 1 518 207 (24 129) 1 494 078

1 528 080

(0,6) (2,2) Charges d'exploitation 790 218 (12 998) 777 220

814 265

(3,0) (4,5) BAIIA ajusté 727 989 (11 131) 716 858

713 815

2,0 0,4 Flux de trésorerie disponibles(1) 265 256 (1 964) 263 292

242 546

9,4 8,6 Dépenses d'investissement nettes 309 775 (6 030) 303 745

318 423

(2,7) (4,6)



















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 28 février 2025

29 février 2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 370 211 -- 370 211

373 479

(0,9) (0,9) Charges d'exploitation 177 719 (634) 177 085

174 720

1,7 1,4 BAIIA ajusté 192 492 634 193 126

198 759

(3,2) (2,8) Dépenses d'investissement nettes 74 108 (580) 73 528

106 345

(30,3) (30,9)





































Semestres clos les 28 février 2025

29 février 2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 747 477 -- 747 477

749 927

(0,3) (0,3) Charges d'exploitation 355 507 (731) 354 776

354 814

0,2 -- BAIIA ajusté 391 970 731 392 701

395 113

(0,8) (0,6) Dépenses d'investissement nettes 148 269 (700) 147 569

194 181

(23,6) (24,0)



















Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 28 février 2025

29 février 2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 362 215 (21 406) 340 809

357 022

1,5 (4,5) Charges d'exploitation 184 506 (10 911) 173 595

190 672

(3,2) (9,0) BAIIA ajusté 177 709 (10 495) 167 214

166 350

6,8 0,5 Dépenses d'investissement nettes 80 402 (4 756) 75 646

62 855

27,9 20,4





































Semestres clos les 28 février 2025

29 février 2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 723 644 (24 129) 699 515

728 263

(0,6) (3,9) Charges d'exploitation 367 123 (12 255) 354 868

383 743

(4,3) (7,5) BAIIA ajusté 356 521 (11 874) 344 647

344 520

3,5 -- Dépenses d'investissement nettes 154 129 (5 319) 148 810

118 708

29,8 25,4



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les Semestres clos les

28 février 2025 29 février 2024 28 février 2025 29 février 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 18 172 23 997 47 981 58 538 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) 8 644 1 222 (1 004) 4 487 Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- -- 16 880 Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (2 023) (308) (1 824) (5 641) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (4 464) (565) 2 397 (9 880) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 20 329 24 346 47 550 64 384











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau

















Trimestres clos les

Semestres clos les



28 février 2025 29 février 2024(1)

28 février 2025 29 février 2024(1)

(en milliers de dollars canadiens) $ $

$ $

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 250 080 286 382

458 735 523 301

Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie 24 047 1 097

104 699 59 592

Impôts sur le résultat payés (recouvrés) 7 873 (7 639)

22 921 (4 736)

Impôts exigibles (9 205) (8 881)

(24 331) (16 923)

Intérêts payés 64 338 70 842

128 154 135 880

Charges financières (65 091) (70 808)

(132 889) (155 102)

Perte à l'extinction d'une dette(2) -- --

-- 16 880

Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(2) 2 297 2 059

3 829 4 750

Dépenses d'investissement nettes(3) (158 859) (171 756)

(309 775) (318 423)

Produit des transactions de cession-bail et des autres cessions d'immobilisations corporelles(1) 931 1 644

20 553 1 899

Remboursement des obligations locatives (3 606) (2 472)

(6 640) (4 572)

Flux de trésorerie disponibles(1) 112 805 100 468

265 256 242 546

Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 15 573 24 390

37 372 56 050

Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 128 378 124 858

302 628 298 596

















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. (2) Inclus dans les charges financières. (3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement des dépenses d'investissement nettes













Trimestres clos les Semestres clos les

28 février 2025 29 février 2024 28 février 2025 29 février 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 160 335 181 234 313 849 335 023 Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations

corporelles au cours de la période (1 476) (9 478) (4 074) (16 600) Dépenses d'investissement nettes 158 859 171 756 309 775 318 423











Rapprochement du BAIIA ajusté





Trimestres clos les Semestres clos les

28 février 2025 29 février 2024 28 février 2025 29 février 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 76 610 93 930 185 006 192 659 Impôts sur le résultat 22 335 16 993 49 671 36 374 Charges financières 65 091 70 808 132 889 155 102 Amortissements 184 225 164 829 361 427 325 193 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) 8 644 1 222 (1 004) 4 487 BAIIA ajusté 356 905 347 782 727 989 713 815



Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau

Dépenses d'investissement nettes



















Trimestres clos les 28 février 2025

29 février 2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Dépenses d'investissement nettes 158 859 (5 343) 153 516

171 756

(7,5) (10,6) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 15 573 (73) 15 500

24 390

(36,2) (36,4) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 143 286 (5 270) 138 016

147 366

(2,8) (6,3)





































Semestres clos les 28 février 2025

29 février 2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Dépenses d'investissement nettes 309 775 (6 030) 303 745

318 423

(2,7) (4,6) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 37 372 (89) 37 283

56 050

(33,3) (33,5) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 272 403 (5 941) 266 462

262 373

3,8 1,6



















Flux de trésorerie disponibles





















Trimestres clos les 28 février 2025

29 février 2024(1)





Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles



Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$



% % Flux de trésorerie disponibles(1) 112 805 (1 760) 111 045

100 468



12,3 10,5 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 15 573 (73) 15 500

24 390



(36,2) (36,4) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 128 378 (1 833) 126 545

124 858



2,8 1,4





















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.





















Semestres clos les 28 février 2025

29 février 2024(1)





Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles



Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$



% % Flux de trésorerie disponibles(1) 265 256 (1 964) 263 292

242 546



9,4 8,6 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 37 372 (89) 37 283

56 050



(33,3) (33,5) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 302 628 (2 053) 300 575

298 596



1,4 0,7





















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com .

