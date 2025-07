MONTRÉAL, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) annonce aujourd'hui le lancement officiel de son service mobile au Canada, marquant une expansion significative de son offre de services. Le déploiement complet dans tous les marchés de Cogeco est prévu pour l'automne 2025. Ce déploiement offrira plus de choix en matière de services sans fil à des millions de consommateurs canadiens.

« Depuis près de 70 ans, Cogeco est profondément enracinée dans les marchés régionaux. Le lancement de Cogeco Mobile n'est pas seulement un nouveau chapitre, c'est une déclaration de notre engagement inébranlable à être une force concurrentielle grandissante au Canada », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction.

« La couverture réseau est importante pour les utilisateurs mobiles. Nous nous sommes donc associés à des réseaux mobiles nationaux et internationaux pour lancer un service mobile, tout en développant nos infrastructures de manière stratégique au fil du temps », a déclaré Nancy Audette, cheffe de la croissance. « Pour remercier nos clients de leur fidélité, nous lançons notre nouveau service mobile avec une offre exclusive d'une durée limitée : des forfaits mobiles à partir de 0 $ pour la première année et la tranquillité d'esprit qui vient avec le report des données, aucune période d'engagement, aucun frais d'activation et aucun frais d'excédents imprévus. C'est la mobilité simplifiée et intelligente. »

Cogeco Mobile est désormais disponible dans les marchés suivants pour les abonnés Internet existants et nouveaux de Cogeco qui apportent leur propre appareil :

Québec : Alma, Magog , Rimouski , Saint-Georges , Saint-Hyacinthe , Saint-Sauveur , Sept-Îles et Trois-Rivières

Alma, , , , , , Sept-Îles et Trois-Rivières Ontario : Brockville, Chatham , Cobourg , Cornwall et Welland

Les forfaits mobiles de Cogeco sont conçus pour offrir des prix concurrentiels et des fonctionnalités avantageuses pensées pour les clients, le tout accompagné d'une offre de lancement attrayante. Pour des informations supplémentaires, les clients sont invités à visiter le site web de Cogeco à l'adresse suivante : cogeco.ca .

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, de sans fil, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant le calendrier prévu pour le déploiement de l'offre de service mobile représentent des énoncés prospectifs et sont assujettis à certaines hypothèses et facteurs, y compris les risques et incertitudes, et peuvent changer. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, Cogeco Communications invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » de son rapport de gestion annuel de l'exercice 2024 et de son rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2025. Cogeco Communications invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige Cogeco Communications (et Cogeco Communications rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Renseignements :

Isabelle Famery

Gestionnaire, Communications externes

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514-764-4600

[email protected]

SOURCE Cogeco Communications Inc.