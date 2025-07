La clientèle du service Internet au Canada enregistre une croissance forte et continue .

Le lancement de services sans fil au Canada est en cours , une première cohorte d'utilisateurs ayant déjà accès au service et une expansion étant prévue dans 12 marchés canadiens au cours des prochaines semaines.

Les projections financières pour l'exercice 2025 ont été révisées afin de refléter la baisse des produits, la stabilité du BAIIA ajusté, la diminution des dépenses d'investissement nettes et la hausse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux projections financières antérieures.

MONTRÉAL, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 mai 2025.

« Nos résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 ont été marqués par la solide croissance du nombre de nouveaux abonnés au service Internet au Canada, par l'augmentation des marges grâce à des gains d'efficacité et par des flux de trésorerie disponibles importants », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Après le lancement de nos services sans fil aux États-Unis l'an dernier, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'élargir notre clientèle des services sans fil au Canada au cours des prochaines semaines. Les services sans fil deviendront un outil puissant pour assurer le maintien et la croissance de notre clientèle des services filaires en Amérique du Nord au fil du temps. »

« Nous avons déjà une première cohorte d'utilisateurs du service sans fil et étendrons progressivement notre couverture dans 12 marchés canadiens (soit à Alma, Magog, Rimouski, Saint-Georges, Saint-Hyacinthe, Saint-Sauveur et Trois-Rivières au Québec, et à Brockville, Chatham, Cobourg, Cornwall et Welland en Ontario) au cours des prochaines semaines en vue d'un déploiement géographique à grande échelle à l'automne. »

« La clientèle des services Internet au Canada a enregistré une solide croissance pour un autre trimestre. Bien que nous ayons perdu un plus grand nombre de clients qu'à l'habitude aux États-Unis, cette situation est en partie attribuable à quelques facteurs temporaires. Nous mettons en œuvre plusieurs améliorations de notre stratégie de commercialisation dans le cadre de notre transformation, et sommes convaincus que l'exécution de ces initiatives au cours des prochains trimestres permettra d'améliorer les tendances de notre clientèle aux États-Unis. »

« En ce qui concerne Cogeco Média, même si le marché publicitaire à la radio demeure difficile, les produits ont augmenté au cours du trimestre, en partie grâce à la croissance continue de nos solutions de publicité numérique et à la constante fidélité des auditeurs. Nos stations de radio phares ont continué à atteindre de solides parts de marché sur leurs marchés cibles d'après de récents sondages d'audience. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 31 mai 2025 2024 (1) Variation Variation selon un taux de change constant(2)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $ $

% %

Produits 758 527 777 249

(2,4) (3,9)

BAIIA ajusté (2) 367 828 369 786

(0,5) (2,0)

Bénéfice de la période 73 962 75 285

(1,8)



Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 20 504 18 960

8,1



Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(3) 23 146 29 102

(20,5)

















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 401 375 335 126

19,8



Flux de trésorerie disponibles(1)(2) 147 535 90 164

63,6 61,9

Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1)(2) 160 820 114 597

40,3 38,9















Acquisitions d'immobilisations corporelles 126 223 172 404

(26,8)



Dépenses d'investissement nettes(2)(4) 125 752 169 754

(25,9) (27,2)

Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 112 467 145 321

(22,6) (24,0)















Bénéfice dilué par action 2,13 1,97

8,1



Bénéfice dilué par action ajusté(2)(3) 2,40 3,02

(20,5)

































Résultats d'exploitation

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 clos le 31 mai 2025 :

Les produits ont diminué de 2,4 % pour atteindre 758,5 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (2) , les produits ont diminué de 3,9 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 3,5 % et de 6,6 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés, en particulier pour les services d'entrée de gamme, et de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont diminué de 1,8 %, principalement en raison de la baisse des produits par client découlant de la diminution du nombre d'abonnés aux services de vidéo et de téléphonie filaire étant donné qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que de la concurrence en matière de prix, facteurs contrebalancés en partie par l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice. Les produits du secteur des médias ont augmenté de 4,4 %, en partie grâce à la croissance continue de nos solutions de publicité numérique et à la constante fidélité des auditeurs.

, les produits ont diminué de 3,9 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Le BAIIA ajusté a diminué de 0,5 % pour s'établir à 367,8 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 2,0 % en raison principalement de la baisse des produits dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada , contrebalancée en partie par la baisse des charges d'exploitation attribuable aux initiatives de réduction des coûts et aux gains d'efficacité opérationnelle dont a bénéficié l'ensemble de la Société grâce à notre programme de transformation sur trois ans en cours. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 0,5 %, ou de 3,7 % selon un taux de change constant. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a diminué de 1,5 %, ou de 1,3 % selon un taux de change constant.

, contrebalancée en partie par la baisse des charges d'exploitation attribuable aux initiatives de réduction des coûts et aux gains d'efficacité opérationnelle dont a bénéficié l'ensemble de la Société grâce à notre programme de transformation sur trois ans en cours. Le bénéfice de la période s'est chiffré à 74,0 millions $, dont une tranche de 20,5 millions $, ou 2,13 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 75,3 millions $ et une tranche de 19,0 millions $, ou 1,97 $ par action après dilution, respectivement, pour la période correspondante de l'exercice 2024. La diminution du bénéfice de la période tient surtout à la hausse de la dotation aux amortissements, des charges financières et de la charge d'impôts sur le résultat, à des charges pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 2,6 millions $ découlant principalement de la radiation d'actifs en cours de construction, ainsi qu'à la baisse du BAIIA ajusté, facteurs contrebalancés en partie par la diminution des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais. L'augmentation du bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société reflète une diminution proportionnellement plus élevée du bénéfice de la période attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (3) s'est établi à 23,1 millions $, ou 2,40 $ par action après dilution (3) , comparativement à 29,1 millions $, ou 3,02 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 125,8 millions $, en baisse de 25,9 % par rapport à 169,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (2) se sont établies à 123,6 millions $, en baisse de 27,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des gains d'efficacité opérationnelle, de la diminution des dépenses dans le secteur des télécommunications au Canada attribuable en partie au calendrier de certaines initiatives et de la baisse des dépenses dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, qui s'explique principalement par le ralentissement des activités de construction. Les dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau se sont chiffrées à 13,3 millions $ (13,2 millions $ selon un taux de change constant), comparativement à 24,4 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 112,5 millions $, en baisse de 22,6 % par rapport à 145,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (2) , se sont établies à 110,4 millions $, en baisse de 24,0 % par rapport à l'exercice précédent. Les projets d'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile se sont poursuivis principalement au Canada , avec l'ajout de près de 9 500 foyers câblés au cours du troisième trimestre de l'exercice 2025.

se sont établies à 123,6 millions $, en baisse de 27,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des gains d'efficacité opérationnelle, de la diminution des dépenses dans le secteur des télécommunications au attribuable en partie au calendrier de certaines initiatives et de la baisse des dépenses dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, qui s'explique principalement par le ralentissement des activités de construction. Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué de 26,8 % pour s'établir à 126,2 millions $, principalement en raison de la baisse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont augmenté de 63,6 %, ou de 61,9 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 147,5 millions $, ou à 146,0 millions $ selon un taux de change constant (2) , principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement nettes et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, contrebalancée en partie par la hausse des charges financières et des impôts exigibles, et par la baisse du BAIIA ajusté. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , ont augmenté de 40,3 %, ou de 38,9 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 160,8 millions $, ou à 159,2 millions $ selon un taux de change constant.

ont augmenté de 63,6 %, ou de 61,9 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 147,5 millions $, ou à 146,0 millions $ selon un taux de change constant , principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement nettes et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, contrebalancée en partie par la hausse des charges financières et des impôts exigibles, et par la baisse du BAIIA ajusté. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau , ont augmenté de 40,3 %, ou de 38,9 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 160,8 millions $, ou à 159,2 millions $ selon un taux de change constant. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 19,8 % pour s'établir à 401,4 millions $, principalement en raison de la hausse des flux de trésorerie provenant des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie et de la baisse des impôts sur le résultat payés, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des intérêts payés.

Au cours de sa réunion du 15 juillet 2025, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,922 $ par action, en hausse de 8,0 % par rapport au dividende de 0,854 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2024.

PROJECTIONS FINANCIÈRES RÉVISÉES POUR L'EXERCICE 2025

Cogeco a révisé ses projections financières à l'égard des produits, des dépenses d'investissement nettes et des flux de trésorerie disponibles pour l'exercice 2025 qu'elle a publiées le 31 octobre 2024. Les projections du BAIIA ajusté demeurent inchangées. La Société s'attend à des pressions additionnelles sur ses produits, particulièrement aux États-Unis, en raison de l'intensification de la concurrence. Dans le cadre de son programme de transformation sur trois ans, la Société a entrepris la mise en œuvre de plusieurs initiatives de réduction des coûts et mesures visant à générer des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de l'organisation afin de réduire au minimum l'incidence sur le BAIIA ajusté des pressions attendues sur les produits. De plus, les dépenses d'investissement nettes devraient être inférieures à celles prises en compte dans les projections financières antérieures, en partie grâce aux gains d'efficacité opérationnelle qui ont découlé du regroupement des équipes de direction canadienne et américaine.

Par conséquent, par rapport à l'exercice 2024, sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée, nous avons révisé à la baisse les produits de Cogeco projetés pour l'exercice 2025 afin de refléter une diminution au bas de la fourchette à un chiffre, tandis que le BAIIA ajusté devrait demeurer stable. En outre, en raison d'économies de coûts plus importantes que prévu qui ont découlé de notre transformation et des dépenses d'investissement nettes prévues moins élevées, nous avons revu à la hausse les projections de flux de trésorerie disponibles de la Société, qui devraient être stables par rapport à l'exercice 2024 au lieu de diminuer, et nous avons abaissé celles des dépenses d'investissement nettes.















Projections révisées au

Projections initiales au





15 juillet 2025 (1) 31 octobre 2024 (1) Données réelles (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Exercice 2025 (selon un taux de change constant) (2) Exercice 2025 (selon un taux de change constant) (2) Exercice 2024 $

$

$











Projections financières









Produits Diminution au bas de la fourchette à un chiffre

Stable

3 074 BAIIA ajusté Stable

Stable

1 455 Dépenses d'investissement nettes 600 $ à 650 $

660 $ à 735 $

643 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 110 $ à 150 $

140 $ à 190 $

137 Flux de trésorerie disponibles Stable (3) Diminution de 0 % à 10 % (3) 476 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau Stable (3) Diminution de 0 % à 10 % (3) 613













(1) Variations en pourcentage par rapport à l'exercice 2024. (2) Les projections financières pour l'exercice 2025 sont fondées sur un taux de change constant de 1,3606 $ CA pour 1 $ US. (3) Le taux d'imposition effectif présumé pour les impôts exigibles est d'environ 11,5 % (14 % selon les projections financières antérieures).

Ces projections financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, contiennent des énoncés prospectifs concernant les perspectives financières de Cogeco et devraient être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés de nature prospective » du présent communiqué de presse.

____________ (1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Exclut l'incidence des charges pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (4) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Faits saillants financiers



Trimestres et périodes de neuf mois clos les 31 mai 2025 2024(1) Variation Variation selon un taux de change constant(2)(3) 2025 2024(1) Variation Variation selon un taux de change constant(2)(3) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % $ $ % % Opérations















Produits 758 527 777 249 (2,4) (3,9) 2 276 734 2 305 329 (1,2) (2,8) BAIIA ajusté(3) 367 828 369 786 (0,5) (2,0) 1 095 817 1 083 601 1,1 (0,4) Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(4) 8 996 46 634 (80,7)

7 992 51 121 (84,4)

Bénéfice de la période 73 962 75 285 (1,8)

258 968 267 944 (3,3)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 20 504 18 960 8,1

68 485 77 498 (11,6)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(3)(5) 23 146 29 102 (20,5)

70 696 93 486 (24,4)

Flux de trésorerie















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 401 375 335 126 19,8

860 110 858 427 0,2

Flux de trésorerie disponibles(1)(3) 147 535 90 164 63,6 61,9 412 791 332 710 24,1 23,0 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1)(3) 160 820 114 597 40,3 38,9 463 448 413 193 12,2 11,3 Acquisitions d'immobilisations corporelles 126 223 172 404 (26,8)

440 072 507 427 (13,3)

Dépenses d'investissement nettes(3)(6) 125 752 169 754 (25,9) (27,2) 435 527 488 177 (10,8) (12,5) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(3) 112 467 145 321 (22,6) (24,0) 384 870 407 694 (5,6) (7,6) Données par action(7)















Bénéfice par action















De base 2,16 1,99 8,5

7,21 6,58 9,6

Dilué 2,13 1,97 8,1

7,10 6,52 8,9

Dilué ajusté(3)(5) 2,40 3,02 (20,5)

7,33 7,87 (6,9)

Dividendes par action 0,922 0,854 8,0

2,766 2,562 8,0



























(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Le produit des transactions de cession-bail et des autres cessions d'immobilisations corporelles s'est chiffré à 2,2 millions $ et à 22,7 millions $ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2025, respectivement (0,9 million $ et 2,8 millions $, respectivement, pour les périodes correspondantes de l'exercice 2024). Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2024, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3628 $ CA pour 1 $ US et de 1,3578 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (3) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (4) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration additionnels engagés dans le cadre d'initiatives d'optimisation des coûts, ainsi qu'aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. De plus, pour la période de neuf mois close le 31 mai 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ont été partiellement contrebalancés par un profit sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 dans le cadre d'une transaction de cession-bail d'un immeuble en Ontario. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2024, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration comptabilisés au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024 relativement à la transformation stratégique annoncée en mai 2024. (5) Exclut l'incidence des charges pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que les profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (6) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 31 mai 2025 Au 31 août 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie et équivalents de trésorerie 245 708 77 746 Total de l'actif 9 966 623 9 773 739 Dette à long terme



Tranche courante 340 440 370 108 Tranche non courante 4 596 247 4 594 057 Endettement net(1) 4 740 446 4 957 594 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 853 785 810 437







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca .

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco inc. (« Cogeco » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2025 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2024 de la Société, ainsi qu'à la section « Projections financières révisées pour l'exercice 2025 » du rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2025 pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation, à la fiscalité, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. De plus, les activités radiophoniques de la Société sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison de la concurrence accrue et de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2024 et du rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2025 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2025, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour les mêmes périodes préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité ») et le rapport annuel de l'exercice 2024 de la Société.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca . Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco.





Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2025 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,3628 $ CA pour 1 $ US et de 1,3578 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées





















Trimestres clos les 31 mai 2025

2024(1)





Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles



Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$



% % Produits 758 527 (11 224) 747 303

777 249



(2,4) (3,9) Charges d'exploitation 390 699 (5 932) 384 767

407 463



(4,1) (5,6) BAIIA ajusté 367 828 (5 292) 362 536

369 786



(0,5) (2,0) Flux de trésorerie disponibles(1) 147 535 (1 552) 145 983

90 164



63,6 61,9 Dépenses d'investissement nettes 125 752 (2 162) 123 590

169 754



(25,9) (27,2)





















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.



















Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2025

2024(1)



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 2 276 734 (35 353) 2 241 381

2 305 329

(1,2) (2,8) Charges d'exploitation 1 180 917 (18 930) 1 161 987

1 221 728

(3,3) (4,9) BAIIA ajusté 1 095 817 (16 423) 1 079 394

1 083 601

1,1 (0,4) Flux de trésorerie disponibles(1) 412 791 (3 516) 409 275

332 710

24,1 23,0 Dépenses d'investissement nettes 435 527 (8 192) 427 335

488 177

(10,8) (12,5)



















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 31 mai 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 374 900 -- 374 900

381 877

(1,8) (1,8) Charges d'exploitation 176 281 (387) 175 894

180 204

(2,2) (2,4) BAIIA ajusté 198 619 387 199 006

201 673

(1,5) (1,3) Dépenses d'investissement nettes 64 295 (346) 63 949

91 093

(29,4) (29,8)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 1 122 377 -- 1 122 377

1 131 804

(0,8) (0,8) Charges d'exploitation 531 788 (1 118) 530 670

535 018

(0,6) (0,8) BAIIA ajusté 590 589 1 118 591 707

596 786

(1,0) (0,9) Dépenses d'investissement nettes 212 564 (1 046) 211 518

285 274

(25,5) (25,9)



















Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 31 mai 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 355 779 (11 224) 344 555

368 706

(3,5) (6,6) Charges d'exploitation 178 325 (5 543) 172 782

190 327

(6,3) (9,2) BAIIA ajusté 177 454 (5 681) 171 773

178 379

(0,5) (3,7) Dépenses d'investissement nettes 57 612 (1 812) 55 800

72 782

(20,8) (23,3)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 1 079 423 (35 353) 1 044 070

1 096 969

(1,6) (4,8) Charges d'exploitation 545 448 (17 798) 527 650

574 070

(5,0) (8,1) BAIIA ajusté 533 975 (17 555) 516 420

522 899

2,1 (1,2) Dépenses d'investissement nettes 211 741 (7 131) 204 610

191 490

10,6 6,9



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 20 504 18 960 68 485 77 498 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 8 996 46 634 7 992 51 121 Perte de valeur des immobilisations corporelles 2 565 -- 2 565 -- Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- -- 16 880 Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (2 751) (12 337) (4 575) (17 978) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (6 168) (24 155) (3 771) (34 035) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 23 146 29 102 70 696 93 486











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau

















Trimestres clos les 31 mai

Périodes de neuf mois closes les 31 mai



2025 2024(1)

2025 2024(1)

(en milliers de dollars canadiens) $ $

$ $

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 401 375 335 126

860 110 858 427

Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (98 149) (73 787)

6 550 (14 195)

Impôts sur le résultat payés (recouvrés) (13 139) 3 502

9 782 (1 234)

Impôts exigibles (11 551) (3 390)

(35 882) (20 313)

Intérêts payés 72 122 65 253

200 276 201 133

Charges financières (78 138) (67 109)

(211 027) (222 211)

Perte à l'extinction d'une dette(2) -- --

-- 16 880

Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(2) 2 674 2 329

6 503 7 079

Dépenses d'investissement nettes(3) (125 752) (169 754)

(435 527) (488 177)

Produit des transactions de cession-bail et des autres cessions d'immobilisations corporelles(1) 2 188 888

22 741 2 787

Remboursement des obligations locatives (4 095) (2 894)

(10 735) (7 466)

Flux de trésorerie disponibles(1) 147 535 90 164

412 791 332 710

Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 13 285 24 433

50 657 80 483

Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 160 820 114 597

463 448 413 193

















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. (2) Inclus dans les charges financières. (3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement des dépenses d'investissement nettes













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 126 223 172 404 440 072 507 427 Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations

corporelles au cours de la période (471) (2 650) (4 545) (19 250) Dépenses d'investissement nettes 125 752 169 754 435 527 488 177











Rapprochement du BAIIA ajusté





Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2025 2024 2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 73 962 75 285 258 968 267 944 Impôts sur le résultat 20 600 11 172 70 271 47 546 Charges financières 78 138 67 109 211 027 222 211 Perte de valeur des immobilisations corporelles 2 565 -- 2 565 -- Amortissements 183 567 169 586 544 994 494 779 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 8 996 46 634 7 992 51 121 BAIIA ajusté 367 828 369 786 1 095 817 1 083 601



Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau

Dépenses d'investissement nettes



















Trimestres clos les 31 mai 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Dépenses d'investissement nettes 125 752 (2 162) 123 590

169 754

(25,9) (27,2) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 13 285 (74) 13 211

24 433

(45,6) (45,9) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 112 467 (2 088) 110 379

145 321

(22,6) (24,0)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Dépenses d'investissement nettes 435 527 (8 192) 427 335

488 177

(10,8) (12,5) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 50 657 (163) 50 494

80 483

(37,1) (37,3) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 384 870 (8 029) 376 841

407 694

(5,6) (7,6)



















Flux de trésorerie disponibles





















Trimestres clos les 31 mai 2025

2024(1)





Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles



Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$



% % Flux de trésorerie disponibles(1) 147 535 (1 552) 145 983

90 164



63,6 61,9 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 13 285 (74) 13 211

24 433



(45,6) (45,9) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 160 820 (1 626) 159 194

114 597



40,3 38,9





















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.





















Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2025

2024(1)





Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles



Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$



% % Flux de trésorerie disponibles(1) 412 791 (3 516) 409 275

332 710



24,1 23,0 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 50 657 (163) 50 494

80 483



(37,1) (37,3) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 463 448 (3 679) 459 769

413 193



12,2 11,3





















(1) Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, la Société a mis à jour son calcul des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, pour inclure le produit de cessions d'immobilisations corporelles, qui comprend le produit des transactions de cession-bail. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com .

À propos de Cogeco inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Nous offrons également des services sans fil dans la plupart des États américains où nous exerçons nos activités. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

