MONTRÉAL, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Cogeco Inc. est ravie d'annoncer la nomination de Caroline Jamet au poste de présidente de Cogeco Média, le 3 février 2025..

Mme Jamet est une dirigeante chevronnée du secteur des médias et du divertissement, qui a fait ses preuves. Au début de sa carrière chez L'Équipe Spectra, elle est devenue une influenceuse clé dans le paysage culturel québécois, jouant un rôle vital dans la croissance et la reconnaissance nationale et internationale du Festival de Jazz de Montréal et des FrancoFolies de Montréal. Chez Gesca, alors propriétaire de La Presse, elle a assumé la direction commerciale de deux divisions d'édition et a été profondément impliquée dans la transformation numérique du journal. Plus récemment, Mme Jamet a dirigé le secteur de la radio et de l'audio francophones de Radio-Canada, où elle a augmenté les parts de marché et dirigé le développement de sa stratégie numérique.

« La vaste expérience et le leadership engageant de Caroline seront inestimables alors que nous continuons à évoluer et à développer Cogeco Média », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco. « Sa vision stratégique, son expérience de la transformation numérique et sa profonde compréhension du paysage médiatique seront des atouts précieux pour assurer et maintenir notre succès futur ».

« Avec sa présence à travers le Québec et sa grande réputation, c'est un privilège de rejoindre Cogeco Média », a déclaré Mme Jamet. « Je suis impatiente de travailler avec l'équipe et de poursuivre ce travail de mise en valeur des contenus de qualité produits par des artisans de renoms ».

À propos de Cogeco Média

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite vingt-et-une stations de radio dont celles du réseau parlé : 98.5 à Montréal, 106.9 en Mauricie, 107.7 en Estrie, 104.7 en Outaouais, FM93 à Québec et KYK 95.7 à Saguenay; les stations du réseau Rythme : 105.7 à Montréal, 102.9 à Québec, 100.1 en Mauricie, 98.3 au Saguenay et 93.7 en Estrie; et les stations CIME 103.9 dans les Laurentides, le 96.9 CKOI, The Beat 92.5, les 4 stations Planète au Lac-Saint-Jean et Radio Circulation 730 AM à Montréal. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent près de 5 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

