Cogeco Média annonce que Dimitri Soudas se joint à l'équipe du Québec maintenant !

MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Cogeco Média est fier d'annoncer que Dimitri Soudas, chroniqueur politique et analyste chevronné de la scène fédérale, se joint à l'équipe du Québec Maintenant, animé par Philippe Cantin sur les ondes du 98.5 dès lundi prochain.

Ancien directeur des communications et conseiller principal du Québec pour l'ex-premier ministre Stephen Harper pendant plus de dix ans, Dimitri Soudas apporte un regard unique et une expertise inestimable sur les enjeux politiques d'actualité. Ses nombreuses années de pratique en stratégie politique et en gestion de crise font de lui un atout majeur pour décrypter les défis qui se jouent actuellement à Ottawa.

« Le Québec maintenant continue de se renforcer avec l'arrivée de Dimitri Soudas. Sa réputation d'analyste perspicace et son expérience au plus haut niveau du gouvernement canadien en feront un ajout de taille particulièrement dans le contexte actuel.», précise Julie-Christine Gagnon, directrice de la programmation du 98.5.

L'équipe du Québec maintenant se réjouit de l'arrivée de M. Soudas et invite tous les auditeurs à ne pas manquer ce nouveau rendez-vous du lundi au jeudi 17 h 30, à compter du 20 janvier.

