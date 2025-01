Mathieu Dufour : la nouvelle voix du retour

MONTRÉAL, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le réseau Rythme est fier d'annoncer l'arrivée de Mathieu Dufour, humoriste, animateur et personnalité bien connu dans le milieu artistique, à l'animation de son émission du retour. Dès le 27 janvier, Mathieu se joindra à Marjorie Vallée, du lundi au jeudi de 16 à 18h pour offrir aux auditeurs une émission dynamique et divertissante, remplie de fous rires.

Connu pour sa spontanéité et sa joie de vivre, Mathieu apportera une touche de folie rafraîchissante sur l'ensemble du réseau Rythme. Il saura rapidement séduire les auditeurs avec sa personnalité pétillante et son humour rassembleur, tout en offrant un point de vue original sur leurs sujets préférés. C'est un vent de fraîcheur dans le paysage radiophonique du retour à la maison!

« Nous sommes très heureux d'accueillir Mathieu au sein de notre équipe », a déclaré Paul Awad, directeur de programmation à Rythme 105.7. « Son talent indéniable et sa complicité avec Marjorie feront de lui un atout majeur pour la station. Nous sommes convaincus qu'il saura rapidement faire sa place et offrir aux auditeurs une expérience unique. »

Mathieu a également exprimé son enthousiasme à l'idée de se joindre à l'équipe et de piloter l'émission du retour aux côtés de Marjorie : « Je suis très fier de me joindre à une station aussi dynamique que Rythme. J'ai hâte de jaser avec les auditeurs et de partager des bons moments avec eux. J'ai déjà un million d'idées de sujets et d'anecdotes que je veux partager. »

À propos de Cogeco Média

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite vingt-et-une stations de radio dont celles du réseau parlé : 98.5 à Montréal, 106.9 en Mauricie, 107.7 en Estrie, 104.7 en Outaouais, FM93 à Québec et KYK 95.7 à Saguenay; les stations du réseau Rythme : 105.7 à Montréal, 102.9 à Québec, 100.1 en Mauricie, 98.3 au Saguenay et 93.7 en Estrie; et les stations CIME 103.9 dans les Laurentides, le 96.9 CKOI, The Beat 92.5, les 4 stations Planète au Lac-Saint-Jean et Radio Circulation 730 AM à Montréal. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent près de 5 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

SOURCE Cogeco Média

Infos: Michelle Collette, chargée de projets communication marketing, [email protected], (514) 663-5619