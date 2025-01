Rythme 97.1 arrive à Gatineau-Ottawa

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Cogeco Média est fier d'annoncer que le réseau Rythme s'agrandit. La station affiliée Rythme 97.1 fait son entrée dans le marché de Gatineau-Ottawa, et ce, dès demain, le 17 janvier à midi.

« Pour nous, c'est une opportunité unique et naturelle de joindre la grande équipe de Rythme. Lors des derniers sondages, le 97.1 a connu une forte progression grâce à ses personnalités locales. En ajoutant maintenant l'équipe d'animation tout étoile du réseau Rythme, nous offrirons à nos auditrices et auditeurs une alternative radio incontournable », précise Charles Pagé-Rainville, directeur de la programmation de Rythme 97.1.

« C'est avec une grande fierté que nous accueillons Rythme 97.1 au sein de notre réseau. Cette station affiliée est une excellente nouvelle pour les amateurs de musique de la région de Gatineau-Ottawa. Cette expansion témoigne de notre engagement à toujours offrir une programmation et un contenu de qualité puis à faire rayonner les talents à travers la province », ajoute Jean-Sébastien Lemire, Vice-président, stratégies stations musicales et plateformes numériques chez Cogeco Média.

Dès 6 h lundi, Marie-Claude Morin, Cynthia Plamondon et Philippe Bessette continueront d'animer la meilleure émission du matin à Gatineau-Ottawa : Les Lève-Tôt.

« Quelle belle aventure qui commence! Je suis vraiment contente de faire entrer Rythme dans ma vie. C'est une radio à mon image : une radio humaine, musicale et divertissante », s'exclame Marie-Claude Morin.

WonderSteph, qui a rapidement été adoptée par les auditeurs du 97.1 dès son arrivée en août, les accompagnera dorénavant au travail, dès 9 h et 13 h en semaine, en plus de guider les automobilistes dans la circulation en fin de journée.

Plusieurs émissions réseau seront également diffusées sur les ondes de Rythme 97.1 telle que Les filles du lunch avec Marie-Eve Janvier et Maripier Morin du lundi au jeudi dès 11h30.

Rythme 97.1, c'est la meilleure musique Toujours En Mode Vacances, que les auditeurs auront le plaisir de découvrir dès demain midi et tout le week-end avec le Top 500 des plus gros hits de Rythme.

L'arrivée de la marque Rythme dans ce marché est le fruit d'un nouveau partenariat entre RNC Media et Cogeco Média, qui saura répondre aux besoins des annonceurs et auditeurs de Gatineau-Ottawa.

Dès demain, le 17 janvier à midi, place à votre nouvelle radio préférée :

Rythme 97.1!

À propos de Cogeco Média

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite vingt-et-une stations de radio dont celles du réseau parlé : 98.5 à Montréal, 106.9 en Mauricie, 107.7 en Estrie, 104.7 en Outaouais, FM93 à Québec et KYK 95.7 à Saguenay; les stations du réseau Rythme : 105.7 à Montréal, 102.9 à Québec, 100.1 en Mauricie, 98.3 au Saguenay et 93.7 en Estrie; et les stations CIME 103.9 dans les Laurentides, le 96.9 CKOI, The Beat 92.5, les 4 stations Planète au Lac-Saint-Jean et Radio Circulation 730 AM à Montréal. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent près de 5 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

SOURCE Cogeco Média

Infos: Michelle Collette, chargée de projets communication marketing [email protected] (514) 663-5619