Cogeco et Cogeco Communications annoncent la date de divulgation de leurs résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2026 et de la conférence téléphonique

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (collectivement Cogeco) planifient de divulguer leurs résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2026, terminé le 31 mai 2026, le mercredi 15 juillet 2026, après la fermeture des marchés boursiers.

Les compagnies tiendront un appel conférence le jeudi 16 juillet 2026 à 8 h 00 (heure avancée de l'Est) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels.

La conférence téléphonique pour les analystes sera disponible en direct sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco pour une période de trois mois.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 5 à 10 minutes avant le début de la conférence, le :

Numéro local - Toronto : 1 289-514-5100

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800-717-1738

Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

À propos de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO) et (TSX : CCA).

INVESTISSEURS : MÉDIAS : Troy Crandall

Chef de pratique, Relations avec les investisseurs

Cogeco Inc. et Cogeco Communications inc.

Tél.: (514) 764-4600

[email protected] Isabelle Famery

Gestionnaire, Communications externes

Cogeco Inc. et Cogeco Communications Inc.

Tél.: (514) 764-4600

[email protected]

SOURCE Cogeco Inc.