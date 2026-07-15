Cogeco Communications annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2026

Au Canada, nous avons maintenu une performance positive d'un exercice à l'autre au chapitre des produits et du BAIIA ajusté.





Les ventes de services sans fil continuent de croître dans les deux pays.





Nous avons enregistré une croissance du nombre d'abonnés au service Internet en Ohio pour un quatrième trimestre consécutif.





Nous avons élargi la zone de couverture de welo, la marque numérique concurrentielle américaine de Breezeline, pour y inclure l'ensemble du territoire de l'Ohio que nous desservons.





Les projections financières pour l'exercice 2026 qui ont été publiées le 9 avril sont maintenues.

Montréal, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 mai 2026.

« Notre performance au Canada est demeurée solide au troisième trimestre et nous avons enregistré une croissance du BAIIA ajusté d'un exercice à l'autre pour un troisième trimestre consécutif », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Les ventes de services sans fil demeurent supérieures aux prévisions, et nous constatons une nette amélioration du taux de désabonnement grâce au regroupement des offres filaires et mobiles, qui gagnera en importance à mesure que nos activités continuent de prendre de l'ampleur. »

« Aux États-Unis, la concurrence a continué de s'intensifier, de sorte que nos résultats financiers ne se sont pas améliorés aussi rapidement que prévu, malgré la bonne exécution de nos efforts de redressement », a poursuivi M. Perron. « Nous prévoyons optimiser les dépenses d'investissement au cours du prochain exercice financier, ce qui facilitera la génération de flux de trésorerie disponibles. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 31 mai 2026

2025

Variation Variation

selon un taux

de change

constant (1) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $

$

% %

Produits 696 681

730 679

(4,7) (3,6)

BAIIA ajusté(1) 351 521

362 377

(3,0) (2,0)

Marge du BAIIA ajusté(1) 50,5 %

49,6 %







Bénéfice (perte) de la période (1 737 588) (i) 73 300

--



Bénéfice (perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société (1 356 281) (i) 69 895

--



Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(1)(2) 99 741

77 186

29,2



















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 319 932

400 789

(20,2)



Flux de trésorerie disponibles(1) 169 235

143 946

17,6 18,4

Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 190 837

157 231

21,4 22,2

















Acquisitions d'immobilisations corporelles 121 038

125 933

(3,9)



Dépenses d'investissement nettes(1)(3) 120 853

125 462

(3,7) (2,5)

Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 99 251

112 177

(11,5) (10,4)

















Intensité du capital(1) 17,3 %

17,2 %







Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 14,2 %

15,4 %























Bénéfice (perte) dilué par action (32,28) (i) 1,64

--



Bénéfice dilué par action ajusté(1)(2) 2,35

1,82

29,1





































(i) Comprend une charge pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 2,2 milliards $, ou 1,6 milliard $ US (1,8 milliard $, ou 1,3 milliard $ US, déduction faite des impôts différés), qui a trait au secteur des télécommunications aux États-Unis.

Résultats d'exploitation

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 clos le 31 mai 2026 :

Les produits ont diminué de 4,7 % pour atteindre 696,7 millions $. Sur la base d'un taux de change constant(1), les produits ont diminué de 3,6 % en raison d'un recul dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, contrebalancé en partie par la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada, comme il est expliqué ci-dessous.

Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 10,1 % et de 7,8 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés par rapport à l'exercice précédent, de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet et de la concurrence en matière de prix.



Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont augmenté de 0,5 %, principalement en raison de l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice, facteur contrebalancé en partie par la diminution du nombre d'abonnés aux services de vidéo et de téléphonie filaire étant donné qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que par la concurrence en matière de prix.



Le BAIIA ajusté a diminué de 3,0 % pour s'établir à 351,5 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 2,0 % en raison principalement de la baisse des produits dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, contrebalancée en partie par des initiatives de réduction des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de la Société découlant de notre programme de transformation sur trois ans en cours.

Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 10,0 %, ou de 7,8 % selon un taux de change constant.



Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a augmenté de 3,9 % (4) , ou de 3,7 % (4) selon un taux de change constant.



Comme il a été annoncé précédemment, en raison de l'intensification des pressions concurrentielles aux États‑Unis au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026, la Société a comptabilisé au cours du même trimestre au sein de son secteur des télécommunications aux États-Unis une charge pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 2,2 milliards $, ou 1,6 milliard $ US (1,8 milliard $, ou 1,3 milliard $ US, déduction faite des impôts différés).

La perte de la période s'est chiffrée à 1,7 milliard $, dont une tranche de 1,4 milliard $, ou 32,28 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, comparativement à un bénéfice de 73,3 millions $ et une tranche de 69,9 millions $, ou 1,64 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2025. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la charge pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie comptabilisée au cours du trimestre, ainsi qu'à la baisse du BAIIA ajusté, partiellement contrebalancées par la diminution de la dotation aux amortissements et des charges financières.



Compte non tenu de la charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie et de certains autres éléments, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (2) s'est établi à 99,7 millions $, ou 2,35 $ par action après dilution (2) , soit une hausse comparativement à 77,2 millions $, ou 1,82 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.



Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 120,9 millions $, en baisse de 3,7 % par rapport à 125,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (1) se sont établies à 122,3 millions $, en baisse de 2,5 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, facteur partiellement contrebalancé par la hausse des dépenses dans le secteur des télécommunications au Canada en raison principalement du calendrier de certaines initiatives.



Les dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau se sont chiffrées à 21,6 millions $, ou à 21,7 millions $ selon un taux de change constant (1) , comparativement à 13,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 99,3 millions $, en baisse de 11,5 % par rapport à 112,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont établies à 100,5 millions $, en baisse de 10,4 % par rapport à l'exercice précédent.



L'intensité du capital s'est établie à 17,3 %, comparativement à 17,2 % pour l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, l'intensité du capital s'est établie à 14,2 %, comparativement à 15,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

se sont établies à 122,3 millions $, en baisse de 2,5 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, facteur partiellement contrebalancé par la hausse des dépenses dans le secteur des télécommunications au Canada en raison principalement du calendrier de certaines initiatives.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué de 3,9 % pour s'établir à 121,0 millions $, principalement en raison de la baisse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 17,6 %, ou de 18,4 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 169,2 millions $, ou à 170,4 millions $ selon un taux de change constant(1), ce qui s'explique principalement par la baisse des charges financières, ainsi que par la baisse des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, en partie attribuable à la diminution des frais de restructuration dans le cadre des initiatives de transformation de la Société. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont augmenté de 21,4 %, ou de 22,2 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 190,8 millions $, ou à 192,1 millions $ selon un taux de change constant.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 20,2 % pour s'établir à 319,9 millions $, principalement en raison du calendrier des paiements faits aux fournisseurs et de recouvrement des créances clients et autres débiteurs, ainsi que de la hausse des impôts sur le résultat payés, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des intérêts payés.

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2026 qu'elle a publiées le 9 avril 2026. Toutefois, la charge d'impôts exigibles présumée devrait maintenant s'établir à environ 25 millions $ (comparativement à un taux d'imposition effectif pour les impôts exigibles d'environ 8,5 %, ou 40 millions $, selon les projections financières antérieures). Nous ne nous attendons pas à ce que la révision de cette hypothèse ait une incidence importante sur les projections financières antérieures de Cogeco Communications. Ces projections financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, contiennent des énoncés prospectifs concernant les perspectives financières de Cogeco Communications et devraient être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés de nature prospective » du présent communiqué de presse.

Au cours de sa réunion du 15 juillet 2026, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende trimestriel de 0,987 $ par action, en hausse de 7,0 % par rapport au dividende de 0,922 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025.

(1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse.



(2) Exclut l'incidence de la charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que des profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, ce qui comprend les profits/pertes liés au rachat d'une dette (dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle).



(3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.



(4) À la suite du lancement à grande échelle de son offre de services sans fil canadiens dans la majorité de sa zone de couverture au Québec et en Ontario au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, la Société a modifié la présentation de ses secteurs à présenter de manière à inclure les activités sans fil canadiennes dans son secteur des télécommunications au Canada. Les activités de Cogeco Mobile ont été incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Faits saillants financiers

Trimestres et périodes de neuf mois clos les 31 mai 2026 2025 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2) 2026 2025 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % $ $ % % Opérations















Produits 696 681 730 679 (4,7) (3,6) 2 097 488 2 201 800 (4,7) (4,0) BAIIA ajusté(2) 351 521 362 377 (3,0) (2,0) 1 043 089 1 084 091 (3,8) (3,1) Marge du BAIIA ajusté(2) 50,5 % 49,6 %



49,7 % 49,2 %



Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(3) 1 046 9 211 (88,6)

8 679 7 288 19,1

Perte de valeur d'actifs 2 223 846 1 574 --

2 223 846 1 574 --

Bénéfice (perte) de la période (1 737 588) 73 300 --

(1 560 908) 260 097 --

Bénéfice (perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société (1 356 281) 69 895 --

(1 187 599) 245 157 --

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(4) 99 741 77 186 29,2

272 482 248 553 9,6

Flux de trésorerie















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 319 932 400 789 (20,2)

666 813 872 866 (23,6)

Flux de trésorerie disponibles(2) 169 235 143 946 17,6 18,4 449 817 409 407 9,9 10,3 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 190 837 157 231 21,4 22,2 504 201 460 064 9,6 10,0 Acquisitions d'immobilisations corporelles 121 038 125 933 (3,9)

401 815 438 547 (8,4)

Dépenses d'investissement nettes(2)(5) 120 853 125 462 (3,7) (2,5) 399 594 434 002 (7,9) (7,1) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 99 251 112 177 (11,5) (10,4) 345 210 383 345 (9,9) (9,1) Intensité du capital(2) 17,3 % 17,2 %



19,1 % 19,7 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 14,2 % 15,4 %



16,5 % 17,4 %



Données par action(6)















Bénéfice (perte) par action















De base (32,28) 1,66 --

(28,25) 5,82 --

Dilué(7) (32,28) 1,64 --

(28,25) 5,78 --

Dilué ajusté(2)(4)(7) 2,35 1,82 29,1

6,42 5,86 9,6

Dividendes par action 0,987 0,922 7,0

2,961 2,766 7,0





















(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2025, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,4069 $ CA pour 1 $ US et de 1,4042 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Pour les trimestres clos les 31 mai 2026 et 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords, ainsi qu'aux frais de restructuration additionnels engagés dans le cadre des initiatives de transformation de la Société. Pour les périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026 et 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais se rapportaient principalement aux frais de restructuration engagés et aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. De plus, pour la période de neuf mois close le 31 mai 2025, ces frais ont été partiellement contrebalancés par un profit sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 dans le cadre d'une transaction de cession-bail. (4) Exclut l'incidence de la charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que des profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, ce qui comprend les profits/pertes liés au rachat d'une dette (dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle). (5) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote. (7) Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2026, le nombre moyen pondéré dilué d'actions subalternes à droit de vote utilisé pour le calcul du bénéfice dilué par action ajusté comprenait 407 460 unités de rémunération fondée sur des actions (soit des options sur actions, des unités d'actions incitatives et des unités d'actions liées au rendement) et 401 046 unités (soit des options sur actions, des unités d'actions incitatives et des unités d'actions liées au rendement), respectivement. Pour ce qui est du calcul de la perte diluée par action, ces unités de rémunération fondée sur des actions ont été considérées comme antidilutives en raison de la perte enregistrée au cours des périodes respectives et, par conséquent, elles ont été exclues du calcul.



Au 31 mai 2026 Au 31 août 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie 77 308 75 152 Total de l'actif 7 489 904 9 692 395 Dette à long terme



Tranche courante 268 071 43 632 Tranche non courante 4 198 993 4 510 769 Endettement net(1) 4 438 261 4 527 171 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 1 849 815 3 160 522







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2026 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société, et aux « Projections financières révisées pour l'exercice 2026 » présentées dans le communiqué de presse publié le 9 avril 2026 pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation (y compris les changements apportés aux lois et aux politiques gouvernementales, et l'incidence de décisions réglementaires comme celles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») au Canada ou de la Federal Communications Commission aux États-Unis), à la fiscalité, à la technologie (y compris les risques liés à l'évolution de la technologie et aux menaces à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 et du rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2026 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. En cas de révision défavorable des estimations de la direction à l'égard des résultats prévus, nous pourrions être tenus de comptabiliser une charge pour perte de valeur d'actifs sans effet sur la trésorerie significative. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour les mêmes périodes préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité ») et le rapport annuel de l'exercice 2025 de la Société.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco Communications. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco Communications et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco Communications.





Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau





Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3730 $ CA pour 1 $ US et de 1,3814 $ CA pour 1 $ US, respectivement. Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,4069 $ CA pour 1 $ US et de 1,4042 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées









Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 696 681 7 897 704 578

730 679

(4,7) (3,6) Charges d'exploitation 339 146 4 367 343 513

363 380

(6,7) (5,5) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 6 014 -- 6 014

4 922

22,2 22,2 BAIIA ajusté 351 521 3 530 355 051

362 377

(3,0) (2,0) Flux de trésorerie disponibles 169 235 1 175 170 410

143 946

17,6 18,4 Dépenses d'investissement nettes 120 853 1 419 122 272

125 462

(3,7) (2,5)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 2 097 488 15 821 2 113 309

2 201 800

(4,7) (4,0) Charges d'exploitation 1 036 357 8 709 1 045 066

1 102 944

(6,0) (5,2) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 18 042 -- 18 042

14 765

22,2 22,2 BAIIA ajusté 1 043 089 7 112 1 050 201

1 084 091

(3,8) (3,1) Flux de trésorerie disponibles 449 817 1 569 451 386

409 407

9,9 10,3 Dépenses d'investissement nettes 399 594 3 425 403 019

434 002

(7,9) (7,1)



















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence du taux

de change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles(1)

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 376 723 -- 376 723

374 900

0,5 0,5 Charges d'exploitation 172 794 350 173 144

178 554

(3,2) (3,0) BAIIA ajusté 203 929 (350) 203 579

196 346

3,9 3,7 Dépenses d'investissement nettes 69 395 247 69 642

67 843

2,3 2,7



















(1) Avec prise d'effet au premier trimestre de l'exercice 2026, le secteur des télécommunications au Canada comprend les activités sans fil canadiennes, qui étaient incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, des charges d'exploitation de 2,3 millions $ ont notamment été reclassées des activités du siège social et éliminations au secteur des télécommunications au Canada.



















Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un

taux de change

constant

Données

réelles(1)

Données

réelles Selon un

taux de change

constant $ $ $

$

% % Produits 1 127 083 -- 1 127 083

1 122 377

0,4 0,4 Charges d'exploitation 527 880 674 528 554

538 925

(2,0) (1,9) BAIIA ajusté 599 203 (674) 598 529

583 452

2,7 2,6 Dépenses d'investissement nettes 245 329 985 246 314

222 254

10,4 10,8



















(1) Avec prise d'effet au premier trimestre de l'exercice 2026, le secteur des télécommunications au Canada comprend les activités sans fil canadiennes, qui étaient incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2025, des charges d'exploitation de 7,1 millions $ ont notamment été reclassées des activités du siège social et éliminations au secteur des télécommunications au Canada.

Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un

taux de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un

taux de change

constant $ $ $

$

% % Produits 319 958 7 897 327 855

355 779

(10,1) (7,8) Charges d'exploitation 160 186 4 017 164 203

178 325

(10,2) (7,9) BAIIA ajusté 159 772 3 880 163 652

177 454

(10,0) (7,8) Dépenses d'investissement nettes 51 458 1 172 52 630

57 612

(10,7) (8,6)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon

un taux de

change constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 970 405 15 821 986 226

1 079 423

(10,1) (8,6) Charges d'exploitation 488 811 8 033 496 844

545 448

(10,4) (8,9) BAIIA ajusté 481 594 7 788 489 382

533 975

(9,8) (8,4) Dépenses d'investissement nettes 154 265 2 440 156 705

211 741

(27,1) (26,0)



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice (perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société (1 356 281) 69 895 (1 187 599) 245 157 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 1 046 9 211 8 679 7 288 Perte de valeur d'actifs 2 223 846 1 574 2 223 846 1 574 Profit lié au rachat d'une dette(1) (1 444) -- (2 898) -- Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (380 217) (2 546) (381 822) (4 126) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (387 209) (948) (387 724) (1 340) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 99 741 77 186 272 482 248 553











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau





Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes

les 31 mai

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 319 932 400 789 666 813 872 866 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (30 099) (103 315) 134 721 (4 798) Impôts sur le résultat payés (recouvrés) 11 270 (12 101) 61 194 1 981 Impôts exigibles (8 617) (11 103) (15 162) (35 401) Intérêts payés 53 142 69 857 180 170 193 523 Charges financières (54 382) (75 861) (176 271) (204 353) Profit lié au rachat d'une dette(1) (1 444) -- (2 898) -- Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 2 693 2 608 7 959 6 300 Dépenses d'investissement nettes(2) (120 853) (125 462) (399 594) (434 002) Produit de cessions d'immobilisations corporelles, incluant les transactions de cession-bail 1 405 2 188 4 029 22 732 Remboursement des obligations locatives (3 812) (3 654) (11 144) (9 441) Flux de trésorerie disponibles 169 235 143 946 449 817 409 407 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 21 602 13 285 54 384 50 657 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 190 837 157 231 504 201 460 064











(1) Inclus dans les charges financières. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement du BAIIA ajusté













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice (perte) de la période (1 737 588) 73 300 (1 560 908) 260 097 Impôts sur le résultat (349 934) 20 180 (301 838) 69 709 Charges financières 54 382 75 861 176 271 204 353 Perte de valeur d'actifs 2 223 846 1 574 2 223 846 1 574 Amortissements 159 769 182 251 497 039 541 070 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 1 046 9 211 8 679 7 288 BAIIA ajusté 351 521 362 377 1 043 089 1 084 091











Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence

du taux de change Selon un taux

de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux

de change constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 121 038





125 933

(3,9)

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations corporelles au cours de la période (185)





(471)

(60,7)

Dépenses d'investissement nettes 120 853 1 419 122 272

125 462

(3,7) (2,5) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 21 602 123 21 725

13 285

62,6 63,5 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 99 251 1 296 100 547

112 177

(11,5) (10,4)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 401 815





438 547

(8,4)

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations corporelles au cours de la période (2 221)





(4 545)

(51,1)

Dépenses d'investissement nettes 399 594 3 425 403 019

434 002

(7,9) (7,1) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 54 384 266 54 650

50 657

7,4 7,9 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 345 210 3 159 348 369

383 345

(9,9) (9,1)



















Rapprochement des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 169 235 1 175 170 410

143 946

17,6 18,4 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 21 602 123 21 725

13 285

62,6 63,5 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 190 837 1 298 192 135

157 231

21,4 22,2





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 449 817 1 569 451 386

409 407

9,9 10,3 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 54 384 266 54 650

50 657

7,4 7,9 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 504 201 1 835 506 036

460 064

9,6 10,0



















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous les marques Breezeline et welo. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

Investisseurs

Troy Crandall

Chef de pratique, relations avec les investisseurs

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Médias

Isabelle Famery

Gestionnaire, communications externes

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Conférence téléphonique : Jeudi 16 juillet 2026 à 8 h (heure avancée de l'Est)





Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique pour les analystes sera disponible sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco Communications. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence, le :





Numéro local - Toronto : 1 289 514-5100

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800 717-1738





Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

SOURCE Cogeco Communications Inc.