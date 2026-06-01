MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Cogeco Communications inc. et Cogeco inc. (collectivement, les « Sociétés » ou « Cogeco ») ont annoncé aujourd'hui qu'elles prévoient enregistrer, dans le cadre d'un examen de la valeur comptable de leurs actifs pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, une charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie du goodwill et des immobilisations incorporelles relativement au secteur des télécommunications aux États-Unis. La charge prévue d'environ 1,7 milliard $ (1,2 milliard $ US), après impôts différés, est fondée sur les informations et les estimations actuellement disponibles et reflète le contexte concurrentiel dans lequel Cogeco exerce ses activités aux États-Unis. Ce montant provisoire sera finalisé et comptabilisé dans les états financiers consolidés des Sociétés pour le troisième trimestre de l'exercice 2026.

Cette charge pour perte de valeur est une charge sans effet sur la trésorerie qui n'entraîne aucune incidence sur les flux de trésorerie ou les activités quotidiennes des Sociétés. Cogeco poursuit la mise en œuvre de mesures pour renforcer ses résultats aux États-Unis, notamment par la croissance de son service sans fil et le récent lancement d'une nouvelle deuxième marque entièrement numérique (welo).

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant la charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie prévue pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, le montant de cette perte de valeur et son incidence sur les flux de trésorerie, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs, ainsi que les objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait aux hypothèses, réserves et limites relatives à l'analyse continue de la perte de valeur, à la détermination définitive de l'ampleur de la perte de valeur anticipée, aux facteurs pertinents à l'analyse de la perte de valeur, à l'incidence de la perte de valeur sur les flux de trésorerie, les résultats d'exploitation et les résultats financiers des Sociétés, à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2026 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 des Sociétés, et aux « Projections financières révisées pour l'exercice 2026 » présentées dans le communiqué de presse publié le 9 avril 2026 pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont disposent les Sociétés au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation (y compris les changements apportés aux lois et aux politiques gouvernementales, et l'incidence de décisions réglementaires comme celles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») au Canada ou de la Federal Communications Commission aux États-Unis), à la fiscalité, à la technologie (y compris les risques liés à l'évolution de la technologie et aux menaces à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau des Sociétés (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté des Sociétés. De plus, les activités radiophoniques de Cogeco inc. sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison d'une concurrence accrue et de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, les Sociétés invitent le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2026 des Sociétés. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. Si les estimations de la direction quant aux résultats prévisionnels se détériorent, nous pourrions être tenus de comptabiliser des charges sans effet sur la trésorerie significatives liées à la perte de valeur d'actifs. Les Sociétés invitent le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige les Sociétés (et elles rejettent expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

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SOURCE Cogeco Communications Inc.