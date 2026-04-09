Au Canada, nous avons maintenu une performance positive d'un exercice à l'autre au chapitre des produits et du BAIIA ajusté.

Les ventes de services sans fil continuent de croître dans les deux pays.

Nous avons lancé welo, une nouvelle marque numérique concurrentielle américaine.

Nous avons enregistré une croissance du nombre d'abonnés au service Internet en Ohio pour un troisième trimestre consécutif.

Le programme de transformation sur trois ans est sur la bonne voie.

Les projections financières pour l'exercice 2026 à l'égard des produits, du BAIIA ajusté et des dépenses d'investissement liées aux projets d'expansion du réseau ont été révisées; les projections des flux de trésorerie disponibles et des dépenses d'investissement nettes sont maintenues.

Cogeco a été nommée par Forbes comme l'un des meilleurs employeurs au Canada (premier rang dans le secteur des télécommunications).

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 28 février 2026.

« Notre performance au Canada demeure solide et résiliente », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Pour ce qui est des États-Unis, nous nous attendions à ce que les résultats financiers soient moins favorables au premier semestre de cet exercice, mais je suis ravi de confirmer que nous demeurons sur la bonne voie pour enregistrer une nette amélioration au second semestre. »

« Je suis encouragé par la progression de nos efforts de redressement au sein de nos activités américaines, notamment l'expansion de nouveaux canaux de vente et le lancement de welo, notre marque numérique concurrentielle. Ces efforts devraient nous permettre de croître dans les régions où nous disposons actuellement d'un potentiel de progression de notre part de marché. »

« Nous sommes à mi‑chemin de notre programme de transformation sur trois ans et nous sommes heureux des progrès réalisés à ce jour, de même que des occasions additionnelles qu'offrent les nouveaux outils fondés sur l'intelligence artificielle. »

« Nos activités sans fil continuent de prendre de l'ampleur et renforcent notre capacité à livrer une concurrence efficace dans les deux pays », a poursuivi M. Perron.

« Grâce à sa solide position sur le marché, Cogeco Média voit ses solutions de publicité numérique connaître une croissance constante, même si le marché publicitaire en radio traditionnel demeure en zone de turbulence. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 28 février 2026 2025 Variation Variation selon

un taux

de change

constant(1)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action)

(non audité) $ $ % %

Produits 713 035 753 247 (5,3) (3,7)

BAIIA ajusté(1) 337 060 356 905 (5,6) (3,9)

Bénéfice de la période 79 844 76 610 4,2



Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 18 964 18 172 4,4



Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(1)(2) 20 460 20 329 0,6















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 168 734 250 080 (32,5)



Flux de trésorerie disponibles(1) 152 874 112 805 35,5 36,2

Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 166 902 128 378 30,0 30,8













Acquisitions d'immobilisations corporelles 124 113 160 335 (22,6)



Dépenses d'investissement nettes(1)(3) 122 265 158 859 (23,0) (21,1)

Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 108 237 143 286 (24,5) (22,4)













Bénéfice dilué par action 1,97 1,88 4,8



Bénéfice dilué par action ajusté(1)(2) 2,12 2,11 0,5





























Résultats d'exploitation

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 clos le 28 février 2026 :

Les produits ont diminué de 5,3 % pour atteindre 713,0 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (1) , les produits ont diminué de 3,7 % en raison d'un recul dans le secteur des télécommunications aux États-Unis et dans le secteur des médias, contrebalancé en partie par la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada, comme il est expliqué ci-dessous. Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 11,6 % et de 8,1 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés par rapport à l'exercice précédent, de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet et de la concurrence en matière de prix. Les produits du secteur des médias ont diminué de 6,5 % étant donné que le marché publicitaire en radio traditionnel demeure difficile. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont augmenté de 0,9 %, principalement en raison de l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice, facteur contrebalancé en partie par la diminution globale du nombre d'abonnés aux services de vidéo et de téléphonie filaire étant donné qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que par la concurrence en matière de prix.

, les produits ont diminué de 3,7 % en raison d'un recul dans le secteur des télécommunications aux États-Unis et dans le secteur des médias, contrebalancé en partie par la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada, comme il est expliqué ci-dessous. Le BAIIA ajusté a diminué de 5,6 % pour s'établir à 337,1 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 3,9 % en raison principalement de la baisse des produits dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, contrebalancée en partie par des initiatives de réduction des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de la Société découlant de notre programme de transformation sur trois ans en cours. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 11,7 %, ou de 8,1 % selon un taux de change constant. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a augmenté de 2,3 % (4) , ou de 2,0 % (4) selon un taux de change constant.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 79,8 millions $, dont une tranche de 19,0 millions $, ou 1,97 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 76,6 millions $ et une tranche de 18,2 millions $, ou 1,88 $ par action après dilution pour la période correspondante de l'exercice 2025. L'augmentation du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la baisse de la dotation aux amortissements, des charges financières et des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, facteur contrebalancé en partie par la baisse du BAIIA ajusté. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (2) s'est établi à 20,5 millions $, ou 2,12 $ par action après dilution (2) , comparativement à 20,3 millions $, ou 2,11 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 122,3 millions $, en baisse de 23,0 % par rapport à 158,9 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (1) se sont établies à 125,4 millions $, en baisse de 21,1 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné et du calendrier de certaines initiatives dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada. Les dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau se sont chiffrées à 14,0 millions $, ou à 14,2 millions $ selon un taux de change constant (1) , comparativement à 15,6 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 108,2 millions $, en baisse de 24,5 % par rapport à 143,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont établies à 111,1 millions $, en baisse de 22,4 % par rapport à l'exercice précédent.

se sont établies à 125,4 millions $, en baisse de 21,1 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné et du calendrier de certaines initiatives dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada. Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué de 22,6 % pour s'établir à 124,1 millions $, principalement en raison de la baisse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 35,5 %, ou de 36,2 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 152,9 millions $, ou à 153,7 millions $ selon un taux de change constant (1) , ce qui s'explique principalement par la baisse des dépenses d'investissement nettes, ainsi que par la baisse des impôts exigibles, principalement en raison d'un ajustement rétroactif de 14,8 millions $ comptabilisé à la suite de la réintroduction des mesures d'amortissement fiscal accéléré au Canada, facteurs contrebalancés en partie par une baisse du BAIIA ajusté. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont augmenté de 30,0 %, ou de 30,8 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 166,9 millions $, ou à 167,9 millions $ selon un taux de change constant.

, ce qui s'explique principalement par la baisse des dépenses d'investissement nettes, ainsi que par la baisse des impôts exigibles, principalement en raison d'un ajustement rétroactif de 14,8 millions $ comptabilisé à la suite de la réintroduction des mesures d'amortissement fiscal accéléré au Canada, facteurs contrebalancés en partie par une baisse du BAIIA ajusté. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont augmenté de 30,0 %, ou de 30,8 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 166,9 millions $, ou à 167,9 millions $ selon un taux de change constant. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 32,5 % pour s'établir à 168,7 millions $, principalement en raison du calendrier des paiements faits aux fournisseurs, de la baisse du BAIIA ajusté et de la hausse des impôts sur le résultat payés.

Au cours de sa réunion du 9 avril 2026, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende trimestriel de 0,987 $ par action, en hausse de 7,0 % par rapport au dividende de 0,922 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025.

Projections financières révisées pour l'exercice 2026

Cogeco a révisé ses projections financières pour l'exercice 2026 qu'elle a publiées le 29 octobre 2025.

Au Canada, la performance de la Société au chapitre des produits et du BAIIA ajusté demeure conforme aux hypothèses formulées dans ses projections initiales. Aux États-Unis, bien que les tendances en matière d'abonnements au service Internet s'améliorent, la Société subit une pression sur ses produits plus forte que ce qui était prévu dans les projections initiales publiées en octobre 2025 en raison de la concurrence actuelle en matière de prix. Par conséquent, Cogeco a révisé à la baisse ses produits et son BAIIA ajusté projetés pour l'exercice 2026, tout en maintenant ses projections en matière de flux de trésorerie disponibles. De plus, bien que l'incidence sur l'ensemble de ses dépenses d'investissement nettes ne devrait pas être importante, la Société s'attend à des dépenses d'investissement moins élevées que prévu pour les projets d'expansion du réseau en raison du calendrier de certaines initiatives. Cogeco a donc également révisé ses projections à l'égard des dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau, et a maintenu ses projections en matière de flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau.

Le tableau qui suit présente une comparaison des projections financières révisées pour l'exercice 2026 de la Société avec les résultats réels de l'exercice 2025, sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée, et avec les projections financières précédentes publiées le 29 octobre 2025.















Projections révisées au 9 avril 2026 (i) Projections initiales au 29 octobre 2025 (i) Données réelles (en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Exercice 2026 (selon un taux de change constant) (ii) Exercice 2026 (selon un taux de change constant) (ii) Exercice 2025 $

$

$











Projections financières









Produits Diminution de 2 % à 4 %

Diminution de 1 % à 3 %

3 008 BAIIA ajusté Diminution de 1,5 % à 3,5 %

Diminution de 0 % à 2 %

1 453 Dépenses d'investissement nettes 565 $ à 605 $

565 $ à 605 $

591 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 85 $ à 110 $

100 $ à 140 $

108 Flux de trésorerie disponibles Augmentation de 0 % à 10 % (iii) Augmentation de 0 % à 10 % (iii) 514 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau Augmentation de 0 % à 10 % (iii) Augmentation de 0 % à 10 % (iii) 623













(i) Variations en pourcentage par rapport à l'exercice 2025. (ii) Les projections financières pour l'exercice 2026 sont fondées sur un taux de change constant de 1,3962 $ CA pour 1 $ US. (iii) À la suite de la réintroduction des mesures d'amortissement fiscal accéléré au Canada, les dispositions législatives connexes ayant été quasi adoptées le 26 février 2026, le taux d'imposition effectif présumé pour les impôts exigibles devrait maintenant s'établir à environ 8,5 % (11,5 % selon les projections financières antérieures).

Ces projections financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, contiennent des énoncés prospectifs concernant les perspectives financières de Cogeco et devraient être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés de nature prospective » du présent communiqué de presse et le rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société.

La Société présente ses projections financières révisées pour l'exercice 2026 sur la base d'un taux de change constant et estime que cette présentation permet une meilleure compréhension de la performance financière sous-jacente de la Société, en excluant l'incidence des variations des taux de change. Les mesures sur la base d'un taux de change constant sont considérées comme des mesures financières et des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Les projections financières excluent l'incidence d'éventuelles acquisitions et/ou cessions d'entreprises, et ne tiennent pas compte des ajustements inhabituels qui pourraient découler de modifications du cadre réglementaire (y compris la modification des tarifs de gros pour les services Internet) et/ou d'enjeux juridiques ou d'éléments non récurrents imprévisibles.

Dans l'ensemble, par rapport à l'exercice 2025, sur la base d'un taux de change constant et sur une base consolidée, la Société s'attend à ce que ses produits pour l'exercice 2026 diminuent de 2 % à 4 % en raison principalement de la hausse du nombre d'abonnés au service Internet, de la baisse du nombre d'abonnements aux services de vidéo et de téléphonie filaire, ainsi que de la concurrence en matière de prix. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté de l'exercice 2026 devrait diminuer de 1,5 % à 3,5 % étant donné que nos produits demeurent sous pression aux États-Unis et que nous investissons dans de nouvelles capacités de vente et de marketing, particulièrement aux États-Unis, dans le cadre de notre programme de transformation sur trois ans, tout en générant des gains d'efficacité opérationnelle supplémentaires. De plus, le BAIIA ajusté de l'exercice 2026 reflète les coûts d'exploitation et les investissements pour étendre les services sans fil au Canada. Les dépenses d'investissement nettes devraient se situer entre 565 millions $ et 605 millions $, ce qui comprend des investissements nets d'environ 85 millions $ à 110 millions $ liés aux projets d'expansion du réseau axés sur la croissance, qui permettront d'accroître la zone de couverture de la Société au Canada et aux États-Unis.

Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, devraient augmenter de 0 % à 10 % en raison de la baisse des charges financières et des impôts exigibles, partiellement contrebalancée par des investissements axés sur la croissance soutenus.

___________ (1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) ainsi que les profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, ce qui comprend les profits/pertes liés au rachat d'une dette (dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle). (3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (4) À la suite du lancement à grande échelle de son offre de services sans fil canadiens dans la majorité de sa zone de couverture au Québec et en Ontario au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, la Société a modifié la présentation de ses secteurs à présenter de manière à inclure les activités sans fil canadiennes dans son secteur des télécommunications au Canada. Les activités de Cogeco Mobile ont été incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Faits saillants financiers

Trimestres et semestres clos les 28 février 2026 2025 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2) 2026 2025 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % $ $ % % Opérations















Produits 713 035 753 247 (5,3) (3,7) 1 448 676 1 518 207 (4,6) (4,1) BAIIA ajusté(2) 337 060 356 905 (5,6) (3,9) 698 839 727 989 (4,0) (3,5) Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits)(3) 7 130 8 644 (17,5)

9 091 (1 004) --

Bénéfice de la période 79 844 76 610 4,2

175 980 185 006 (4,9)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 18 964 18 172 4,4

47 176 47 981 (1,7)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(4) 20 460 20 329 0,6

49 404 47 550 3,9

Flux de trésorerie















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 168 734 250 080 (32,5)

343 366 458 735 (25,1)

Flux de trésorerie disponibles(2) 152 874 112 805 35,5 36,2 283 757 265 256 7,0 7,1 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 166 902 128 378 30,0 30,8 316 539 302 628 4,6 4,8 Acquisitions d'immobilisations corporelles 124 113 160 335 (22,6)

281 481 313 849 (10,3)

Dépenses d'investissement nettes(2)(5) 122 265 158 859 (23,0) (21,1) 279 445 309 775 (9,8) (9,1) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 108 237 143 286 (24,5) (22,4) 246 663 272 403 (9,4) (8,8) Données par action(6)















Bénéfice par action















De base 2,00 1,91 4,7

4,97 5,05 (1,6)

Dilué 1,97 1,88 4,8

4,89 4,97 (1,6)

Dilué ajusté(2)(4) 2,12 2,11 0,5

5,12 4,93 3,9

Dividendes par action 0,987 0,922 7,0

1,974 1,844 7,0





















(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2025, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,4298 $ CA pour 1 $ US et de 1,4028 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Pour les trimestres clos les 28 février 2026 et 2025 et pour le semestre clos le 28 février 2026, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration additionnels engagés dans le cadre des initiatives de transformation de la Société, ainsi qu'aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. Pour le semestre clos le 28 février 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) se rapportaient principalement à un profit sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 dans le cadre d'une transaction de cession-bail, facteur contrebalancé par les frais de restructuration engagés ainsi que les coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. (4) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) ainsi que les profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, ce qui comprend les profits/pertes liés au rachat d'une dette (dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle). (5) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 28 février 2026 Au 31 août 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie 54 742 75 577 Total de l'actif 9 772 913 9 786 463 Dette à long terme



Tranche courante 273 754 45 543 Tranche non courante 4 439 034 4 664 731 Endettement net(1) 4 710 287 4 685 722 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 886 971 862 951







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2026 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco inc. (« Cogeco » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2026 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société, et aux « Projections financières révisées pour l'exercice 2026 » présentées dans le présent communiqué de presse pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation (y compris les changements apportés aux lois et aux politiques gouvernementales, et l'incidence de décisions réglementaires comme celles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») au Canada ou de la Federal Communications Commission aux États-Unis), à la fiscalité, à la technologie (y compris les risques liés à l'évolution de la technologie et aux menaces à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. De plus, les activités radiophoniques de la Société sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison de la concurrence accrue et de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2026 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2026, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour les mêmes périodes préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité ») et le rapport annuel de l'exercice 2025 de la Société.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2026 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco.





Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2026 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,4298 $ CA pour 1 $ US et de 1,4028 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées



















Trimestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 713 035 12 708 725 743

753 247

(5,3) (3,7) Charges d'exploitation 375 975 6 944 382 919

396 342

(5,1) (3,4) BAIIA ajusté 337 060 5 764 342 824

356 905

(5,6) (3,9) Flux de trésorerie disponibles 152 874 777 153 651

112 805

35,5 36,2 Dépenses d'investissement nettes 122 265 3 112 125 377

158 859

(23,0) (21,1)



































Semestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 1 448 676 7 924 1 456 600

1 518 207

(4,6) (4,1) Charges d'exploitation 749 837 4 342 754 179

790 218

(5,1) (4,6) BAIIA ajusté 698 839 3 582 702 421

727 989

(4,0) (3,5) Flux de trésorerie disponibles 283 757 394 284 151

265 256

7,0 7,1 Dépenses d'investissement nettes 279 445 2 006 281 451

309 775

(9,8) (9,1)



















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles(1)

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 373 448 -- 373 448

370 211

0,9 0,9 Charges d'exploitation 178 495 522 179 017

179 665

(0,7) (0,4) BAIIA ajusté 194 953 (522) 194 431

190 546

2,3 2,0 Dépenses d'investissement nettes 70 243 1 095 71 338

77 493

(9,4) (7,9)



















(1) Avec prise d'effet au premier trimestre de l'exercice 2026, le secteur des télécommunications au Canada comprend les activités sans fil canadiennes, qui étaient incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, des charges d'exploitation de 1,9 million $ ont notamment été reclassées des activités du siège social et éliminations au secteur des télécommunications au Canada.



















Semestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles(1)

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 750 360 -- 750 360

747 477

0,4 0,4 Charges d'exploitation 355 086 324 355 410

360 371

(1,5) (1,4) BAIIA ajusté 395 274 (324) 394 950

387 106

2,1 2,0 Dépenses d'investissement nettes 175 934 738 176 672

154 411

13,9 14,4



















(1) Avec prise d'effet au premier trimestre de l'exercice 2026, le secteur des télécommunications au Canada comprend les activités sans fil canadiennes, qui étaient incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour le premier semestre de l'exercice 2025, des charges d'exploitation de 4,9 millions $ ont notamment été reclassées des activités du siège social et éliminations au secteur des télécommunications au Canada.

Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 320 112 12 708 332 820

362 215

(11,6) (8,1) Charges d'exploitation 163 123 6 420 169 543

184 506

(11,6) (8,1) BAIIA ajusté 156 989 6 288 163 277

177 709

(11,7) (8,1) Dépenses d'investissement nettes 51 535 2 017 53 552

80 402

(35,9) (33,4)





































Semestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 650 447 7 924 658 371

723 644

(10,1) (9,0) Charges d'exploitation 328 625 4 016 332 641

367 123

(10,5) (9,4) BAIIA ajusté 321 822 3 908 325 730

356 521

(9,7) (8,6) Dépenses d'investissement nettes 102 807 1 268 104 075

154 129

(33,3) (32,5)



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 18 964 18 172 47 176 47 981 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) 7 130 8 644 9 091 (1 004) Profit lié au rachat d'une dette(1) (1 454) -- (1 454) -- Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (1 479) (2 023) (1 992) (1 824) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments

susmentionnés (2 701) (4 464) (3 417) 2 397 Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 20 460 20 329 49 404 47 550











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau













Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 168 734 250 080 343 366 458 735 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie 73 205 24 047 171 659 104 699 Impôts sur le résultat payés 21 051 7 873 49 949 22 921 Impôts exigibles 4 498 (9 205) (6 761) (24 331) Intérêts payés 71 095 64 338 130 412 128 154 Charges financières (61 880) (65 091) (125 277) (132 889) Profit lié au rachat d'une dette(1) (1 454) -- (1 454) -- Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 2 690 2 297 5 354 3 829 Dépenses d'investissement nettes(2) (122 265) (158 859) (279 445) (309 775) Produit de cessions d'immobilisations corporelles, incluant les transactions de cession-bail 1 414 931 4 189 20 553 Remboursement des obligations locatives (4 214) (3 606) (8 235) (6 640) Flux de trésorerie disponibles 152 874 112 805 283 757 265 256 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 14 028 15 573 32 782 37 372 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 166 902 128 378 316 539 302 628











(1) Inclus dans les charges financières. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement du BAIIA ajusté





Trimestres clos les 28 février Semestres clos les 28 février

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 79 844 76 610 175 980 185 006 Impôts sur le résultat 21 661 22 335 48 541 49 671 Charges financières 61 880 65 091 125 277 132 889 Amortissements 166 545 184 225 339 950 361 427 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) 7 130 8 644 9 091 (1 004) BAIIA ajusté 337 060 356 905 698 839 727 989



Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 124 113





160 335

(22,6)

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des

immobilisations corporelles au cours de la période (1 848)





(1 476)

25,2

Dépenses d'investissement nettes 122 265 3 112 125 377

158 859

(23,0) (21,1) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 14 028 217 14 245

15 573

(9,9) (8,5) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 108 237 2 895 111 132

143 286

(24,5) (22,4)



































Semestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 281 481





313 849

(10,3)

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des

immobilisations corporelles au cours de la période (2 036)





(4 074)

(50,0)

Dépenses d'investissement nettes 279 445 2 006 281 451

309 775

(9,8) (9,1) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 32 782 143 32 925

37 372

(12,3) (11,9) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 246 663 1 863 248 526

272 403

(9,4) (8,8)



















Rapprochement des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 28 février 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 152 874 777 153 651

112 805

35,5 36,2 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 14 028 217 14 245

15 573

(9,9) (8,5) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 166 902 994 167 896

128 378

30,0 30,8







































Semestres clos les 28 février 2026

2025





Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles



Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$



% % Flux de trésorerie disponibles 283 757 394 284 151

265 256



7,0 7,1 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 32 782 143 32 925

37 372



(12,3) (11,9) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 316 539 537 317 076

302 628



4,6 4,8





















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

À propos de Cogeco inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

Renseignements :

Investisseurs Troy Crandall Chef de pratique, relations avec les investisseurs Cogeco inc. Tél. : 514 764-4600 [email protected] Médias Isabelle Famery Gestionnaire, communications externes Cogeco inc. Tél. : 514 764-4600 [email protected]





Conférence téléphonique : Vendredi 10 avril 2026 à 8 h (heure avancée de l'Est)





Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique pour les analystes sera disponible sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence, le :





Numéro local - Toronto : 1 289 514-5100

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800 717-1738





Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

SOURCE Cogeco Inc.