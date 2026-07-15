Cogeco annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2026

Au Canada, nous avons maintenu une performance positive d'un exercice à l'autre au chapitre des produits et du BAIIA ajusté.

Les ventes de services sans fil continuent de croître dans les deux pays.

Nous avons enregistré une croissance du nombre d'abonnés au service Internet en Ohio pour un quatrième trimestre consécutif.

Nous avons élargi la zone de couverture de welo, la marque numérique concurrentielle américaine de Breezeline, pour y inclure l'ensemble du territoire de l'Ohio que nous desservons.

Les projections financières pour l'exercice 2026 qui ont été publiées le 9 avril sont maintenues.

MONTRÉAL, le 15 juillet 2026 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 mai 2026.

« Notre performance au Canada est demeurée solide au troisième trimestre et nous avons enregistré une croissance du BAIIA ajusté d'un exercice à l'autre pour un troisième trimestre consécutif », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Les ventes de services sans fil demeurent supérieures aux prévisions, et nous constatons une nette amélioration du taux de désabonnement grâce au regroupement des offres filaires et mobiles, qui gagnera en importance à mesure que nos activités continuent de prendre de l'ampleur. »

« Aux États-Unis, la concurrence a continué de s'intensifier, de sorte que nos résultats financiers ne se sont pas améliorés aussi rapidement que prévu, malgré la bonne exécution de nos efforts de redressement », a poursuivi M. Perron. « Nous prévoyons optimiser les dépenses d'investissement au cours du prochain exercice financier, ce qui facilitera la génération de flux de trésorerie disponibles. »

« Malgré la volatilité du marché publicitaire en radio traditionnel, Cogeco Média continue de tirer parti de sa forte présence sur le marché pour stimuler une croissance constante de ses solutions de publicité numérique. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 31 mai 2026

2025 Variation Variation selon

un taux

de change

constant(1)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action)

(non audité) $

$ % %

Produits 724 171

758 527 (4,5) (3,5)

BAIIA ajusté(1) 357 017

367 828 (2,9) (2,0)

Bénéfice (perte) de la période (1 758 450) (i) 73 962 --



Bénéfice (perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société (405 673) (i) 20 504 --



Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(1)(2) 29 909

23 146 29,2

















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 323 608

401 375 (19,4)



Flux de trésorerie disponibles(1) 170 702

147 535 15,7 16,5

Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 192 304

160 820 19,6 20,4















Acquisitions d'immobilisations corporelles 121 706

126 223 (3,6)



Dépenses d'investissement nettes(1)(3) 121 521

125 752 (3,4) (2,2)

Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 99 919

112 467 (11,2) (10,0)















Bénéfice (perte) dilué par action (42,84) (i) 2,13 --



Bénéfice dilué par action ajusté(1)(2) 3,10

2,40 29,2

































(i) Comprend une charge pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 2,2 milliards $, ou 1,6 milliard $ US (1,8 milliard $, ou 1,3 milliard $ US, déduction faite des impôts différés), qui a trait au secteur des télécommunications aux États-Unis, et une charge pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 25,6 millions $ (22,4 millions $, déduction faite des impôts différés), qui est liée aux activités radiophoniques de Cogeco.

Résultats d'exploitation

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 clos le 31 mai 2026 :

Les produits ont diminué de 4,5 % pour atteindre 724,2 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (1) , les produits ont diminué de 3,5 % en raison d'un recul dans le secteur des télécommunications aux États-Unis et dans le secteur des médias, contrebalancé en partie par la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada, comme il est expliqué ci-dessous. Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 10,1 % et de 7,8 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés par rapport à l'exercice précédent, de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet et de la concurrence en matière de prix. Les produits du secteur des médias ont diminué de 1,3 % étant donné que le marché publicitaire en radio traditionnel demeure difficile. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont augmenté de 0,5 %, principalement en raison de l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice, facteur contrebalancé en partie par la diminution du nombre d'abonnés aux services de vidéo et de téléphonie filaire étant donné qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que par la concurrence en matière de prix.

, les produits ont diminué de 3,5 % en raison d'un recul dans le secteur des télécommunications aux États-Unis et dans le secteur des médias, contrebalancé en partie par la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada, comme il est expliqué ci-dessous.

Le BAIIA ajusté a diminué de 2,9 % pour s'établir à 357,0 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 2,0 % en raison principalement de la baisse des produits dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, contrebalancée en partie par des initiatives de réduction des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle dans l'ensemble de la Société découlant de notre programme de transformation sur trois ans en cours. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 10,0 %, ou de 7,8 % selon un taux de change constant. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a augmenté de 3,9 % (4) , ou de 3,7 % (4) selon un taux de change constant.



Comme il a été annoncé précédemment, en raison de l'intensification des pressions concurrentielles aux États‑Unis au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026, la Société a comptabilisé au cours du même trimestre au sein de son secteur des télécommunications aux États-Unis une charge pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 2,2 milliards $, ou 1,6 milliard $ US (1,8 milliard $, ou 1,3 milliard $ US, déduction faite des impôts différés). De plus, étant donné que les produits des activités radiophoniques de Cogeco demeurent sous pression en raison d'une baisse de la demande de publicité à la radio qui touche l'ensemble du secteur, la Société a comptabilisé une charge pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie de 25,6 millions $ (22,4 millions $, déduction faite des impôts différés).

La perte de la période s'est chiffrée à 1,8 milliard $, dont une tranche de 405,7 millions $, ou 42,84 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, comparativement à un bénéfice de 74,0 millions $ et une tranche de 20,5 millions $, ou 2,13 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2025. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la charge pour perte de valeur avant impôts sans effet sur la trésorerie comptabilisée au cours du trimestre, ainsi qu'à la baisse du BAIIA ajusté, partiellement contrebalancées par la diminution de la dotation aux amortissements et des charges financières. Compte non tenu de la charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie et de certains autres éléments, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (2) s'est établi à 29,9 millions $, ou 3,10 $ par action après dilution (2) , soit une hausse comparativement à 23,1 millions $, ou 2,40 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.



Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 121,5 millions $, en baisse de 3,4 % par rapport à 125,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (1) se sont établies à 122,9 millions $, en baisse de 2,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, facteur partiellement contrebalancé par la hausse des dépenses dans le secteur des télécommunications au Canada en raison principalement du calendrier de certaines initiatives. Les dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau se sont chiffrées à 21,6 millions $, ou à 21,7 millions $ selon un taux de change constant (1) , comparativement à 13,3 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 99,9 millions $, en baisse de 11,2 % par rapport à 112,5 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont établies à 101,2 millions $, en baisse de 10,0 % par rapport à l'exercice précédent.

se sont établies à 122,9 millions $, en baisse de 2,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, facteur partiellement contrebalancé par la hausse des dépenses dans le secteur des télécommunications au Canada en raison principalement du calendrier de certaines initiatives.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué de 3,6 % pour s'établir à 121,7 millions $, principalement en raison de la baisse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 15,7 %, ou de 16,5 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 170,7 millions $, ou à 171,9 millions $ selon un taux de change constant (1) , ce qui s'explique principalement par la baisse des charges financières, ainsi que par la baisse des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, en partie attribuable à la diminution des frais de restructuration dans le cadre des initiatives de transformation de la Société. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont augmenté de 19,6 %, ou de 20,4 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 192,3 millions $, ou à 193,6 millions $ selon un taux de change constant.

, ce qui s'explique principalement par la baisse des charges financières, ainsi que par la baisse des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, en partie attribuable à la diminution des frais de restructuration dans le cadre des initiatives de transformation de la Société. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont augmenté de 19,6 %, ou de 20,4 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 192,3 millions $, ou à 193,6 millions $ selon un taux de change constant. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 19,4 % pour s'établir à 323,6 millions $, principalement en raison du calendrier des paiements faits aux fournisseurs et de recouvrement des créances clients et autres débiteurs, ainsi que de la hausse des impôts sur le résultat payés, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des intérêts payés.

Cogeco maintient ses projections financières pour l'exercice 2026 qu'elle a publiées le 9 avril 2026. Toutefois, la charge d'impôts exigibles présumée devrait maintenant s'établir à environ 25 millions $ (comparativement à un taux d'imposition effectif pour les impôts exigibles d'environ 8,5 %, ou 40 millions $, selon les projections financières antérieures). Nous ne nous attendons pas à ce que la révision de cette hypothèse ait une incidence importante sur les projections financières antérieures de Cogeco. Ces projections financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, contiennent des énoncés prospectifs concernant les perspectives financières de Cogeco et devraient être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés de nature prospective » du présent communiqué de presse.

Au cours de sa réunion du 15 juillet 2026, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende trimestriel de 0,987 $ par action, en hausse de 7,0 % par rapport au dividende de 0,922 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025.



(1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Exclut l'incidence de la charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que des profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, ce qui comprend les profits/pertes liés au rachat d'une dette (dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle). (3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (4) À la suite du lancement à grande échelle de son offre de services sans fil canadiens dans la majorité de sa zone de couverture au Québec et en Ontario au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, la Société a modifié la présentation de ses secteurs à présenter de manière à inclure les activités sans fil canadiennes dans son secteur des télécommunications au Canada. Les activités de Cogeco Mobile ont été incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée

.Faits saillants financiers

Trimestres et périodes de neuf mois clos les 31 mai 2026 2025 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2) 2026 2025 Variation Variation

selon un

taux de

change

constant(1)(2) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % $ $ % % Opérations















Produits 724 171 758 527 (4,5) (3,5) 2 172 847 2 276 734 (4,6) (3,9) BAIIA ajusté(2) 357 017 367 828 (2,9) (2,0) 1 055 856 1 095 817 (3,6) (3,0) Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(3) 1 207 8 996 (86,6)

10 298 7 992 28,9

Perte de valeur d'actifs 2 249 426 2 565 --

2 249 426 2 565 --

Bénéfice (perte) de la période (1 758 450) 73 962 --

(1 582 470) 258 968 --

Bénéfice (perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société (405 673) 20 504 --

(358 497) 68 485 --

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(4) 29 909 23 146 29,2

79 313 70 696 12,2

Flux de trésorerie















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 323 608 401 375 (19,4)

666 974 860 110 (22,5)

Flux de trésorerie disponibles(2) 170 702 147 535 15,7 16,5 454 459 412 791 10,1 10,5 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 192 304 160 820 19,6 20,4 508 843 463 448 9,8 10,2 Acquisitions d'immobilisations corporelles 121 706 126 223 (3,6)

403 187 440 072 (8,4)

Dépenses d'investissement nettes(2)(5) 121 521 125 752 (3,4) (2,2) 400 966 435 527 (7,9) (7,1) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 99 919 112 467 (11,2) (10,0) 346 582 384 870 (9,9) (9,1) Données par action(6)















Bénéfice (perte) par action















De base (42,84) 2,16 --

(37,81) 7,21 --

Dilué(7) (42,84) 2,13 --

(37,81) 7,10 --

Dilué ajusté(2)(4)(7) 3,10 2,40 29,2

8,22 7,33 12,1

Dividendes par action 0,987 0,922 7,0

2,961 2,766 7,0





















(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2025, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,4069 $ CA pour 1 $ US et de 1,4042 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos les 31 mai 2026 et 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration additionnels engagés dans le cadre des initiatives de transformation de la Société, ainsi qu'aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. De plus, pour la période de neuf mois close le 31 mai 2025, ces frais ont été partiellement contrebalancés par un profit sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé au cours du premier trimestre de l'exercice 2025 dans le cadre d'une transaction de cession-bail. (4) Exclut l'incidence de la charge pour perte de valeur sans effet sur la trésorerie, des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que des profits/pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, ce qui comprend les profits/pertes liés au rachat d'une dette (dans chaque cas déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle). (5) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote. (7) Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2026, le nombre moyen pondéré dilué d'actions subalternes à droit de vote utilisé pour le calcul du bénéfice dilué par action ajusté comprenait 174 223 unités de rémunération fondée sur des actions (soit des unités d'actions incitatives et des unités d'actions liées au rendement) et 166 193 unités (soit des unités d'actions incitatives et des unités d'actions liées au rendement), respectivement. Pour ce qui est du calcul de la perte diluée par action, ces unités de rémunération fondée sur des actions ont été considérées comme antidilutives en raison de la perte enregistrée au cours des périodes respectives et, par conséquent, elles ont été exclues du calcul.



Au 31 mai 2026 Au 31 août 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie 77 422 75 577 Total de l'actif 7 565 258 9 786 463 Dette à long terme



Tranche courante 270 082 45 543 Tranche non courante 4 349 507 4 664 731 Endettement net(1) 4 592 216 4 685 722 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 481 114 862 951







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco inc. (« Cogeco » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2026 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société, et aux « Projections financières révisées pour l'exercice 2026 » présentées dans le communiqué de presse publié le 9 avril 2026 pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation (y compris les changements apportés aux lois et aux politiques gouvernementales, et l'incidence de décisions réglementaires comme celles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») au Canada ou de la Federal Communications Commission aux États-Unis), à la fiscalité, à la technologie (y compris les risques liés à l'évolution de la technologie et aux menaces à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. De plus, les activités radiophoniques de la Société sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison de la concurrence accrue et de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 et du rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2026 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. En cas de révision défavorable des estimations de la direction à l'égard des résultats prévus, nous pourrions être tenus de comptabiliser une charge pour perte de valeur d'actifs sans effet sur la trésorerie significative. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour les mêmes périodes préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité ») et le rapport annuel de l'exercice 2025 de la Société.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-‍après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-‍dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco.





Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant





Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3730 $ CA pour 1 $ US et de 1,3814 $ CA pour 1 $ US, respectivement. Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2026 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,4069 $ CA pour 1 $ US et de 1,4042 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 724 171 7 897 732 068

758 527

(4,5) (3,5) Charges d'exploitation 367 154 4 367 371 521

390 699

(6,0) (4,9) BAIIA ajusté 357 017 3 530 360 547

367 828

(2,9) (2,0) Flux de trésorerie disponibles 170 702 1 175 171 877

147 535

15,7 16,5 Dépenses d'investissement nettes 121 521 1 419 122 940

125 752

(3,4) (2,2)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 2 172 847 15 821 2 188 668

2 276 734

(4,6) (3,9) Charges d'exploitation 1 116 991 8 709 1 125 700

1 180 917

(5,4) (4,7) BAIIA ajusté 1 055 856 7 112 1 062 968

1 095 817

(3,6) (3,0) Flux de trésorerie disponibles 454 459 1 569 456 028

412 791

10,1 10,5 Dépenses d'investissement nettes 400 966 3 425 404 391

435 527

(7,9) (7,1)



















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles(1)

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 376 723 -- 376 723

374 900

0,5 0,5 Charges d'exploitation 172 794 350 173 144

178 554

(3,2) (3,0) BAIIA ajusté 203 929 (350) 203 579

196 346

3,9 3,7 Dépenses d'investissement nettes 69 395 247 69 642

67 843

2,3 2,7



















(1) Avec prise d'effet au premier trimestre de l'exercice 2026, le secteur des télécommunications au Canada comprend les activités sans fil canadiennes, qui étaient incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, des charges d'exploitation de 2,3 millions $ ont notamment été reclassées des activités du siège social et éliminations au secteur des télécommunications au Canada.



















Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles(1)

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 1 127 083 -- 1 127 083

1 122 377

0,4 0,4 Charges d'exploitation 527 880 674 528 554

538 925

(2,0) (1,9) BAIIA ajusté 599 203 (674) 598 529

583 452

2,7 2,6 Dépenses d'investissement nettes 245 329 985 246 314

222 254

10,4 10,8



















(1) Avec prise d'effet au premier trimestre de l'exercice 2026, le secteur des télécommunications au Canada comprend les activités sans fil canadiennes, qui étaient incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2025, des charges d'exploitation de 7,1 millions $ ont notamment été reclassées des activités du siège social et éliminations au secteur des télécommunications au Canada.

Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 319 958 7 897 327 855

355 779

(10,1) (7,8) Charges d'exploitation 160 186 4 017 164 203

178 325

(10,2) (7,9) BAIIA ajusté 159 772 3 880 163 652

177 454

(10,0) (7,8) Dépenses d'investissement nettes 51 458 1 172 52 630

57 612

(10,7) (8,6)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 970 405 15 821 986 226

1 079 423

(10,1) (8,6) Charges d'exploitation 488 811 8 033 496 844

545 448

(10,4) (8,9) BAIIA ajusté 481 594 7 788 489 382

533 975

(9,8) (8,4) Dépenses d'investissement nettes 154 265 2 440 156 705

211 741

(27,1) (26,0)



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les

31 mai

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice (perte) de la période attribuable aux propriétaires de la Société (405 673) 20 504 (358 497) 68 485 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 1 207 8 996 10 298 7 992 Perte de valeur d'actifs 2 249 426 2 565 2 249 426 2 565 Profit lié au rachat d'une dette(1) (1 444) -- (2 898) -- Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (383 484) (2 751) (385 476) (4 575) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative

aux éléments susmentionnés (1 430 123) (6 168) (1 433 540) (3 771) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 29 909 23 146 79 313 70 696











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les

31 mai

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 323 608 401 375 666 974 860 110 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (29 521) (98 149) 142 138 6 550 Impôts sur le résultat payés (recouvrés) 10 483 (13 139) 60 432 9 782 Impôts exigibles (9 478) (11 551) (16 239) (35 882) Intérêts payés 54 746 72 122 185 158 200 276 Charges financières (56 025) (78 138) (181 302) (211 027) Profit lié au rachat d'une dette(1) (1 444) -- (2 898) -- Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à

long terme(1) 2 738 2 674 8 092 6 503 Dépenses d'investissement nettes(2) (121 521) (125 752) (400 966) (435 527) Produit de cessions d'immobilisations corporelles, incluant les transactions de

cession-bail 1 405 2 188 5 594 22 741 Remboursement des obligations locatives (4 289) (4 095) (12 524) (10 735) Flux de trésorerie disponibles 170 702 147 535 454 459 412 791 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 21 602 13 285 54 384 50 657 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 192 304 160 820 508 843 463 448















(1) Inclus dans les charges financières. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.





Rapprochement du BAIIA ajusté





Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les

31 mai

2026 2025 2026 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice (perte) de la période (1 758 450) 73 962 (1 582 470) 258 968 Impôts sur le résultat (352 274) 20 600 (303 733) 70 271 Charges financières 56 025 78 138 181 302 211 027 Perte de valeur d'actifs 2 249 426 2 565 2 249 426 2 565 Amortissements 161 083 183 567 501 033 544 994 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 1 207 8 996 10 298 7 992 BAIIA ajusté 357 017 367 828 1 055 856 1 095 817



Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 121 706





126 223

(3,6)

Subventions reçues d'avance comptabilisées

comme une réduction du coût des

immobilisations corporelles au cours de la

période (185)





(471)

(60,7)

Dépenses d'investissement nettes 121 521 1 419 122 940

125 752

(3,4) (2,2) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets

d'expansion du réseau 21 602 123 21 725

13 285

62,6 63,5 Dépenses d'investissement nettes, excluant les

projets d'expansion du réseau 99 919 1 296 101 215

112 467

(11,2) (10,0)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 403 187





440 072

(8,4)

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme

une réduction du coût des immobilisations

corporelles au cours de la période (2 221)





(4 545)

(51,1)

Dépenses d'investissement nettes 400 966 3 425 404 391

435 527

(7,9) (7,1) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets

d'expansion du réseau 54 384 266 54 650

50 657

7,4 7,9 Dépenses d'investissement nettes, excluant les

projets d'expansion du réseau 346 582 3 159 349 741

384 870

(9,9) (9,1)



















Rapprochement des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 31 mai 2026

2025



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 170 702 1 175 171 877

147 535

15,7 16,5 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 21 602 123 21 725

13 285

62,6 63,5 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 192 304 1 298 193 602

160 820

19,6 20,4







































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2026

2025





Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles



Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$



% % Flux de trésorerie disponibles 454 459 1 569 456 028

412 791



10,1 10,5 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 54 384 266 54 650

50 657



7,4 7,9 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 508 843 1 835 510 678

463 448



9,8 10,2





















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

À propos de Cogeco inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

Renseignements :

Investisseurs

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Chef de pratique, relations avec les investisseurs

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]



Médias

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Gestionnaire, communications externes

Cogeco inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Conférence téléphonique : Jeudi 16 juillet 2026 à 8 h (heure avancée de l'Est)





Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique pour les analystes sera disponible sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence, le :





Numéro local - Toronto : 1 289 514-5100

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800 717-1738





Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.

SOURCE Cogeco Inc.