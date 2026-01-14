La clientèle au Canada enregistre une croissance soutenue.

Les tendances en matière d'abonnements aux États-Unis ont montré une nette amélioration.

Les mises à niveau du réseau se poursuivent, notamment avec l'introduction de vitesses de 2,5 Gbps aux États-Unis.

Nous lancerons une marque numérique semblable à oxio le mois prochain aux États-Unis.

Les projections financières pour l'exercice 2026 sont maintenues.

S&P et Moody's ont rehaussé leurs perspectives à l'égard de notre crédit.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2025.

« Nos résultats financiers consolidés pour le trimestre sont conformes à nos attentes », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Aux États-Unis, les efforts que nous avons déployés se sont traduits par une amélioration importante des tendances en matière d'abonnements pour un deuxième trimestre consécutif, comme nous l'anticipions. Cela nous a permis d'enregistrer nos meilleures données relatives aux abonnés des 15 derniers trimestres aux États-Unis, et ce n'est qu'un début, car nous continuons à déployer de nouvelles stratégies de vente et de marketing et à investir pour rendre notre réseau encore plus rapide. »

« Autrement dit, nous renversons la tendance au chapitre des abonnés aux États-Unis, ce qui se traduira par une amélioration des résultats financiers au second semestre de l'exercice », a poursuivi M. Perron.

« Au Canada, nous nous attendons à ce que la croissance de notre clientèle se poursuive au fil du temps, à mesure que nous continuons d'étendre nos services sans fil et notre réseau rural en Ontario. »

« Nous sommes également ravis de constater que notre rigueur en matière d'affectation du capital a été reconnue par S&P et Moody's, qui ont récemment rehaussé leurs perspectives à l'égard du crédit de notre société. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 30 novembre 2025 2024 Variation Variation selon

un taux de

change

constant(1) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $ $ % % Produits 707 247 738 695 (4,3) (4,9) BAIIA ajusté(1) 353 823 365 215 (3,1) (3,7) Marge du BAIIA ajusté(1) 50,0 % 49,4 %



Bénéfice de la période 93 095 107 160 (13,1)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 88 676 100 588 (11,8)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(1)(2) 89 524 90 674 (1,3)











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 176 323 218 865 (19,4)

Flux de trésorerie disponibles(1) 125 537 148 858 (15,7) (15,9) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 144 291 170 657 (15,4) (15,7)









Acquisitions d'immobilisations corporelles 157 151 153 243 2,6

Dépenses d'investissement nettes(1)(3) 156 963 150 645 4,2 3,5 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 138 209 128 846 7,3 6,5









Intensité du capital(1) 22,2 % 20,4 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 19,5 % 17,4 %













Bénéfice dilué par action 2,09 2,38 (12,2)

Bénéfice dilué par action ajusté(1)(2) 2,11 2,14 (1,4)













Résultats d'exploitation

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026 clos le 30 novembre 2025 :

Les produits ont diminué de 4,3 % pour atteindre 707,2 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (1) , les produits ont diminué de 4,9 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 8,6 % et de 9,9 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la diminution du nombre d'abonnés par rapport à l'exercice précédent, en particulier pour les services d'entrée de gamme, de la plus grande proportion de clients ne s'abonnant qu'aux services Internet et de la concurrence en matière de prix. Les produits du secteur des télécommunications au Canada sont demeurés stables, principalement en raison du fait que la baisse des produits par client découlant de la diminution du nombre d'abonnés aux services de vidéo et de téléphonie filaire étant donné qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que de la concurrence en matière de prix, a été contrebalancée par l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice.

, les produits ont diminué de 4,9 %, essentiellement en raison des facteurs suivants : Le BAIIA ajusté a diminué de 3,1 % pour s'établir à 353,8 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 3,7 % en raison principalement de la baisse des produits dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, contrebalancée en partie par la croissance dans le secteur des télécommunications au Canada attribuable aux initiatives de réduction des coûts et aux gains d'efficacité opérationnelle découlant de notre programme de transformation sur trois ans en cours. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 7,8 %, ou de 9,1 % selon un taux de change constant. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a augmenté de 1,9 % (4) , ou de 2,0 % (4) selon un taux de change constant.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 93,1 millions $, dont une tranche de 88,7 millions $, ou 2,09 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 107,2 millions $ et une tranche de 100,6 millions $, ou 2,38 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2025. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la baisse du BAIIA ajusté et à la hausse des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, principalement en raison du profit avant impôt sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé à l'exercice précédent dans le cadre d'une transaction de cession-bail, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des charges financières et de la dotation aux amortissements. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (2) s'est établi à 89,5 millions $, ou 2,11 $ par action après dilution (2) , comparativement à 90,7 millions $, ou 2,14 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 157,0 millions $, en hausse de 4,2 % par rapport à 150,6 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (1) se sont établies à 155,9 millions $, en hausse de 3,5 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications au Canada, facteur contrebalancé en partie par le calendrier de certaines initiatives dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada. Les dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau se sont chiffrées à 18,8 millions $, ou à 18,7 millions $ selon un taux de change constant (1) , comparativement à 21,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 138,2 millions $, en hausse de 7,3 % par rapport à 128,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont établies à 137,2 millions $, en hausse de 6,5 % par rapport à l'exercice précédent. Les projets d'expansion se sont poursuivis avec l'ajout de plus de 4 000 foyers câblés au cours du premier trimestre de l'exercice 2026. L'intensité du capital s'est établie à 22,2 %, comparativement à 20,4 % pour l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, l'intensité du capital s'est établie à 19,5 %, comparativement à 17,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

se sont établies à 155,9 millions $, en hausse de 3,5 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la hausse des dépenses d'investissement liées à l'équipement chez l'abonné dans le secteur des télécommunications au Canada, facteur contrebalancé en partie par le calendrier de certaines initiatives dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada. Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont augmenté de 2,6 % pour s'établir à 157,2 millions $, principalement en raison de la hausse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 15,7 %, ou de 15,9 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 125,5 millions $, ou à 125,2 millions $ selon un taux de change constant (1) , ce qui s'explique principalement par la baisse du produit net de cessions d'immobilisations découlant principalement du produit net de 16,5 millions $ reçu à l'exercice précédent dans le cadre d'une transaction de cession-bail, par la baisse du BAIIA ajusté et par la hausse des dépenses d'investissement nettes, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des charges financières et des impôts exigibles. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont diminué de 15,4 %, ou de 15,7 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 144,3 millions $, ou à 143,8 millions $ selon un taux de change constant.

, ce qui s'explique principalement par la baisse du produit net de cessions d'immobilisations découlant principalement du produit net de 16,5 millions $ reçu à l'exercice précédent dans le cadre d'une transaction de cession-bail, par la baisse du BAIIA ajusté et par la hausse des dépenses d'investissement nettes, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des charges financières et des impôts exigibles. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont diminué de 15,4 %, ou de 15,7 % selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 144,3 millions $, ou à 143,8 millions $ selon un taux de change constant. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont diminué de 19,4 % pour s'établir à 176,3 millions $, principalement en raison de la hausse des impôts sur le résultat payés et du calendrier des paiements des dettes fournisseurs et autres créditeurs, mais également de la baisse du BAIIA ajusté, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des intérêts payés.

Au cours de sa réunion du 14 janvier 2026, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende trimestriel de 0,987 $ par action, en hausse de 7,0 % par rapport au dividende de 0,922 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025.



(1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité, publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits), déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (3) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (4) À la suite du lancement à grande échelle de son offre de services sans fil canadiens dans la majorité de sa zone de couverture au Québec et en Ontario au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, la Société a modifié la présentation de ses secteurs à présenter de manière à inclure les activités sans fil canadiennes dans son secteur des télécommunications au Canada. Les activités de Cogeco Mobile ont été incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée.

Faits saillants financiers

Trimestres clos les 30 novembre 2025 2024 Variation Variation

selon un taux

de change

constant(1)(2) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % Opérations







Produits 707 247 738 695 (4,3) (4,9) BAIIA ajusté(2) 353 823 365 215 (3,1) (3,7) Marge du BAIIA ajusté(2) 50,0 % 49,4 %



Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits)(3) 1 298 (9 958) --

Bénéfice de la période 93 095 107 160 (13,1)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 88 676 100 588 (11,8)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(4) 89 524 90 674 (1,3)

Flux de trésorerie







Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 176 323 218 865 (19,4)

Flux de trésorerie disponibles(2) 125 537 148 858 (15,7) (15,9) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 144 291 170 657 (15,4) (15,7) Acquisitions d'immobilisations corporelles 157 151 153 243 2,6

Dépenses d'investissement nettes(2)(5) 156 963 150 645 4,2 3,5 Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 138 209 128 846 7,3 6,5 Intensité du capital(2) 22,2 % 20,4 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 19,5 % 17,4 %



Données par action(6)







Bénéfice par action







De base 2,11 2,39 (11,7)

Dilué 2,09 2,38 (12,2)

Dilué ajusté(2)(4) 2,11 2,14 (1,4)

Dividendes par action 0,987 0,922 7,0













(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers de la période considérée libellés en dollars américains au taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le trimestre clos le 30 novembre 2024, le taux de change moyen utilisé aux fins de la conversion était de 1,3759 $ CA pour 1 $ US. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2025, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords, ainsi qu'aux frais de restructuration engagés. Pour le trimestre clos le 30 novembre 2024, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) se rapportaient principalement à un profit sans effet sur la trésorerie de 13,8 millions $ comptabilisé dans le cadre d'une transaction de cession-bail. (4) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits), déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (5) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 30 novembre

2025 Au 31 août 2025 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie 65 129 75 152 Total de l'actif 9 798 028 9 692 395 Dette à long terme



Tranche courante 253 715 43 632 Tranche non courante 4 383 980 4 510 769 Endettement net(1) 4 620 979 4 527 171 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 3 226 145 3 160 522







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 novembre 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement aux rubriques « Objectifs et stratégie de la Société » et « Projections financières pour l'exercice 2026 » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels et technologiques changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation (y compris les changements apportés aux lois et aux politiques gouvernementales, et l'incidence de décisions réglementaires comme celles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») au Canada ou de la Federal Communications Commission aux États-Unis), à la fiscalité, à la technologie (y compris les risques liés à l'évolution de la technologie et aux menaces à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, les droits de douane, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à la durabilité et aux informations à fournir en matière de durabilité, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice 2025 et du rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2026 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 novembre 2025, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour la même période préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board (les « Normes IFRS de comptabilité ») et le rapport annuel de l'exercice 2025 de la Société.

Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées par Cogeco Communications. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco Communications et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières et les mesures les plus directement comparables conformes aux Normes IFRS de comptabilité est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 novembre 2025 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. Les mesures financières non conformes aux Normes IFRS de comptabilité ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité de Cogeco Communications.





Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre clos le 30 novembre 2025 sont converties selon le taux de change moyen de la période correspondante de l'exercice précédent, soit de 1,3759 $ CA pour 1 $ US.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées



















Trimestres clos les 30 novembre 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 707 247 (4 784) 702 463

738 695

(4,3) (4,9) Charges d'exploitation 347 410 (2 602) 344 808

368 558

(5,7) (6,4) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 6 014 -- 6 014

4 922

22,2 22,2 BAIIA ajusté 353 823 (2 182) 351 641

365 215

(3,1) (3,7) Flux de trésorerie disponibles 125 537 (383) 125 154

148 858

(15,7) (15,9) Dépenses d'investissement nettes 156 963 (1 106) 155 857

150 645

4,2 3,5



















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 30 novembre 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles(1)

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 376 912 -- 376 912

377 266

(0,1) (0,1) Charges d'exploitation 176 591 (198) 176 393

180 706

(2,3) (2,4) BAIIA ajusté 200 321 198 200 519

196 560

1,9 2,0 Dépenses d'investissement nettes 105 691 (357) 105 334

76 918

37,4 36,9



















(1) Avec prise d'effet au premier trimestre de l'exercice 2026, le secteur des télécommunications au Canada comprend les activités sans fil canadiennes, qui étaient incluses dans le poste Activités du siège social et éliminations durant la phase de démarrage. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin que leur présentation soit conforme à celle de la période considérée. Des charges d'exploitation de 2,9 millions $ ont notamment été reclassées des activités du siège social et éliminations au secteur des télécommunications au Canada.

Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 30 novembre 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux

de change

constant

Données

réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Produits 330 335 (4 784) 325 551

361 429

(8,6) (9,9) Charges d'exploitation 165 502 (2 404) 163 098

182 617

(9,4) (10,7) BAIIA ajusté 164 833 (2 380) 162 453

178 812

(7,8) (9,1) Dépenses d'investissement nettes 51 272 (749) 50 523

73 727

(30,5) (31,5)



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société









Trimestres clos les 30 novembre

2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 88 676 100 588 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) 1 298 (9 958) Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (337) 281 Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (113) (237) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 89 524 90 674







Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau





Trimestres clos les 30 novembre

2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 176 323 218 865 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie 92 442 74 174 Impôts sur le résultat payés 28 544 6 639 Impôts exigibles (10 978) (14 628) Intérêts payés 57 554 61 471 Charges financières (61 643) (65 489) Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 2 620 1 464 Dépenses d'investissement nettes(2) (156 963) (150 645) Produit de cessions d'immobilisations corporelles, incluant les transactions de cession-bail 1 212 19 613 Remboursement des obligations locatives (3 574) (2 606) Flux de trésorerie disponibles 125 537 148 858 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 18 754 21 799 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 144 291 170 657







(1) Inclus dans les charges financières. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement du BAIIA ajusté









Trimestres clos les 30 novembre

2025 2024 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Bénéfice de la période 93 095 107 160 Impôts sur le résultat 25 708 26 625 Charges financières 61 643 65 489 Amortissements 172 079 175 899 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais (profits) 1 298 (9 958) BAIIA ajusté 353 823 365 215







Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 30 novembre 2025

2024



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données

réelles Incidence

du taux

de change Selon un taux de

change constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant $ $ $

$

% % Acquisitions d'immobilisations corporelles 157 151





153 243

2,6

Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations

corporelles au cours de la période (188)





(2 598)

(92,8)

Dépenses d'investissement nettes 156 963 (1 106) 155 857

150 645

4,2 3,5 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 18 754 (74) 18 680

21 799

(14,0) (14,3) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 138 209 (1 032) 137 177

128 846

7,3 6,5



















Rapprochement des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau



















Trimestres clos les 30 novembre 2025

2024



Variation

Données

réelles Incidence

du taux de

change Selon un taux de

change constant

Données réelles

Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 125 537 (383) 125 154

148 858

(15,7) (15,9) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 18 754 (74) 18 680

21 799

(14,0) (14,3) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 144 291 (457) 143 834

170 657

(15,4) (15,7)



















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

Investisseurs

Troy Crandall

Chef de pratique, relations avec les investisseurs

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Médias

Isabelle Famery

Gestionnaire, communications externes

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Conférence téléphonique : Jeudi 15 janvier 2026 à 8 h (heure normale de l'Est)





Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique pour les analystes sera disponible sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco Communications. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence, le :





Numéro local - Toronto : 1 289 514-5100

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 800 717-1738







Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.





La conférence téléphonique sera suivie, à 11 h 30, de l'assemblée annuelle des actionnaires de chaque société, qui se tiendra en mode hybride.

En webdiffusion en direct, à l'adresse : https://meetings.lumiconnect.com/400-904-717-597

En personne : Lumi Experience Montreal, 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 3610 (36 e étage)



SOURCE Cogeco Communications Inc.