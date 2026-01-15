MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications ») (TSX : CCA) annonce que tous les candidats à l'élection énumérés dans sa circulaire d'information datée du 24 novembre 2025 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco Communications à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 15 janvier 2026 en mode hybride (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Contre % Contre Colleen Abdoulah Élue 141 433 835 99,96 % 56 261 0,04 % Louis Audet Élu 138 668 253 98,01 % 2 821 842 1,99 % Émilie Audet Élue 140 827 393 99,53 % 662 703 0,47 % Arun Bajaj Élu 141 177 068 99,78 % 313 028 0,22 % Robin Bienenstock Élue 141 443 437 99,97 % 46 659 0,03 % James Cherry Élu 140 860 209 99,55 % 629 887 0,45 % Bart Demosky Élu 141 419 086 99,95 % 71 010 0,05 % Pippa Dunn Élue 141 187 276 99,79 % 302 820 0,21 % Dahra Granovsky Élue 141 421 680 99,95 % 68 416 0,05 % Miachael Hanley Élu 141 424 693 99,95 % 65 403 0,05 % Frédéric Perron Élu 141 327 758 99,89 % 162 338 0,11 %

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote à l'assemblée, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Médias

Isabelle Famery

Gestionnaire, communications externes

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514-764-4600

[email protected]

SOURCE Cogeco Communications Inc.