COGECO COMMUNICATIONS INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DES VOTES TENUS À L'ÉGARD DE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES English

Nouvelles fournies par

Cogeco Communications Inc.

15 janv, 2026, 19:00 ET

MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications ») (TSX : CCA) annonce que tous les candidats à l'élection énumérés dans sa circulaire d'information datée du 24 novembre 2025 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco Communications à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 15 janvier 2026 en mode hybride (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat

Résultats 

Pour

% Pour 

Contre 

% Contre 

Colleen Abdoulah

Élue

141 433 835

99,96 %

56 261

0,04 %

Louis Audet

Élu

138 668 253

98,01 %

2 821 842

1,99 %

Émilie Audet

Élue

140 827 393

99,53 %

662 703

0,47 %

Arun Bajaj

Élu

141 177 068

99,78 %

313 028

0,22 %

Robin Bienenstock          

Élue

141 443 437

99,97 %

46 659

0,03 %

James Cherry

Élu

140 860 209

99,55 %

629 887

0,45 %

Bart Demosky

Élu

141 419 086

99,95 %

71 010

0,05 %

Pippa Dunn

Élue

141 187 276

99,79 %

302 820

0,21 %

Dahra Granovsky

Élue

141 421 680

99,95 %

68 416

0,05 %

Miachael Hanley

Élu

141 424 693

99,95 %

65 403

0,05 %

Frédéric Perron

Élu

141 327 758

99,89 %

162 338

0,11 %

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote à l'assemblée, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

À propos de Cogeco Communications inc.

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Médias
Isabelle Famery
Gestionnaire, communications externes
Cogeco Communications inc.
Tél. : 514-764-4600
[email protected] 

SOURCE Cogeco Communications Inc.

Profil de l'entreprise

Cogeco Communications inc.