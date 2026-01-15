COGECO COMMUNICATIONS INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DES VOTES TENUS À L'ÉGARD DE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES English
15 janv, 2026, 19:00 ET
MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications ») (TSX : CCA) annonce que tous les candidats à l'élection énumérés dans sa circulaire d'information datée du 24 novembre 2025 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco Communications à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 15 janvier 2026 en mode hybride (l'« assemblée »).
Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :
|
Candidat
|
Résultats
|
Pour
|
% Pour
|
Contre
|
% Contre
|
Colleen Abdoulah
|
Élue
|
141 433 835
|
99,96 %
|
56 261
|
0,04 %
|
Louis Audet
|
Élu
|
138 668 253
|
98,01 %
|
2 821 842
|
1,99 %
|
Émilie Audet
|
Élue
|
140 827 393
|
99,53 %
|
662 703
|
0,47 %
|
Arun Bajaj
|
Élu
|
141 177 068
|
99,78 %
|
313 028
|
0,22 %
|
Robin Bienenstock
|
Élue
|
141 443 437
|
99,97 %
|
46 659
|
0,03 %
|
James Cherry
|
Élu
|
140 860 209
|
99,55 %
|
629 887
|
0,45 %
|
Bart Demosky
|
Élu
|
141 419 086
|
99,95 %
|
71 010
|
0,05 %
|
Pippa Dunn
|
Élue
|
141 187 276
|
99,79 %
|
302 820
|
0,21 %
|
Dahra Granovsky
|
Élue
|
141 421 680
|
99,95 %
|
68 416
|
0,05 %
|
Miachael Hanley
|
Élu
|
141 424 693
|
99,95 %
|
65 403
|
0,05 %
|
Frédéric Perron
|
Élu
|
141 327 758
|
99,89 %
|
162 338
|
0,11 %
On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote à l'assemblée, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).
À propos de Cogeco Communications inc.
Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
Médias
Isabelle Famery
Gestionnaire, communications externes
Cogeco Communications inc.
Tél. : 514-764-4600
[email protected]
SOURCE Cogeco Communications Inc.
