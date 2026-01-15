MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Cogeco inc. (« Cogeco ») (TSX : CGO) annonce que tous les candidats à l'élection indiqués dans sa circulaire d'information datée du 24 novembre 2025 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 15 janvier 2026 en mode hybride (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Abstentions % Abstentions Louis Audet Élu 35 077 371 97,79 % 794 026 2,21 % Émilie Audet Élue 35 614 987 99,29 % 256 410 0,71 % Robin Bienenstock Élue 35 484 872 98,92 % 386 525 1,08 % James Cherry Élu 35 187 188 98,09 % 684 209 1,91 % Samih Elhage Élu 35 649 501 99,38 % 221 896 0,62 % Michael Hanley Élu 35 846 116 99,93 % 25 281 0,07 % Bernard Lord Élu 35 847 158 99,93 % 24 239 0,07 % Frédéric Perron Élu 35 619 248 99,30 % 252 149 0,70 %

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

À propos de Cogeco inc.

Cogeco inc. est un chef de file nord-américain dans les secteurs des télécommunications et des médias. Par le biais de Cogeco Communications inc., nous fournissons des services Internet, sans-fil, vidéo et téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Par l'entremise de Cogeco Média, nous exploitons au Canada, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO et CCA).

