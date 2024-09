MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) ont le plaisir d'annoncer l'arrivée de Mike Henry, qui s'est joint à l'organisation à titre de chef des affaires commerciales le lundi 26 août 2024. M. Henry sera responsable de diriger les équipes des ventes et du marketing, du numérique, de la marque, des produits et des relations avec les communautés pour les activités de télécommunications canadiennes et américaines de Cogeco.

M. Henry mettra à profit 30 ans d'expérience de direction acquise dans le secteur financier où il a mené des transformations cruciales et supervisé la création de valeur, tout en gardant l'expérience client au coeur des activités des organisations dans lesquelles il a œuvré. Après avoir assumé plusieurs rôles de direction à la Banque Scotia, notamment ceux de vice-président directeur et de directeur des données, M. Henry occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président exécutif, Services bancaires aux particuliers, numérique et stratégie, chez Home Trust.

« Je suis très heureux d'accueillir Mike au sein de notre équipe. Ses compétences et son expertise viennent compléter celles de l'équipe de direction à un moment décisif dans la transformation de l'entreprise », a indiqué Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. « Sa vaste expérience et sa vision stratégique seront immensément précieuses pour notre entreprise, en particulier pour les aspects relatifs à la digitalisation et aux analyses avancées du plan de transformation de Cogeco qui, au bout du compte, améliorera l'expérience de nos clients. »

Titulaire d'un MBA de la Schulich School of Business de l'Université York, M. Henry a également achevé des programmes en leadership de la Harvard Business School et de l'Université Duke, et détient le titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés.

À propos de Cogeco inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications et des médias en Amérique du Nord, desservant 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie filaire au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis sous les marques Cogeco Connexion, oxio et Breezeline. Breezeline offre également des services sans fil dans la plupart des États américains où elle exerce ses activités. Par l'entremise de Cogeco Média, Cogeco possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

