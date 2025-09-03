GUELPH, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Co-operators annonce avoir fait l'acquisition d'Agence d'Assurances Montcalm Inc. [Montcalm], un courtier basé dans la Ville de Québec. Conclue le 1er septembre, la transaction fait partie de la stratégie continue de l'organisation visant à étendre son empreinte régionale.

Co-operators, une grande compagnie canadienne de services financiers, se classe au quatrième rang des assureurs de dommages au pays, avec plus de 600 agences d'un océan à l'autre. Au Québec, elle compte 13 agences corporatives. Montcalm est la septième acquisition de Co‑operators dans la province depuis le début de sa stratégie d'expansion régionale en 2017.

« La réputation que s'est forgée Co-operators repose sur des conseils avisés et des valeurs de solidarité. C'est le modèle que nous avons implanté au Québec et qui a contribué à notre succès ici. C'est ce qui nous différencie auprès de notre clientèle et des courtières et courtiers qui ont joint notre équipe », explique Patrick Décarie, vice-président aux opérations des ventes. « Pour poursuivre notre croissance, nous recrutons activement des courtiers d'expérience au Québec; nous leur offrons des avantages concurrentiels, qu'ils choisissent de vendre ou de rester, et des options de retraite progressive. »

Présent dans la Ville de Québec depuis 1962, Montcalm est un courtier spécialisé en assurance de dommages qui gère près de 3000 polices d'assurance habitation, auto et entreprise. À ce propos, les polices actuellement en vigueur seront maintenues jusqu'à leur date d'échéance. De même, le personnel de Montcalm demeurera en poste à la même adresse.

Co-operators est un tremplin idéal pour les courtières et courtiers qui songent à vendre leur bloc d'affaires, même s'ils ne sont pas prêts à s'en départir complètement. Elle leur offre un prix d'achat concurrentiel et propose à leur clientèle une vaste gamme de produits d'assurance et de placement, des services ainsi que des conseils personnalisés pour bâtir et consolider leur sécurité financière. Celles et ceux qui ont vendu profitent d'un généreux soutien marketing et opérationnel ainsi que la liberté de quitter le métier à leur rythme - en ayant pleinement confiance que leurs clientes et clients continueront de recevoir le service et l'attention qu'ils méritent d'un assureur réputé d'ici.

À PROPOS DE CO-OPERATORS

Fièrement canadienne depuis 1945, Co-operators est une coopérative de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 74 milliards de dollars, elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada et se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au pays selon Corporate Knights.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec [email protected].

SOURCE Co-operators Group Limited