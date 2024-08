Les meilleurs contenus francophones réunis sur une seule plateforme

MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - Grande nouvelle pour tous les amateurs de divertissement francophone ! Cherchant à satisfaire toujours davantage sa clientèle en simplifiant son expérience, Vidéotron choisit de consolider son offre et de proposer une seule et unique plateforme pour la vidéo sur demande par abonnement. Ainsi, le 23 octobre prochain, Club illico et Vrai fusionneront pour devenir illico+. La transition vers illico+ se fera automatiquement pour les abonnés actuels de Club illico et de Vrai sur Helix et illico.

La plateforme illico+ regroupera les contenus de fiction ainsi que les contenus spécialisés et non scénarisés qui ont fait la renommée de Club illico et de Vrai au fil des ans. Son impressionnant catalogue continuera de proposer de nombreuses exclusivités québécoises et internationales, des films et des séries pour tous les publics, ainsi que des documentaires de type crimes et enquêtes, des docuréalités, des téléréalités, un volet humour et encore plus !

Dans le but d'accorder une place toujours aussi importante aux productions originales d'ici, Vidéotron poursuivra ses investissements destinés à la création de contenus. Fort d'une volonté d'offrir du contenu qui saura plaire à ses abonnées et qui met en valeur les talents québécois, qu'ils soient devant ou derrière la caméra, illico+ devient la plateforme québécoise incontournable.

Plusieurs titres seront d'ailleurs à surveiller à partir du 23 octobre, dont :

La collecte , réalisée par Podz , mettant en vedette Claude Legault , Caroline Néron et Guy Nadon , qui raconte l'histoire d'un collecteur de dettes ( Charles-Aubey Houde ) qui tente de se sortir du milieu criminel;

, réalisée par , mettant en vedette et , qui raconte l'histoire d'un collecteur de dettes ( ) qui tente de se sortir du milieu criminel; Corbeaux , une série policière avec Pascale Bussières et Mylène Mackay ;

, une série policière avec et ; Hot Ones Québec , animée par Marc-André Grondin , qui convie des personnalités connues à répondre à des questions tout en dégustant des sauces piquantes;

, animée par , qui convie des personnalités connues à répondre à des questions tout en dégustant des sauces piquantes; Le CH et son peuple , une série documentaire dans laquelle le journaliste Brendan Kelly illustre le parallèle entre la société québécoise et le club de hockey;

, une série documentaire dans laquelle le journaliste illustre le parallèle entre la société québécoise et le club de hockey; Les Grands Bien-cuits ComediHa! , dont Claude Legault , Patrick Groulx , Mélanie Maynard et Pierre Hébert seront les invités d'honneur de la quatrième saison;

, dont , , et seront les invités d'honneur de la quatrième saison; L'Appel, une production d'Aetios Productions, réalisée par Julie Perreault , sur le procès d'un motard criminalisé, avec Magalie Lépine-Blondeau, Pier- Luc Funk et Patrice Robitaille .

Du côté des acquisitions internationales et américaines, les abonnés d'illico+ pourront retrouver les séries populaires comme HPI: haut potentiel intellectuel (saison 4), Set et match ! (VF de Apples Never Fall), Le maire de Kingstown (VF de Mayor of Kingstown) et la version française de From, sans compter les plus récents films produits par Paramount, qui seront disponibles très rapidement après leur sortie en salle, comme Transformers : Le Commencement (VF de Transformers One) et Sourire 2 (VF de Smile 2).

Grâce à son catalogue de contenus bonifié et son expérience améliorée, la plateforme de vidéo sur demande par abonnement illico+ saura plaire autant aux abonnés actuels que futurs : à découvrir dès le 23 octobre !

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Avec l'acquisition de Freedom Mobile inc., Videotron est devenu le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Au 30 juin 2024, Vidéotron et Freedom avaient activé ensemble 3 918 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 juin 2024, Vidéotron comptait 1 321 900 clients à son service de télédistribution, 1 722 500 clients abonnés à ses services Internet et 643 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

