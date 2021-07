GATINEAU, QC, le 8 juill. 2021 /CNW/ - Le Club de lecture d'été TD est ravi d'annoncer qu'une nouvelle activité de lecture en plein air fait son apparition cette année : le Sentier des contes, qui est offert dans plus de 550 bibliothèques du pays cet été!

Le Sentier se compose de 17 panneaux comprenant le texte et les illustrations du livre jeunesse Les hauts et les bas d'Amanda, écrit par l'auteure et illustratrice canadienne Ashley Spires. Dans le respect des consignes sanitaires, les visiteurs pourront parcourir le sentier afin de lire les pages du livre les unes après les autres. Pour en savoir plus, demandez à votre bibliothèque locale si elle participe au Sentier des contes.

Chaque année depuis plus de 20 ans, le Club de lecture d'été TD invite les enfants à découvrir le plaisir de lire à leur façon, pour que l'amour de la lecture les accompagne toute leur vie. Bibliothèque et Archives Canada est fier de cette relation de longue date avec le Groupe Banque TD et la Bibliothèque publique de Toronto, et est ravi de collaborer avec des milliers de bibliothèques au Canada pour renforcer les aptitudes en lecture chez les enfants et faire la promotion des auteurs canadiens.

À propos du Club de lecture d'été TD

Le Club de lecture d'été TD est le plus important programme du genre au Canada. Bilingue et gratuit, il s'adresse aux enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Le Club rapproche les familles et la littérature jeunesse, et renforce la confiance des enfants en lecture grâce à des activités amusantes, gratuites et accessibles offertes en bibliothèque.

Offert par plus de 2 200 bibliothèques partout au Canada, le Club est un programme national bilingue, dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada.

Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD, par le biais de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque.

Le Club de 2021 est un programme hybride offrant aux enfants des activités dans des bibliothèques de partout au pays, dans la mesure du possible, ainsi qu'une riche expérience en ligne.

À propos du Sentier des contes

Le Sentier des contes (StoryWalk®) est une idée originale d'Anne Ferguson, de Montpelier, au Vermont. Il a été conçu en collaboration avec la Kellogg-Hubbard Library. StoryWalk® est une marque de service déposée appartenant à Mme Ferguson.

Le Sentier des contes est offert en français, en anglais ou en format bilingue.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

