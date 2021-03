Durant le Mois de l'histoire des Noirs de 2021, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a communiqué virtuellement avec des centaines de membres des communautés noires des quatre coins du pays

OTTAWA, ON, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Chaque année en février, à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, la population canadienne est invitée à prendre part aux célébrations qui soulignent les contributions importantes que les communautés noires ont apportées − et continuent d'apporter − sur les plans culturel, économique, social, scientifique et politique du Canada.

Cette année, les célébrations se sont déroulées virtuellement, sans toutefois perdre de leur pertinence. Durant tout le mois de février, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a participé à 30 activités virtuelles avec des membres de nombreuses communautés noires du Canada, y compris dans les 3 territoires, notamment :

les célébrations du Mois de l'histoire des Noirs, avec Miramichi Afro Connection Inc. du Nouveau-Brunswick;

l'histoire des Noirs, avec Miramichi Afro Connection Inc. du Nouveau-Brunswick; la table ronde « Modèle et TRANSmission : savoir et talent des femmes noires trans », organisée par la Fondation Massimadi de Montréal;

une discussion avec Connecture Canada au sujet du travail qu'elle effectue auprès des immigrants francophones noirs;

la table ronde communautaire sur des enjeux qui touchent les femmes noires, à Edmonton ;

; la cérémonie de remise des prix Sankofa de la Nunavut Black History Society.

La ministre Chagger a aussi figuré parmi les conférencières invitées au Forum fédéral de la jeunesse noire intitulé « L'avenir c'est maintenant », présenté par le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme le 23 février. Les jeunes noirs de tout le pays ont rencontré en ligne, des chefs de file noirs, des ministres fédéraux et des secrétaires parlementaires pour parler de la réalité qu'ils vivent. De plus, ils ont suggéré des solutions sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes de manière à éradiquer le racisme systémique envers les personnes noires et à permettre aux jeunes noirs de réaliser pleinement leur potentiel et de contribuer de façon significative à tous les aspects de la société.

Les célébrations entourant le Mois de l'histoire des Noirs ont pris fin avec la tenue de la célébration virtuelle nationale. Le 28 février, le premier ministre Justin Trudeau, la ministre Chagger et l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, se sont joints à l'honorable Jean Augustine, la première femme noire à avoir été élue députée et à avoir été nommée au Cabinet fédéral du Canada, pour souligner et reconnaître le travail de transformation qu'accomplissent actuellement les communautés noires, y compris les jeunes, les travailleurs de la santé et les travailleurs essentiels et bien d'autres groupes. L'activité mettait en vedette de talentueux artistes et elle était agrémentée d'hommages et d'entrevues avec des personnalités noires du Canada.

Le Mois de l'histoire des Noirs de 2021 est terminé, mais le travail et la reconnaissance doivent se poursuivre tous les jours. Nous avons tous la responsabilité de continuer à reconnaître les façons dont les communautés noires contribuent à l'inclusion, à la diversité et à la prospérité du Canada que nous connaissons, et de nous faire entendre et d'agir dans chacun des espaces que nous occupons pour combattre le racisme systémique envers les personnes noires afin de construire le Canada consciemment plus inclusif que nous souhaitons. Un pays qui s'inspire des expériences vécues par les personnes noires; car l'avenir, c'est maintenant.



Citations

« Nous tirons profit des nombreuses contributions précieuses des communautés noires au Canada depuis plus de 400 ans, bien avant la Confédération. Le Mois de l'histoire des Noirs nous rappelle que nous marchons dans les traces de grandes personnalités. Notre devoir envers elles, et envers nous-mêmes, est de continuer à lutter contre le racisme systémique envers les personnes noires. Le mois dernier nous a offert de nombreuses occasions d'apprendre, de célébrer et de reconnaître les communautés noires d'un océan à l'autre, et j'invite tout le monde à continuer dans cette voie tout au long de l'année. Ensemble, nous pouvons bâtir dès maintenant l'avenir que nous souhaitons. Ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus fort et consciemment plus inclusif. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Le Mois de l'histoire des Noirs de 2021 a été le théâtre de grandes célébrations. Cependant, compte tenu des cas de brutalité survenus en 2020 − les meurtres de personnes noires et d'Autochtones au Canada et ailleurs dans le monde, la pandémie qui pèse particulièrement lourd sur la santé et le bien-être économique des Canadiennes et des Canadiens noirs, les messages haineux et inacceptables à l'endroit de nos communautés qui circulent dans les médias sociaux −, nous devons de toute évidence poursuivre nos efforts tous les autres jours de l'année. L'avenir dépend entièrement de ce que nous faisons, maintenant. Les Canadiens et les Canadiennes, toutes races et toutes origines confondues, veulent faire partie de la solution. Ils souhaitent bannir le racisme envers les personnes noires, la discrimination et la haine, sous quelque forme que ce soit. Devenons des exemples à suivre pour les autres pays dans le monde. Ensemble, travaillons à un avenir meilleur pour les Canadiennes et les Canadiens noirs, mais aussi pour toute la population de notre magnifique pays. »

− Greg Fergus, président du Caucus des parlementaires noirs, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et député de Hull−Aylmer



Les faits en bref

Il y a 25 ans, le gouvernement du Canada déclarait février le Mois de l'histoire des Noirs à l'échelle nationale. Un jalon important qui est le fruit des efforts de l'honorable Jean Augustine, la première femme noire à avoir été élue députée et à avoir été nommée membre du Cabinet des ministres au Canada.

En septembre 2020, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'octroi de près de 221 millions de dollars pour lancer le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires au Canada. Ce programme aidera des milliers de propriétaires d'entreprise noirs à se rétablir de la pandémie de COVID-19.

En octobre 2020, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait 15 millions de dollars pour financer 85 projets de lutte contre le racisme, qui seront mis sur pied aux quatre coins du pays par l'entremise du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Ce programme vise à s'attaquer aux obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale des peuples autochtones, des minorités religieuses et des communautés racisées.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il accordait 50 millions de dollars de plus sur 2 ans au Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, au Programme d'action et de lutte contre le racisme et au Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme compte trois volets de financement : Projets, Renforcement des capacités communautaires et Événements. Il soutient des mesures locales, régionales et nationales ainsi que des activités axées sur les résultats en vue de lutter contre le racisme et la discrimination.

En décembre 2020, l'honorable Navdeep Bains, l'ancien ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un investissement de 33 millions de dollars dans le Défi 50-30, qui comprend la mise au point d'outils et de ressources qui aideront les organismes participants à promouvoir la diversité et l'inclusion dans les milieux de travail au Canada.

En février 2021, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a présenté des propositions de modifications au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les modifications proposées réformeraient les pratiques de détermination de la peine pour certaines infractions, ce qui comprend l'abolition de certaines peines d'emprisonnement minimales obligatoires (PMO) qui contribuent à des taux d'emprisonnement plus élevés et touchent de façon disproportionnée les Autochtones et les personnes noires.

En février 2021, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, a fait le point sur le troisième pilier du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, c'est-à-dire le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires. La ministre Ng a souligné que le Fonds de prêt commencerait à accepter des demandes en mai et elle a annoncé que l'investissement du gouvernement dans le Fonds de prêts serait administré par la Fédération Africaine Canadienne Économique (F.A.C.E.), un organisme sans but lucratif constitué en vertu d'une loi fédérale. Les organismes fondateurs de la F.A.C.E. ont élaboré conjointement le Fonds de prêts, en partenariat avec le gouvernement et les institutions financières participantes.

Produits connexes

Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs

Déclaration du premier ministre à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs



Liens connexes

Mois de l'histoire des Noirs

Célébration nationale virtuelle

Reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine

Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine : reconnaissance, justice et développement

Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme

Rebâtir en mieux : Un plan pour lutter contre la récession causée par la COVID-19

La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022

Liens connexes

