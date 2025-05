SHENZHEN, Chine, 25 mai 2025 /CNW/ - La cérémonie de clôture et de remise des prix du Huawei ICT Competition 2024-2025 Global Final qui s'est tenue aujourd'hui à Shenzhen a été couronnée de succès. Dans sa 9e édition, l'événement a atteint une échelle record cette année, attirant plus de 210 000 étudiants et instructeurs de plus de 2 000 collèges et universités dans plus de 100 pays et régions. À la suite de compétitions nationales et régionales, 179 équipes de 48 pays et régions ont participé à la finale mondiale.

Cérémonie de clôture et de remise des prix du concours mondial Huawei ICT Competition 2024-2025 Global Final (PRNewsfoto/Huawei)

Grâce à une compétition intense dans trois domaines majeurs, à savoir la pratique, l'innovation et la programmation, les plus grands honneurs ont été décernés à 18 équipes exceptionnelles originaires de 9 pays : Chine, Algérie, Brésil, Philippines, Maroc, Nigeria, Serbie, Tanzanie et Singapour.

Les lauréats du grand prix du concours d'innovation étaient des équipes de l'Université d'État de Bulacan aux Philippines, de l'Université de technologie de Beijing en Chine, de la Faculté des sciences techniques de l'Université de Kragujevac en Serbie, et de la Faculté des sciences et des techniques d'Errachidia - Université Moulay-Ismaïl au Maroc.

Dans le cadre du concours de pratique - Catégorie Réseau, les Grands prix ont été décerné aux équipes de l'Institut des technologies de l'information de Shenzhen (Chine), de l'Instituto Federal do Tocantins (Brésil) et de l'Université fédérale de technologie Minna (Nigeria). A également été récompensée une équipe conjointe représentant l'Institut de technologie de Dar es Salaam, l'Université de Dar es Salaam et l'Université de Dodoma (Tanzanie).

Dans le cadre du concours de pratique - Catégorie Cloud, les lauréats du Grand prix comprenaient des équipes d'iACADEMY aux Philippines, de l'Université de Batna 2 et de l'École nationale supérieure d'informatique algérienne en Algérie, de l'Université de technologie et d'éducation de Tianjin en Chine, et de l'Université des sciences sociales de Singapour.

Dans le cadre du concours de pratique - Catégorie Informatique, les Grands prix ont été remis à des équipes de l'Université de technologie électronique de Guilin en Chine, de l'Université fédérale de technologie Minna au Nigeria, de l'Université de Bejaia et de l'École supérieure en Informatique - SBA en Algérie, et de l'Institut de technologie de Cebu - Université aux Philippines.

Le Grand prix du concours de programmation a été décerné à une équipe de l'Université polytechnique de Shenzhen, en Chine.

Afin de reconnaître les contributions exceptionnelles au-delà de l'excellence technique, le concours a également remis des distinctions spéciales. Le prix Women in Tech a été décerné à quatre équipes entièrement féminines du Brésil, de l'Arabie saoudite, de l'Allemagne et du Kenya. Le Prix du développement écologique a été décerné à une équipe du Ghana. Le Prix de l'enseignant le plus talentueux a récompensé 18 professeurs éminents de 10 pays - Chine, Algérie, Bangladesh, Brésil, Égypte, Indonésie, Iraq, Nigeria, Hongrie et Turquie - pour leurs contributions à l'enseignement des TIC.

Lors de son discours d'ouverture, Ritchie Peng, directeur du département en charge de la stratégie et du développement commercial des TIC chez Huawei, a déclaré : « Pour atteindre l'objectif consistant à apprendre et inspirer l'innovation en s'appuyant sur la concurrence, nous avons continuellement fait évoluer la conception des sujets du concours. Le Concours de pratique s'inscrit dans notre vision d'un monde intelligent à l'horizon 2030 et encourage les étudiants à maîtriser l'informatique dématérialisée, les mégadonnées et l'IA pour stimuler le progrès social. Le Concours d'innovation met l'accent sur le développement vert et l'inclusion numérique, en motivant les participants à résoudre grâce aux TIC des défis réels dans des secteurs comme l'agriculture, les soins de santé et l'éducation. »

Alors que la transformation numérique s'accélère à l'échelle mondiale, la demande de professionnels qualifiés dans des domaines comme l'IA, les mégadonnées et la cybersécurité ne cesse de croître. Cependant, la pénurie de talents dans ces domaines critiques devient de plus en plus évidente. Pour aider à relever ce défi, le concours sur les TIC de Huawei comprend plusieurs catégories, notamment la pratique, l'innovation et la programmation, ainsi que des initiatives comme la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire et l'élaboration de programmes d'études personnalisés. Ces efforts visent à doter les étudiants de compétences recherchées et à former la prochaine génération de talents technologiques qui se démarqueront dans un monde de plus en plus intelligent et numérique.

Lors du concours de cette année, Huawei a également organisé l'AI Accelerating Education Transformation Summit, au cours duquel des experts ont exploré le rôle central de l'IA dans l'éducation intelligente. En outre, Huawei a officiellement annoncé le lancement de la capacité d'IA de la plateforme intelligente de l'académie des TIC de Huawei, ce qui la rend plus facile et plus efficace pour les enseignants et les étudiants. Il s'agit d'un nouveau pas en avant dans la numérisation de l'éducation.

Pour en savoir plus sur le concours des TIC de Huawei, rendez-vous à l'adresse https://www.huawei.com/minisite/ict-competition-2024-2025-global/en/index.html.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2695569/Huawei_ICT_Competition_2024_2025_Global_Final_Closing___Awards_Ceremony.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Huawei, [email protected]