RBC offre à sa clientèle hypothécaire plus de choix, de commodité et de sécurité

TORONTO, le 13 févr. 2025 /CNW/ - RBC a simplifié et accéléré le processus de renouvellement des prêts hypothécaires en ajoutant une nouvelle option libre-service dans l'appli Mobile RBC1. Les clients hypothécaires admissibles de RBC pourront désormais renouveler leur prêt hypothécaire de façon simple et sécuritaire à tout moment, un important facteur de commodité puisque selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le montant global des prêts hypothécaires devant être renouvelés en 2024 et en 2025 représente près de 40 % de l'économie canadienne2 et vise un nombre significatif de propriétaires.

Les clients qui renouvellent leur prêt hypothécaire dans l'appli Mobile RBC pourront obtenir le meilleur taux hypothécaire offert par RBC, choisir les modalités qui leur conviennent et signer les documents de renouvellement par voie électronique, le tout en quelques minutes. Ils pourront également interrompre le processus à tout moment pour s'informer auprès d'un conseiller avant de finaliser le renouvellement.

« Le processus d'obtention ou de renouvellement de prêt hypothécaire est stressant. Nous cherchons activement des solutions pour le faciliter, a déclaré Janet Boyle, première vice-présidente, Financement sur valeur nette immobilière, RBC. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans notre parcours vers l'offre de services numériques et mobiles qui améliorent la sécurité, la transparence et la souplesse du processus hypothécaire. »

Jusqu'à maintenant, la plupart des renouvellements étaient traités par un conseiller RBC. Cette nouvelle option simplifie ce processus tout en permettant aux clients de faire appel à un conseiller RBC s'ils ont besoin de renseignements et de conseils.

Les services bancaires mobiles sont entrés dans les mœurs des Canadiens. Les clients des services bancaires RBC utilisent quasi quotidiennement l'appli Mobile RBC, classée au premier rang par J.D. Power en 2024 au chapitre de la satisfaction de la clientèle à l'égard des applis de services bancaires mobiles au Canada. Comparativement aux niveaux d'avant la pandémie, RBC a enregistré une hausse de 69 % du nombre d'utilisateurs actifs des services bancaires mobiles et de 139 % du nombre d'ouvertures de session3.

« Nos clients recherchent de plus en plus les services numériques, a expliqué Rami Thabet, premier vice-président, Numérique RBC. L'empressement avec lequel l'appli Mobile RBC a été adoptée démontre bien la souplesse, la commodité et la sécurité qu'elle offre en matière de services bancaires. Elle était donc tout indiquée comme outil de simplification du processus de renouvellement hypothécaire. »

_________________________________ 1 RBC Banque en direct est un service offert par Banque Royale du Canada. L'appli Mobile RBC est exploitée par Banque Royale du Canada, RBC Placements en Direct Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. 2 https://www.cmhc-schl.gc.ca/lobservateur-du-logement/2023/hausse-taux-proprietaires-plus-grands-impacts-sont-venir 3 https://www.rbc.com/investor-relations/_assets-custom/pdf/irdeck2024q4.pdf



Un moyen simple et sûr de soumettre une demande de prêt hypothécaire

RBC a également créé, pour les Canadiens, une nouvelle plateforme en ligne pour le suivi et la gestion des demandes de prêt hypothécaire. Les demandeurs peuvent désormais téléverser leurs documents financiers, faire le suivi de leur demande, et communiquer avec un conseiller en prêts hypothécaires RBC, le tout à partir d'un seul et même endroit et en toute sécurité. En éliminant le besoin, pour le conseiller et le client, de communiquer par courriel, on élimine aussi le risque de vol de renseignements personnels lorsque le client n'a pas accès au courriel Web sécurisé.

Depuis le lancement de RBC Banque en direct en 1996, les plateformes numériques et mobiles de RBC n'ont cessé d'évoluer. RBC ajoute continuellement de nouveaux modes de prestation et de nouvelles capacités pour que la gestion des services bancaires soit commode et adaptée aux besoins de chacun. Pour en savoir plus, allez à https://www.rbcroyalbank.com/fr/personal.

Pour en savoir plus au sujet des prêts hypothécaires offerts par RBC, consultez https://www.rbcroyalbank.com/fr/hypotheques/.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 18 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Jessica Assaf, Communications d'entreprise, RBC

SOURCE RBC Banque Royale