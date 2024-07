Classement du domaine Carrollcroft dans la région de l'Estrie - Le domaine Carrollcroft est classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

STANSTEAD, QC, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement du domaine Carrollcroft, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, en raison de ses valeurs historique, architecturale, ethnologique et paysagère.

Situé dans la ville de Stanstead, le domaine est associé à la famille Colby, dont quatre générations l'ont occupé. Il est un exemple éloquent d'une grande propriété bourgeoise insérée dans un environnement rural et aménagée en fonction du mode de vie d'une famille des Cantons-de-l'Est, appartenant à une classe relativement aisée d'origine américaine.

Le domaine est notamment constitué d'une résidence, d'un terrain de dimension appréciable, d'une grange ancienne, d'arbres matures, d'une grande pelouse ainsi que d'un jardin d'agrément. Érigée en 1858 et 1859, la résidence est conçue par Charles Carroll Colby, qui s'est possiblement inspiré d'un des catalogues de modèles très populaires aux États-Unis au XIXe siècle pour se doter de bâtiments au goût du jour sans avoir recours à un architecte. L'architecture américaine a aussi influencé le style du cabinet de médecin construit en annexe de la résidence et de la grange qui rappellent par ailleurs certaines occupations de la famille Colby. Du mobilier et des ornements montrent que les femmes de la famille, Harriet (Hattie) Hannah Child et ses filles, Abby Lemira et Jessie Maud, ont aussi contribué au façonnement du domaine en fonction de leurs goûts, de leurs occupations et de leurs loisirs.

Les deux personnages plus connus de cette famille sont Moses French Colby, agriculteur, médecin et député à la Chambre des communes, et Charles Carroll Colby, avocat, député à la Chambre des communes, président du Conseil privé et homme d'affaires prospère au tournant du XXe siècle.

Depuis une trentaine d'années, le domaine Carrollcroft est occupé par le Musée Colby-Curtis, conformément aux souhaits des derniers membres de la famille qui ont habité la propriété.

« Les valeurs qui caractérisent ce lieu significatif de l'Estrie présentent assurément un intérêt patrimonial pour nous toutes et tous. Je suis ravi de la vocation muséale qui lui est confiée et je suis convaincu que sa mission rejoint celle qui m'anime tous les jours : faire vivre la culture et le patrimoine de chez nous! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre belle région regorge de lieux uniques, comme le domaine Carrollcroft, fiers témoins de la vie de celles et ceux qui ont forgé notre histoire. Je me réjouis que nous puissions protéger ainsi des espaces comme celui-ci et permettre aux gens de la région et d'ailleurs, de les découvrir et d'en profiter. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Le ministre de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

