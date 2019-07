Citizen Day : 400 collaborateurs se mobilisent auprès de 30 associations à l'occasion de la journée annuelle de solidarité de L'Oréal Canada

Les collaborateurs sont chaque année nombreux à s'impliquer dans cette journée d'action solidaire. En 2018, les employés ont apporté leur soutien à 30 associations, représentant un total de 3000 heures de volontariat réalisées.

Cette année, les équipes de L'Oréal Canada se sont mobilisées autour d'actions variées nettoyage de sites naturels, organisations d'activités pour des personnes ainées, plantation d'arbres, etc.

« Cette initiative témoigne chaque année toujours plus du formidable engagement et de la solidarité des collaborateurs envers les communautés et le monde qui nous entourent. » a déclaré Frank Kollmar, président-directeur général de L'Oréal Canada. « Citizen Day est au cœur de notre culture d'entreprise et une source de fierté partagée. »

Au niveau mondial, la Journée citoyenne célèbre sa 10e édition et plus d'un million d'heures de volontariat réalisées

Créée en 2010, cette journée annuelle d'action citoyenne a permis aux collaborateurs de près de 65 pays d'offrir plus d'un million d'heures cumulées à des centaines d'associations et à leurs bénéficiaires. Chaque année, près de 30 000 employés volontaires prennent part aux différentes activités solidaires proposées durant la Journée citoyenne.

« Essayer d'avoir, collectivement, un impact positif auprès de personnes qui en ont besoin est une source de fierté pour l'ensemble des collaborateurs des filiales à travers le monde », indique Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer de L'Oréal. « L'Oréal considère qu'il est de sa responsabilité de proposer à ses collaborateurs des moyens d'agir et d'apporter des contributions concrètes, car chaque geste compte au regard des besoins sociaux et environnementaux actuels. »

Une chaîne de solidarité mondiale

La Journée citoyenne se tient dans plus de 60 pays où L'Oréal est implanté.

Chiffres clés Canada 2019 Chiffres clés monde 2019 400 collaborateurs Près de 30 000 collaborateurs dans 63 pays 30 associations bénéficiaires 855 associations bénéficiaires 3200 heures de volontariat 170 000 heures de volontariat

Exemples d'actions emblématiques de la Journée citoyenne

Parmi les actions menées au Canada le 25 juin dernier, plusieurs initiatives illustraient l'engagement des collaborateurs.

En partenariat avec Biotherm et son programme Water Lovers , des volontaires ont participé au nettoyage des rives du Saint-Laurent .

, des volontaires ont participé au nettoyage des rives du . Avec Floranthropie, une ONG qui récupère les « restes » de fleurs chez les fleuristes et lors d'événements tels que les réceptions de mariage, les volontaires ont préparé des arrangements floraux qui ont ensuite été donnés aux résidents des résidences pour personnes âgées.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce. L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation, et ses 3 993 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,280 milliards de dollars en 2018 et compte plus de 1300 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, soient L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en science au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017 et viens de lancer le programme de soutien Femmes en numérique en 2019.

