CHICAGO et BRIGHTON, ANGLETERRE, 26 février 2021 /CNW/ - Cision a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive visant l'acquisition de Brandwatch, un chef de file mondial de solutions liées aux données numériques sur les consommateurs et à l'écoute des médias sociaux, pour la somme de 450 millions de dollars. Il s'agit d'une décision stratégique qui réunira deux chefs de file dans leur secteur respectif, et qui apportera aux clients les avantages considérables de leurs capacités complémentaires pour créer des solutions avant-gardistes sur le plan des relations publiques (RP), du marketing et de l'engagement numérique des consommateurs.

(PRNewsfoto/Cision Ltd.)

Les forces de la transformation numérique récompensent les organisations et les conseils d'administration qui sont à l'écoute des consommateurs et qui tirent rapidement parti de leurs données numériques. Les entreprises de premier plan s'adaptent rapidement et font appel à ces données pour créer des communications personnalisées et authentiques, et établir des liens directs avec les clients à grande échelle. Le changement de paradigme vers des stratégies en temps réel axées sur les clients et liées aux RP, au marketing et au service à la clientèle continuera d'accélérer et de faire ressortir du lot les entreprises qui s'adaptent à cette réalité.

Cision est un chef de file du marché de la diffusion, de la veille et de l'analyse de communiqués, avec une base de données de contacts pour les médias d'environ 1 million de journalistes et de médias et plus de 75 000 clients. Brandwatch travaille avec des milliers de marques parmi les plus admirées au monde, en mettant à profit les récentes avancées en intelligence artificielle (IA) et en apprentissage machine pour structurer et interpréter les données derrière la voix de milliards de personnes sur les médias sociaux.

Cision et Brandwatch forment un duo avantageux. Ensemble, ces entreprises fourniront aux marques et aux organisations des renseignements sur les consommateurs et les médias, qui permettront d'élaborer des stratégies d'engagement des clients plus efficaces, notamment en matière de RP, de marketing, de recherche et de conception de produits. Les équipes des marques disposeront ainsi de données en temps réel et d'une analyse des tendances à long terme qui les guideront dans leurs démarches, et ce, qu'il s'agisse de communiquer avec des journalistes ou des influenceurs, de lancer des campagnes sur les médias sociaux, de créer des messages de marque ou de mener des recherches approfondies sur le comportement des consommateurs.

« La continuité du passage au numérique et de l'adoption généralisée des réseaux sociaux transforme rapidement et fondamentalement la façon dont les marques et les organisations interagissent avec leurs clients, a déclaré Abel Clark, président-directeur général de Cision. Il est donc impératif que les équipes responsables des RP, du marketing, des médias sociaux et du service à la clientèle intègrent pleinement les données uniques à leur disposition dans leurs stratégies de marketing ciblant les consommateurs. Ensemble, Cision et Brandwatch aideront nos clients à mieux comprendre les consommateurs, à établir des liens plus profonds et à interagir davantage avec eux sur tous les canaux, et ce, à grande échelle. »

« Nous avons toujours assuré la croissance de Brandwatch avec ambition. Nos efforts ont été reconnus par Forrester, qui nous a récemment nommés chef de file de notre secteur, a ajouté Giles Palmer, fondateur et chef de la direction de Brandwatch. Le moment est venu de passer à l'étape suivante : nous joindre à une entreprise d'envergure pour créer une société et une gamme de produits qui peuvent avoir une grande incidence à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de nous joindre à Abel et à l'équipe de Cision pour amplifier les fruits de notre travail et apporter encore plus de valeur à nos clients. »

Brandwatch a été nommée chef de file dans le rapport Leader in The Forrester Wave™: Social Listening Platforms, T4 2020.

La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre de 2021.

Macquarie Capital a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Brandwatch dans le cadre du processus transactionnel. Cooley LLP a agi à titre de conseiller juridique de Brandwatch.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi à titre de conseiller juridique en fusions et acquisitions, Willkie Farr & Gallagher LLP a agi à titre de conseiller juridique en matière de financement et Latham & Watkins LLP a agi à titre de conseiller juridique en matière de réglementation pour Cision.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la première entreprise au monde à offrir une gamme de solutions relatives aux données numériques sur les consommateurs. Les produits sophistiqués de l'entreprise alimentés par l'intelligence artificielle et liés à l'écoute des médias sociaux et aux renseignements sur les consommateurs en ligne aident plus de 2 000 marques et agences parmi les plus admirées au monde à prendre des décisions éclairées et fondées sur des données. Brandwatch compte dans son portefeuille la plateforme de premier plan en matière de marketing de contenu, BuzzSumo. Brandwatch détient 10 bureaux dans le monde, et son siège social est situé à Brighton, au Royaume-Uni.

À propos de Cision

Chef de file mondial en relations publiques, en marketing et en gestion de médias sociaux dans le domaine des technologies et des données médiatiques, Cision aide les marques et les organisations à repérer les consommateurs et les parties prenantes, ainsi qu'à interagir et à établir des liens avec eux, pour générer des résultats commerciaux. Cision offre notamment une gamme de solutions hors pair, soit PR Newswire, un réseau de plus de 1,1 milliard d'influenceurs, de solutions de veille et d'analyse approfondies etFalcon.io, une plateforme de médias sociaux. Cision a des bureaux dans 24 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les solutions primées de Cision et sur sa plateforme Cision Communications CloudMC de Nouvelle Génération, visitez www.cision.com et suivez @Cision sur Twitter.

Relations avec les médias : Cision Brandwatch Maggie Lower Will McInnes Chef de la direction du marketing Chef de la direction du marketing [email protected] [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1445475/2021_Q1_Cision_Brandwatch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445447/Cision_Brandwatch_Logo.jpg

SOURCE Cision

Liens connexes

http://www.cision.com