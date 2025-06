La collecte aura lieu dans les installations opérationnelles de Cirba Solutions en Arizona et au Michigan

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 3 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin, le leader expert de l'industrie du recyclage et de la gestion des batteries, Cirba Solutions travaille à améliorer l'éducation sur l'importance du recyclage des batteries et à le rendre plus accessible au grand public. Pour ce faire, Cirba Solutions tiendra une collecte de batteries pour recyclage à ses usines de Mesa, en Arizona, et de Wixom, au Michigan, à laquelle le public est invité à participer gratuitement en apportant ses batteries en fin de vie utile pour recyclage.

Collecte de batterie à Mesa, en Arizona :

Le public est invité à venir porter ses batteries à Mesa le jeudi 5 juin, entre 9 h et 13 h, heure locale. L'installation est située au 618 E Auto Center Dr., STE 111, Mesa, Arizona 85204.

Collecte de batteries à Wixom, au Michigan :

Le public est invité à venir porter ses batteries à Wixom le jeudi 5 juin, entre 9 h à 13 h, heure locale. L'usine est située au 4930, Holtz Dr., Wixom, Michigan 48393.

Cirba Solutions recycle tous les composants chimiques et les formats de batterie dans ses sites opérationnels partout en Amérique du Nord. Le jour de la collecte, les matériaux suivants seront acceptés pour recyclage :

Alcaline

Zinc carbone

Nickel-cadmium (NiCd)

Nickel-métal-hydrure (NiMH)

Ion de lithium

Appareils contenant du mercure Lithium primaire

Batteries au mercure

Oxyde d'argent

Plomb-acide (étanche)

Petits appareils électroniques (téléphones cellulaires, tablettes,

moniteur d'activité physique, outils électriques, etc.)

Cirba Solutions acceptera également les batteries endommagées, défectueuses et rappelées pour un recyclage sécuritaire et approprié.

Cirba Solutions n'acceptera pas les cigarettes électroniques et stylos de vapotage, ni les grands appareils électroniques (téléviseurs, équipement d'entretien des pelouses, aspirateurs, mobilité électronique, appareils de mobilité électriques, blocs de batteries de véhicules électriques, appareils électroménagers, etc.).

Avant de venir porter les batteries, les consommateurs et les entreprises doivent coller du ruban adhésif sur les bornes des batteries pour assurer une manipulation et un recyclage sécuritaires La limite maximale par véhicule est de 200 lb de batteries, qui peuvent être déposées pour recyclage.

« Les batteries sont partout, et les connaissances quant à savoir comment et où recycler les batteries en fin de vie utile sont insuffisantes. Par exemple, dans un récent sondage que nous avons mené, près de 50 % des répondants savent que les batteries au lithium ne devraient pas être jetées dans les poubelles ordinaires, mais ils le font quand même parce qu'ils ne savent pas trop où les jeter, a déclaré Karen Gay, directrice, Engagements communautaires chez Cirba Solutions. Pour garder les batteries hors des sites d'enfouissement, améliorer la sécurité du flux de recyclage et accroître nos chaînes d'approvisionnement nationales en minéraux critiques, nous devons mieux éduquer les consommateurs quant à savoir comment et où recycler les batteries. L'organisation de collectes publiques n'est qu'une des façons de combler les lacunes sur le plan de l'éducation et de l'accès. »

Visitez cette page pour en savoir plus sur la collection à Mesa, en Arizona.

Visitez cette page pour en savoir plus sur la collection à Wixom, au Michigan.

En s'impliquant dans le recyclage des batteries, Cirba Solutions s'engage à extraire les minéraux critiques que l'on trouve dans les batteries pour les traiter et les raffiner afin de les réintégrer à la chaîne d'approvisionnement. La création d'une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée améliorera les chaînes d'approvisionnement nationales de notre pays et réduira la dépendance à l'égard des sources étrangères pour ces matières essentielles.

Pour en savoir plus sur Cirba Solutions, consultez le site Web de l'entreprise.

À propos de Cirba Solutions

Cirba Solutions est une entreprise de recyclage et de gestion de batteries de premier plan. Elle extrait des matériaux cruciaux des rebuts et des batteries usagées avant de remettre ces métaux pour batteries dans la chaîne d'approvisionnement. En tant que la seule équipe intégrée verticalement dotée d'une plateforme opérationnelle et différenciée et d'une gamme complète de capacités, Cirba Solutions est le chef de file de la création d'une chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries.

www.cirbasolutions.com

Suivez Cirba Solutions sur LinkedIn et X.

SOURCE Cirba Solutions

PERSONNE-RESSOURCE : Kristen Bujold, responsable des communications, Cirba Solutions, [email protected]