Le recyclage des batteries est essentiel pour créer un environnement plus durable et un avenir énergétique propre plus fiable

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 23 avril 2025 /CNW/ -- À l'occasion du Jour de la Terre (22 avril), Cirba Solutions, entreprise de gestion et de recyclage de matériaux de batteries de premier plan, invite les consommateurs à participer au mouvement mondial de développement durable en recyclant les batteries en fin de vie. Le thème du Jour de la Terre de cette année, « Notre pouvoir, notre planète », présenté par EarthDay.org, met l'accent sur l'avenir de l'énergie propre.. Il rappelle à point nommé le rôle vital que jouent les batteries dans la vie de tous les jours et l'importance de les recycler pour avoir un impact positif sur l'environnement.

Les téléphones cellulaires, les lampes de poche, les systèmes de stockage d'énergie, les centres de données, les ordinateurs portables et même les véhicules électriques sont alimentés par des batteries au lithium. Selon le rapport Consumer Lithium Landscape Report, publié en 2024, 41 % des Américains ne sont pas conscients des problèmes de sécurité et d'environnement liés à l'élimination des batteries au lithium, notamment le risque d'incendie sur les sites de recyclage et de récupération. Même parmi ceux qui en sont conscients, 45 % jettent des batteries au lithium à la poubelle,ce qui confirme la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d'un meilleur accès aux options de recyclage.

Pour accroître la sensibilisation, Cirba Solutions soutient une variété d'activités de collecte et d'éducation partout au pays et y participe, notamment :

Circular Indiana : Pour souligner le besoin de circularité des batteries, le webinaire du Jour de la Terre de Circular Indiana explore le secteur croissant du recyclage des batteries et la façon dont les communautés, les équipes de services environnementaux et autres peuvent s'engager dans le recyclage des batteries.

Événement de recyclage électronique du zoo de Détroit : Pour la deuxième année consécutive, Cirba Solutions s'est associée au zoo de Détroit pour aider la collectivité à détourner les déchets des sites d'enfouissement locaux en collectant tous les types de batteries.

Michigan Science Center : Des centaines d'étudiants ont participé à des activités de découverte et d'apprentissage pratiques au moyen d'expositions interactives, de spectacles scientifiques et de divers sujets liés aux STIM. Ils ont découvert le monde naturel et l'environnement bâti, y compris le rôle important que les batteries y jouent.

Initiatives STIM : Pour faire progresser l'intérêt et l'engagement des étudiants dans les domaines des STIM, tout en développant des compétences essentielles dans la vie quotidienne et des capacités de résolution de problèmes, Cirba Solutions a été un fier commanditaire de la 2025 South Carolina VEX Robotics State IQ Competition, de l'Ohio VEX Robotics State Championship et de l'Ohio Kalahari Classic..

Conférence annuelle Keep America Beautiful 2025 : Cette plateforme éducative et ce forum proposent des séances éducatives, des ateliers de formation et des possibilités de réseautage pour l'amélioration du recyclage, l'éradication des déchets et les initiatives d'embellissement des communautés à l'échelle nationale.

Événements communautaires : 6e événement communautaire annuel de Blythewood (Caroline du Sud) : Cirba Solutions a eu l'occasion de sensibiliser les membres de la communauté à l'importance du recyclage des batteries et a organisé une collecte pour que les participants puissent déposer leurs batteries usagées en vue d'une élimination appropriée. 2025 Lancaster-Fairfield Safety Fair ( Ohio ) : Cirba Solutions a sensibilisé les membres de la communauté et les étudiants à l'importance du recyclage des batteries.



« Le Jour de la Terre est un bon rappel que même la plus petite action, comme le recyclage de vos batteries usagées, peut avoir un impact positif sur l'environnement, en commençant au niveau de la communauté et en progressant jusqu'à l'échelle mondiale », a déclaré Karen Gay, responsable de l'engagement communautaire chez Cirba Solutions. « Nous nous engageons à sensibiliser les consommateurs à l'importance environnementale du recyclage des batteries et à son lien direct avec les progrès réalisés dans le cadre de la transition vers les énergies propres. »

À cette occasion du Jour de la Terre, et chaque jour, Cirba Solutions exhorte les consommateurs à agir en recyclant correctement leurs batteries en fin de vie et en contribuant positivement à la préservation de l'environnement et aux améliorations liées à l'énergie propre. Cirba Solutions facilite la tâche grâce à ses trousses WeRecycle, qui peuvent être utilisées par les ménages, les collectivités et les entreprises. De plus, les consommateurs peuvent facilement recycler leurs batteries en accédant à un lieu de dépôt grâce au partenariat de Cirba Solutions avec Batteries Plus, qui compte plus de 700 magasins dans tout le pays.

À propos de Cirba Solutions

Cirba Solutions est une entreprise de recyclage et de gestion de batteries de premier plan, qui extrait des matériaux cruciaux des rebuts et des batteries en fin de vie avant de remettre ces métaux pour batteries dans la chaîne d'approvisionnement. En tant que seule équipe intégrée verticalement dotée d'une plateforme opérationnelle et différenciée et d'une gamme complète de capacités, Cirba Solutions est à la tête de la création d'une chaîne d'approvisionnement circulaire pour les batteries. www.cirbasolutions.com

