CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 10 juill. 2025 /CNW/ -- Cirba Solutions, entreprise de recyclage et de matériaux de batterie de premier plan, annonce la nomination d'Angie Stoskopf au poste de vice-présidente, Personnel et talents, à compter d'aujourd'hui.

Possédant plus de 20 ans d'expérience et une base solide dans tous les aspects des opérations de la fonction, elle mise sur de vastes connaissances dans l'élaboration et l'exécution de diverses stratégies de ressources humaines pour soutenir la croissance organisationnelle de Cirba Solutions. Angie travaille chez Cirba Solutions depuis 2023.

Cirba Solutions annonce la nomination d’Angie Stoskopf au poste de vice-présidente, Personnel et talents.

Sa vaste expérience dans les secteurs privé et public comprend la défense des intérêts de la multinationale DS Smith, où elle était responsable de la coordination et de l'évaluation de la division des ressources humaines de l'entreprise en Caroline du Sud. Pendant plus de 15 ans, elle a fait partie de la société cotée en bourse CPI Card Group, qui gérait des aspects de la stratégie des ressources humaines de l'entreprise.

« Je me réjouis à l'idée de renforcer notre leadership en matière de RH et de nous assurer d'optimiser la création de valeur pour nos employés grâce à des programmes et à des offres de talents stratégiques », a déclaré madame Stoskopf. « Au cours de ma carrière, je me suis engagée à trouver un équilibre entre les besoins de l'entreprise et ceux des employés, et je suis enthousiaste à l'égard de la trajectoire que nous suivons en tant qu'organisation et de tout ce que nous sommes en mesure d'accomplir pour les membres de notre équipe. »

Stoskopf se joint à l'équipe de direction de Cirba Solutions à titre de vice-présidente, Personnel et talents, où elle sera responsable de la supervision de divers aspects de l'entreprise, notamment :

Le perfectionnement des talents de l'entreprise pour améliorer les capacités et la structure organisationnelles de Cirba Solutions;

La gestion et la direction de la mise en œuvre réussie de politiques et processus de RH percutants.

« Au cours de sa carrière chez Cirba Solutions, Angie a joué un rôle essentiel dans l'amélioration de nos plateformes axées sur le capital humain et la culture, la résolution de défis complexes et l'avancement des initiatives des employés », a déclaré David Klanecky, président et chef de la direction de Cirba Solutions. « Son leadership, son engagement à favoriser la collaboration entre les services et sa capacité à permettre à l'entreprise de mettre davantage l'accent sur le personnel et la culture ont joué un rôle déterminant dans notre réussite jusqu'à présent. Sa vision avant-gardiste lui permettra de continuer d'avoir une incidence positive sur la croissance de cette entreprise. »

Pour en savoir plus sur Cirba Solutions, consultez le site Web de l'entreprise.

À propos de Cirba Solutions

Cirba Solutions est une entreprise de recyclage et de gestion de batteries de premier plan. Elle extrait des matériaux cruciaux des rebuts et des batteries usagées avant de remettre ces métaux pour batteries dans la chaîne d'approvisionnement. En tant que seule équipe intégrée verticalement dotée d'une plateforme opérationnelle et différenciée et d'une gamme complète de capacités, Cirba Solutions est le chef de file de la création d'une chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries.

www.cirbasolutions.com

Suivez Cirba Solutions sur LinkedIn et X.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2727773/Cirba_Solutions_Angie_Stoskopf.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1997117/5407317/Cirba_Solutions_Logo_v1.jpg

SOURCE Cirba Solutions

PERSONNE-RESSOURCE : Kristen Bujold, responsable des communications, Cirba Solutions, [email protected]