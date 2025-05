CHARLOTTE, Caroline du Nord, 20 mai 2025 /CNW/ - Cirba Solutions , entreprise de recyclage et de matériaux de batterie de premier plan, annonce la nomination d'Adam Turner au poste de vice-président principal de la fabrication, à compter d'aujourd'hui. Possédant près de 30 ans d'expérience opérationnelle diversifiée dans les domaines de la fabrication, de la transformation, de la logistique et de l'entreposage, Turner apporte à Cirba Solutions des antécédents éprouvés dans la gestion de grandes équipes sur de multiples sites pour des organisations reconnues à l'échelle mondiale. Adam travaille chez Cirba Solutions depuis 2023.

Cirba Solutions annonce la nomination d’Adam Turner au poste de vice-président principal chargé de la fabrication. Il travaille chez Cirba Solutions depuis 2023. (PRNewsfoto/Cirba Solutions)

Avant de rejoindre à Cirba Solutions, M. Turner a occupé plusieurs postes de direction chez General Motors (GM), assumant des responsabilités croissantes au cours de son impressionnant mandat de 25 ans. Ses dernières fonctions avant de rejoindre Cirba Solutions consistaient à diriger le service à la clientèle et l'après-vente chez GM, gérant plus de 1 400 employés et près de 200 millions de dollars de stocks, tout en augmentant constamment la production d'une année à l'autre. Au total, il dirigé cinq installations différentes pendant 10 ans et possède une vaste expertise en matière d'opérations et de chaînes d'approvisionnement.

« Cirba Solutions est sur une trajectoire de croissance, et je me réjouis à l'idée de faire partie de l'équipe de direction qui s'appuie sur le succès de cette organisation pour nous positionner davantage en tant que chefs de file dans les secteurs du recyclage des batteries et du raffinage des minéraux essentiels, a déclaré M. Turner. « Cirba Solutions dispose de l'équipe de recyclage de batteries la plus expérimentée, d'un personnel travailleur et d'un groupe avec lequel je suis fier de travailler alors que nous développons nos activités et répondons à la demande croissante du marché. »

En tant que vice-président principal de la fabrication chez Cirba Solutions, M. Turner se joindra à l'équipe de direction et assumera l'entière responsabilité de la fonction Opérations, notamment :

Optimiser et renforcer le rendement opérationnel et la croissance.

Soutenir l'expansion des activités de fabrication de Cirba Solutions.

Améliorer les opérations commerciales de l'entreprise de traitement des batteries en fin de vie utile afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale en minéraux essentiels.

« Les industries du recyclage des batteries et du raffinage des minéraux essentiels sont à un moment charnière, et la vaste expérience d'Adam, combinée à son expérience au sein de l'entreprise et à la façon dont il dirige avec intégrité et innovation, sera déterminante pour faire progresser cette entreprise », a déclaré David Klanecky, président et chef de la direction de Cirba Solutions. « La capacité stratégique d'Adam à remettre en question le statu quo, à favoriser l'amélioration continue pour obtenir des résultats, et son expertise du secteur sont exactement les atouts dont nous avons besoin pour ce poste. »

À propos de Cirba Solutions

Cirba Solutions est une entreprise de recyclage et de gestion de batteries de premier plan. Elle extrait des matériaux cruciaux des rebuts et des batteries usagées avant de remettre ces métaux pour batteries dans la chaîne d'approvisionnement. En tant que la seule équipe intégrée verticalement dotée d'une plateforme opérationnelle et différenciée et d'une gamme complète de capacités, Cirba Solutions est le chef de file de la création d'une chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries.

SOURCE Cirba Solutions

PERSONNE-RESSOURCE : Kristen Bujold, responsable des communications, Cirba Solutions, [email protected]