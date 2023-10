LOWER POST, BC, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada verse plus de 2,1 millions de dollars pour construire cinq nouvelles maisons individuelles abordables pour les membres du Conseil de Daylu Dena, près de Lower Post, en Colombie-Britannique.

Les maisons seront situées aux 608 à 615, Sas Drive et appartiendront au Conseil de Daylu Dena. Elles compteront trois chambres et deux salles de bains, et trois des maisons auront un sous-sol. L'une des maisons sera accessible. Les habitations seront situées dans la réserve. Elles permettront aux membres du Conseil de Daylu Dena de continuer à vivre dans leur communauté.

Ces maisons augmenteront la capacité du Conseil de garder des possibilités d'emploi intéressantes dans la communauté. Le Conseil de Daylu Dena prévoit d'embaucher le plus grand nombre possible de travailleurs et d'apprentis de la région. Il souhaite que les revenus demeurent ainsi dans la communauté et que les résidents soient en mesure d'accéder à des possibilités d'apprentissage et de formation. L'achèvement des travaux est prévu pour l'automne 2023.

Le financement fourni pour ces habitations est le suivant :

1,6 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement, et 558 162 $ de Services aux Autochtones Canada.

600 000 $ du Conseil de Daylu Dena.

Citations :

« Pour le gouvernement canadien, aucune relation n'est plus importante que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Ces maisons abordables neuves dans la réserve à Lower Post donneront à leurs nouveaux résidents l'occasion de vivre dans leur communauté, près de leur famille et selon leurs traditions et leur culture. Nous travaillons avec des partenaires autochtones de partout au pays pour nous assurer que les communautés autochtones ont accès à des logements qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce au leadership du Conseil de Daylu Dena, nous offrons aux familles des logements dans leur propre communauté. Nous créons aussi des emplois bien rémunérés dans la région ainsi que d'importantes occasions d'apprentissage et de formation. C'est un investissement concret dans le bien-être de la communauté. C'est un investissement concret qui permettra aux gens de demeurer et de s'épanouir dans leur communauté. Nous travaillons avec des partenaires autochtones de partout au pays pour construire des habitations et combler l'écart dans l'offre de logements. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« La pénurie de logements est un problème persistant pour notre population. Ce financement nous permet de faire un pas vers la résolution de ce problème national. Dans les dernières années, nous avons consacré notre temps à chercher du financement qui pourrait alléger ce fardeau. Nous sommes reconnaissants d'avoir obtenu ce financement, qui nous permettra de ramener nos membres et leurs familles dans la communauté. » - Robert Greenway, gestionnaire de capital, Conseil de Daylu Dena

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au .

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Kevin Collins, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]