Le Monument national LGBTQ2+ sera un point de repère visible commémorant la discrimination subie par des générations de personnes LGBTQ2+ au Canada

OTTAWA, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Le Monument national LGBTQ2+ du Canada a suscité un intérêt marqué de la part de la communauté des arts et du design au Canada et à l'étranger. En effet, la demande de qualifications pour ce projet - ouverte le 16 octobre 2020 et clôturée le 5 janvier 2021, a reçu plus de 30 soumissions.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et le Fonds Purge LGBT (promoteur du projet), en collaboration avec la Commission de la capitale nationale (CCN), sont fiers d'annoncer que cinq équipes ont été sélectionnées afin de soumettre des propositions de design pour le Monument. Il s'agit des suivantes :

Équipe Durling : Fathom Studio, arts visuels et architecture de paysage ( Dartmouth , Nouvelle-Écosse), MVRDV, architecture et architecture de paysage ( Rotterdam , Pays-Bas), Two Row Architect (Six Nations of the Grand River, Ontario )

, Nouvelle-Écosse), MVRDV, architecture et architecture de paysage ( , Pays-Bas), Two Row Architect (Six Nations of the Grand River, ) Équipe MASS : MASS Design Group, architecture, architecture de paysage et design urbain ( Boston, Massachusetts ), Stephen Andrews , artiste ( Toronto, Ontario )

), , artiste ( ) Équipe OnCommon Ground : bbb architectes ( Ottawa, Ontario ); PWP, architecture de paysage ( Berkeley , Californie), WSP, ingénierie ( Ottawa, Ontario ); Nadia Myre , artiste algonquine en arts visuels (Montréal, Qc)

); PWP, architecture de paysage ( , Californie), WSP, ingénierie ( ); , artiste algonquine en arts visuels (Montréal, Qc) Équipe SOM : Skidmore , Owings & Merrill (SOM), architecture ( New York, New York ); Noam Gonick , artiste ( Winnipeg, Manitoba ), Rebecca Belmore , artiste (Lac Seul First Nation, Ontario ), HTFC Planning and Design, architecture de paysage ( Winnipeg, Manitoba )

, Owings & Merrill (SOM), architecture ( ); , artiste ( ), , artiste (Lac Seul First Nation, ), HTFC Planning and Design, architecture de paysage ( ) Équipe Wreford : Public City, architecture et architecture de paysage ( Winnipeg, Manitoba ), Shawna Dempsey et Lorri Millan , artistes en arts visuels ( Winnipeg, Manitoba ), Albert McLeod , expert en la matière et conseiller sur les peuples autochtones et bispirituels ( Winnipeg, Manitoba )

Les équipes de design ont jusqu'au mois d'août 2021 pour préparer leurs propositions. Les designs seront évalués par le même jury qui a examiné les soumissions lors de la demande de qualifications. Le jury comprend des experts dans les domaines des arts visuels, de l'architecture de paysage, de l'architecture et du design urbain, ainsi que des survivants de la purge LGBT, des représentants des principaux groupes d'intervenants et des spécialistes en la matière.

Le Monument commémorera les profondes répercussions de la discrimination subie par les communautés LGBTQ2+ du Canada en plus de célébrer leurs réalisations. Le site du Monument pourra également accueillir de grands rassemblements et permettra de concilier visibilité publique et espace de contemplation.

La purge LGBT fait référence à la période pendant laquelle les membres LGBT des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction publique fédérale canadienne étaient systématiquement victimes de discrimination, de harcèlement et souvent même de congédiement sur la base de politiques et de pratiques sanctionnées, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité et expression de genre.

Au fil du temps, les survivants et leurs alliés ont travaillé sans relâche pour obtenir des excuses, une reconnaissance, une indemnisation et la modification de la législation canadienne. En 2018, un règlement judiciaire sans précédent a été conclu. Le Canada a été le premier pays au monde à accorder une indemnisation substantielle pour les torts causés à ses propres citoyens à la suite de décennies de discrimination exercée par l'État.

Le Fonds Purge LGBT est une société sans but lucratif qui a été créée en 2018 pour gérer les projets de commémoration et de réconciliation mandatés par le règlement. Le Fonds est chargé de mettre sur pied un monument national LGBTQ2+ qui « commémorera la discrimination historique dont ont été victimes les personnes LGBTQ2+ au Canada, notamment dans le cadre de la purge LGBT ». En tant que promoteur du projet, le Fonds Purge LGBT y accorde 8 millions de dollars et collabore avec Patrimoine canadien et la CCN pour s'assurer que le Monument répond aux objectifs de l'entente de règlement et incarne la vision élaborée avec les survivants de la purge et l'ensemble de la communauté LGBTQ2+ du Canada.

Citations

« Manifestement, la vision associée à ce monument, telle que conçue par le Fonds Purge LGBT, a touché une corde sensible dans le monde des arts et du design au Canada et à l'étranger. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont pris le temps de poser leur candidature dans le cadre de notre demande de qualifications. Nous avons reçu plusieurs propositions excellentes, et le jury a pris grand soin de sélectionner cinq équipes qui proposeront des designs qui reconnaîtront cette période honteuse de l'histoire du Canada et nous permettront d'avancer vers un avenir plus positif et exempt de discrimination. Nous avons hâte de voir les designs, plus tard cette année ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis très heureuse de constater que la prochaine étape est franchie en vue de créer cet important monument. En édifiant un pays meilleur et consciemment plus inclusif, nous devons reconnaître et admettre la période honteuse de l'histoire du Canada connue sous le nom de "Purge LGBT". Bien qu'il reste beaucoup à faire pour que les personnes LGBTQ2 puissent participer pleinement à tous les aspects de la société, ce monument permet de reconnaître les progrès que nous avons réalisés. Nous devons tirer des leçons de notre histoire pour nous aider à créer un pays où les personnes LGBTQ2 peuvent être pleinement et authentiquement elles-mêmes. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Le vif intérêt manifesté par la communauté du design montre qu'elle veut participer à la création d'un monument puissant, durable et convaincant pour marquer la discrimination subie par la communauté LGBTQ2+ au Canada. L'excellence professionnelle des cinq équipes de design est évidente. Elles accueillent également la diversité et l'inclusion dans leurs rangs. Nous sommes ravis de voir le projet avancer avec des équipes de design qui sont à ce point engagées dans cet important projet national. »

- Michelle Douglas, directrice générale, Fonds Purge LGBT

Les faits en bref

Le Monument sera situé sur le côté nord-est de la rue Wellington, près du pont du Portage, à côté de la rivière des Outaouais, à proximité de la Cité judiciaire. Le Fonds Purge LGBT a choisi le site après avoir consulté les membres des communautés LGBTQ2+. La Commission de la capitale nationale a approuvé le choix du site en janvier 2020.

Les membres des communautés LGBTQ2+, les intervenants et le public seront invités à consulter les propositions des finalistes et à faire part de leurs commentaires avant qu'un projet ne soit choisi. Cela aura lieu à l'automne 2021.

La construction du Monument doit se terminer d'ici 2025.

Il faudra peut-être ajuster les étapes clés de ce projet en raison de la pandémie de COVID-19. Toutes les décisions à ce sujet seront prises avec l'avis des autorités de santé publique.

Liens connexes

Projets en cours : Monument national LGBTQ2+

Déclaration du Fonds Purge LGBT au sujet du Monument national LGBTQ2+

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca