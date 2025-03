MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, célèbre le Mois national du Génie 2025 en profitant de l'occasion pour mettre en lumière ses experts et expertes dans le domaine du génie qui, par leur sens de l'innovation, leur passion et l'excellence de leur travail au quotidien, contribuent à faire rayonner la firme et leur profession.

Le Mois national du génie, présenté par Ingénieurs Canada, est une campagne nationale annuelle qui vise notamment à susciter l'intérêt de la prochaine génération de professionnels et de professionnelles du génie et à souligner le rôle essentiel des ingénieurs et ingénieures dans la société.

Tout au long du mois de mars, CIMA+ diffusera sur ses médias sociaux et son site internet des publications présentant une grande quantité d'information variée, allant de profils d'experts et d'expertes à la présentation de projets, de réalisations ou de faits marquants qui contribuent à faire de CIMA+ l'une des plus importantes firmes de génie-conseil au pays et un employeur de choix.

« Chez CIMA+, il est primordial de souligner le mois national du génie, car nos équipes sont au cœur de notre succès. Grâce à leur capacité de travailler en équipe et à leur esprit entrepreneurial, elles transforment des idées ambitieuses en solutions concrètes, durables et novatrices qui font la différence pour nos clients et notre société » a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

« Les ingénieurs et ingénieures sont en quelque sorte les maîtres d'œuvre de notre avenir. Pour façonner un monde innovant et durable, il est essentiel de reconnaître leur contribution et d'attirer la relève, car c'est grâce à leur créativité et à leur savoir-faire que nous pouvons continuer à nous démarquer » a tenu à souligner Suzanne Desmeules, première vice-présidente, Transport chez CIMA+, qui est également présidente du conseil d'administration de l'Association des firmes de génie-conseil -- Québec (AFG). Selon elle, la place des femmes en génie doit elle aussi continuer à être valorisée dans l'industrie du génie, et également à tous les échelons de la société.

Pour ne rien manquer de la campagne numérique à l'occasion du mois national du génie, suivez CIMA+ sur LinkedIn, Facebook et sur son site internet.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

