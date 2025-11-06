La firme de génie-conseil s'implante dans la Vallée de la transition énergétique

BÉCANCOUR, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Bécancour, poursuivant ainsi sa croissance. Il s'agit du 17e bureau de CIMA+ au Québec. Avec cette installation dans l'un des pôles d'innovation de la Vallée de la transition énergétique, la firme québécoise renforce sa présence dans la province.

Dès son ouverture, l'équipe comptera une dizaine d'employé-e-s issu-e-s de divers secteurs d'activité. D'autres embauches sont prévues au cours des prochaines semaines et des prochains mois afin de soutenir la demande croissante en services d'ingénierie dans la région.

Les activités du bureau de Bécancour seront principalement liées aux partenariats que CIMA+ entretient avec des entreprises clés du Centre-du-Québec, particulièrement dans les secteurs de l'énergie, des ressources et des infrastructures.

« Nous sommes ravis d'ouvrir un bureau à Bécancour. Ce projet nous rapproche de nos partenaires et nous place au cœur d'un milieu en pleine effervescence. L'équipe est enthousiaste à l'idée de contribuer activement au développement économique de la région », a souligné Styve Villeneuve, chargé de projet et responsable du bureau de Bécancour.

« Le secteur de l'énergie et des ressources est en pleine transformation au Canada, et Bécancour est un pôle incontournable pour l'avenir. L'ouverture de ce bureau dans la région de la Mauricie-Centre-du-Québec, au cœur de la Vallée de la transition énergétique, l'une des zones d'innovation au Québec, reflète notre volonté d'offrir une présence accrue sur le terrain et de collaborer étroitement avec nos partenaires pour réaliser des projets innovants et porteurs de croissance », a ajouté Steeve L'Heureux, premier vice-président, Énergie et ressources.

Avec cette nouvelle présence, CIMA+ réaffirme son engagement à bâtir des partenariats durables et à soutenir le développement des communautés dans lesquelles elle évolue.

Pour consulter les offres d'emploi dans la région, visitez cima.ca/carrieres.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus de détails : [email protected]