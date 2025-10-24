MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées d'ingénierie-conseil au Canada, a reçu le prestigieux Prix d'excellence lors du Gala des prix nationaux 2025 de l'Association des firmes de génie-conseil (AFGC), qui s'est tenu le 23 octobre à Ottawa. Cette distinction souligne le puissant leadership de CIMA+ en matière de responsabilité d'entreprise et ses efforts soutenus pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) dans l'ensemble de l'organisation.

Au centre, Keming Yan et Amélie Julien-Brière de CIMA+ (Groupe CNW/CIMA+)

Par le biais de sa candidature, CIMA+ a démontré comment son cadre d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) et ses politiques, programmes et activités connexes renforcent le recrutement inclusif, la représentation équitable et l'équité des pratiques de l'entreprise, ainsi que l'engagement des employés.

L'entreprise a également fait état de son engagement profond auprès des communautés autochtones et de son implication en faveur du développement durable et de l'intégration des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses activités.

« Recevoir cette reconnaissance nationale revêt une importance particulière pour nous, car elle correspond parfaitement à nos valeurs d'excellence et de responsabilité sociale. Elle reflète la culture d'entreprise que nous bâtissons ensemble et dont je suis très fier », a déclaré Denis Thivierge, président et chef de la direction de CIMA+.

« Ce prix démontre l'importance et l'impact de nos actions en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Il confirme également que nous devons poursuivre dans cette voie afin de rester un chef de file dans ce domaine et de veiller à ce que CIMA+ continue d'offrir à ses employés un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer pleinement », a ajouté Annie Brisson, vice-présidente principale, Talent et culture chez CIMA+.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

