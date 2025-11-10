Grâce à cette acquisition, CIMA+ enrichit son offre de services d'une expertise en gestion commerciale

MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Lakeland Consulting, une société de services professionnels établie à Oakville, en Ontario, spécialisée dans la prestation de services de gestion commerciale. Cette acquisition permettra à CIMA+ de renforcer son offre en matière de réalisation de projets en tirant parti des connaissances et des compétences avancées de l'équipe de Lakeland Consulting.

Au fil des ans, Lakeland Consulting s'est bâti une solide réputation à travers le Canada, grâce à son équipe compétente et diversifiée et à sa collaboration avec des clients importants des secteurs public et privé.

Grâce à l'acquisition de Lakeland Consulting, CIMA+ ajoute à son portefeuille actuel des services de gestion commerciale reconnus, qui aident les clients à gérer leurs risques, à collaborer avec les chaînes d'approvisionnement et à naviguer à travers les phases de conception, de construction et d'exploitation de projets d'envergure.

« L'acquisition de Lakeland Consulting représente une étape importante dans le soutien de notre croissance en Ontario et partout au Canada, ainsi que dans le développement de notre capacité à fournir des services intégrés et complets dans des domaines tels que l'approvisionnement , le conseil stratégique, la planification et la gestion des coûts et des calendriers, ainsi que la gestion des risques, des réclamations et des différends », a déclaré Karen Freund, première vice-présidente régionale, Ontario, chez CIMA+. « Lakeland est une entreprise bien établie qui jouit d'une solide réputation et qui possède une expertise exceptionnelle. Ensemble, nous continuerons à offrir valeur et excellence à nos clients. »

« Le développement stratégique de CIMA+ se poursuit avec cette acquisition, qui s'inscrit parfaitement dans notre vision à long terme axée sur la croissance de notre offre de services multidisciplinaires », a déclaré Steeve Fiset, chef de la direction stratégique chez CIMA+. « L'ajout de services de gestion commerciale à nos compétences nous permettra de mieux accompagner nos clients tout au long du cycle de vie de leurs projets. »

« Je suis ravi d'accueillir l'équipe de Lakeland Consulting au sein de CIMA+ », a déclaré Cian Murphy, vice-président principal, Grands projets chez CIMA+. « L'expertise reconnue de Lakeland en matière de gestion commerciale, d'approvisionnement et de réclamations apportera une valeur ajoutée considérable à nos clients. Ensemble, nous offrirons un soutien sans faille à toutes les étapes des projets, garantissant ainsi de meilleurs résultats et une excellence continue dans la réalisation des projets. »

« Le partenariat avec CIMA+ est tout naturel », a déclaré Arif Ghaffur, fondateur et président de Lakeland Consulting. « Nous partageons les mêmes valeurs de collaboration, d'intégrité et d'excellence. En unissant nos forces, nous serons en mesure de faire rayonner davantage notre expertise et de continuer à fournir des services de haute qualité orientés vers le client partout au Canada et au-delà. »

La transaction est en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2025.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

À propos de Lakeland Consulting inc.

Depuis 2007, Lakeland Consulting offre avec succès son expertise en gestion commerciale au secteur de la construction, à toutes les étapes de la conception et de la réalisation des projets. Elle aide les entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs, les assureurs, les conseillers juridiques et d'autres clients en matière de supervision et de résolution des problèmes critiques de manière logique et centrée sur les résultats. Lakeland Consulting poursuit la consolidation de sa réputation déjà bien établie en fournissant des conseils opportuns, des stratégies concrètes et des résultats de qualité pour répondre aux exigences de ses clients.

Plus d'informations sur Lakeland Consulting Inc.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, directrice principale -- Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514-348-0891; Pour plus d'informations : [email protected]