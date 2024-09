MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le 10 septembre dernier, CIMA+, l'une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, a remporté le premier prix dans la catégorie Mégaprojet, dans le cadre de la FIDIC Global Infrastructure Conference 2024 à Genève. En marge de cet événement où des professionnels du secteur se réunissent, la Fédération internationale des consultants en génie-conseil reconnait, souligne et récompense des projets d'infrastructure mondiaux d'impact et des leaders reconnus pour leur excellence.

Alfredo Ingletti, FIDIC; Nicolas Théberge, Hatch; Christian Berthiaume, CIMA+; Catherine Karakatsanis, FIDIC (Groupe CNW/CIMA+)

CIMA+ s'est distinguée pour son apport au projet du segment de la Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM), seul projet canadien à recevoir un prix. Le projet visait à moderniser le transport entre le centre-ville de Montréal et la Rive-Sud pour répondre aux besoins croissants de mobilité grâce à un système durable et automatisé.

« Notre collaboration pour le REM a mobilisé plus de 250 professionnels de CIMA+, et mis en œuvre des outils de gestion innovants. Le projet contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 16 800 tonnes par an et a généré des avantages sociaux et économiques significatifs. Ce projet, auquel nous sommes fiers d'avoir collaboré, incarne un exemple concret de notre volonté de bâtir un monde durable et de notre tradition d'excellence », a indiqué Denis Thivierge, président et chef de la direction, CIMA+.

CIMA+ remercie la CDPQ Infra pour sa confiance, son partenaire Hatch ainsi que SETEC Canada, STGM architecture et LEGICO pour leur importante collaboration dans la réussite de ce grand projet.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et science de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la majorité sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, veuillez visiter cima.ca.

