MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, poursuit sa trajectoire en innovation en annonçant son partenariat avec Distriq, Zone Innovation Quantique, à Sherbrooke, devenant ainsi la première firme de génie-conseil au Québec à établir un partenariat officiel avec l'organisation.

Cette entente stratégique prévoit un accompagnement tactique auprès des entreprises membres de la zone pour les aider à bien se positionner dans leurs projets des secteurs de l'énergie et des technologies numériques. Du soutien sera aussi offert en matière de cybersécurité auprès de la Zone Innovation, ainsi qu'en expertise diversifiée auprès de client-e-s et communautés ciblé-e-s.

La contribution de CIMA+ sera déterminante, pour aider ces entreprises conceptrices de solutions de technologies quantiques à adapter celles-ci aux besoins spécifiques de leurs clients et clientes. CIMA+ accompagnera les projets innovants de la Zone grâce à une approche durable axée sur la résilience.

« Ce partenariat stratégique avec Distriq permet à CIMA+ de s'impliquer directement auprès des entreprises faisant partie de l'organisation à la renommée internationale. Il s'aligne totalement sur nos valeurs d'innovation, de progrès et de soutien aux collectivités, permettant à nos clients d'en bénéficier également. Nous sommes très heureux de cette collaboration et nous sommes fiers d'être la première firme de génie-conseil à participer à ce projet », a déclaré Steeve L'Heureux, Premier vice-président, Énergie et ressources.

« L'arrivée de CIMA+ dans la Zone illustre parfaitement la volonté de rapprocher expertise appliquée et innovation. Son savoir-faire en ingénierie viendra enrichir concrètement les projets des entreprises membres et renforcer notre capacité collective à transformer les avancées quantiques en solutions durables et utiles pour la société », a ajouté Adrien Longa, Responsable Partenariats et Croissance de Distriq, Zone Innovation Quantique.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

À propos de Distriq, Zone Innovation Quantique

Véritable catalyseur de l'écosystème quantique du Québec, la Zone Innovation Quantique de Sherbrooke a pour mission d'accélérer l'émergence d'un écosystème de calibre mondial. Elle attire talents et entreprises de premier plan, tout en contribuant à bâtir un milieu de vie innovant, attrayant et durable.

Cette ambition se concrétise à travers cinq axes d'action :

- Offrir aux entreprises en recherche quantique un accès privilégié à des infrastructures de pointe et à un environnement de recherche collaboratif

- Mettre en relation chercheurs, jeunes pousses et entreprises avec des investisseur-euse-s et partenaires industriel-le-s, afin de stimuler la co-innovation et le transfert technologique

- Soutenir le développement et la commercialisation des technologies quantiques grâce à des incubateurs, des accélérateurs et un accompagnement sur mesure

- Attirer les meilleurs talents en sciences et en technologies quantiques, tout en renforçant la formation et la sensibilisation

- Créer des ponts internationaux pour soutenir la croissance des entreprises, développer des partenariats stratégiques et favoriser l'intégration des technologies quantiques dans les industries

La Zone Innovation Quantique de Sherbrooke regroupe 20 jeunes pousses et entreprises à l'Espace Quantique 1 (lieu propulsé par la Zone), et compte 46 membres et partenaires.

Pour plus d'information, visitez distriq.com

