LONDON, ON, le 29 mai 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes sociétés de génie-conseil détenues par ses employés et employées au Canada, poursuit son expansion dans le sud-ouest de l'Ontario en ouvrant un nouveau bureau plus spacieux au centre-ville de London. L'inauguration officielle, à laquelle ont assisté des clients, des partenaires et des représentants de CIMA+, a eu lieu le 21 mai dernier.

Cette décision importante marque une étape clé dans la croissance continue de CIMA+ et réaffirme l'engagement à long terme de l'entreprise envers l'Ontario. Le nouvel espace, plus vaste, situé au 1600-140 Fullarton Street, reflète à la fois l'expansion continue de l'entreprise et son dévouement à soutenir les efforts de revitalisation du centre-ville de London.

Avec 12 bureaux et plus de 640 employés et employées en Ontario, sur un total de 3 500 à travers le Canada, CIMA+ reste axée sur le développement durable et l'innovation dans de multiples secteurs. Le déménagement du bureau de London dans des locaux plus vastes permettra non seulement de soutenir les activités actuelles de l'entreprise, mais aussi de créer des opportunités pour accueillir de nouveaux talents et renforcer les partenariats dans la région.

« Nous sommes fiers de servir la région de London depuis de nombreuses années. Notre déménagement au centre-ville n'est pas seulement une question d'espace, c'est aussi la preuve de notre croissance continue et un investissement dans l'avenir de cette région en pleine effervescence », a déclaré Karen Freund, première vice-présidente régionale de CIMA+ pour l'Ontario. « L'Ontario est un marché dynamique et stratégique, et notre croissance continue à London reflète notre engagement à établir des partenariats durables et à réaliser des projets viables et tournés vers l'avenir, qui sont pleinement alignés sur la mission et les valeurs de CIMA+ », a-t-elle ajouté.

Le nouveau bureau plus spacieux permettra à CIMA+ de mieux servir ses clients dans le sud-ouest de l'Ontario et de contribuer de manière significative à l'économie locale, tout en contribuant à façonner les communautés grâce à des solutions d'ingénierie innovantes.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

