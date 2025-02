VANCOUVER, BC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés de génie-conseil appartenant à ses employés et employées au Canada, est fière d'avoir été choisie par la région métropolitaine de Vancouver pour la gestion du programme d'approvisionnement en eau du lac Coquitlam. Dans le cadre de ce contrat, CIMA+ assurera la gestion du projet et du programme et fournira des services techniques, au cours des cinq prochaines années. Cette initiative vise à répondre aux besoins d'une population en pleine expansion en augmentant la capacité d'approvisionnement en eau potable dans toute la région métropolitaine de Vancouver.

« Ce projet crucial permet à CIMA+ de mettre en valeur sa vaste expertise et son approche interdisciplinaire en matière de gestion de l'eau, améliorant ainsi la qualité de vie de milliers de personnes dans la région. Comme pour tous les projets qui nous sont confiés, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes et durables à Metro Vancouver et à d'autres clients de la région », a déclaré Troy Briggs, Premier vice-président, Infrastructures chez CIMA+.

Le projet améliorera notamment la résilience et la fiabilité de l'approvisionnement en eau de la région, en la préparant à répondre aux demandes futures. L'expérience et l'expertise de CIMA+ dans la réalisation de grands projets d'infrastructure sont en adéquation avec cette initiative et les attentes du client.

« L'obtention de ce contrat, parallèlement à nos récents projets dans la région, reflète les efforts exemplaires de nos équipes qualifiées. Elle souligne la prouesse multidisciplinaire de CIMA+ et la robustesse de son personnel », a commenté Daniel J. Matthews, Premier vice-président régional pour l'Ouest canadien. « CIMA+ reste déterminée à étendre sa présence dans l'Ouest canadien, particulièrement en Colombie-Britannique. »

Avec cinq bureaux stratégiquement situés en Colombie-Britannique, CIMA+ est idéalement positionnée pour fournir les meilleurs services à ses clients actuels et potentiels, renforçant ainsi son engagement envers la croissance et l'excellence dans la région.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 400 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

SOURCE CIMA+

Source : Andréanne St-Pierre, Directrice principale, Marketing et communications, [email protected], Téléphone : 514 348-0891; Pour plus de détails : [email protected]